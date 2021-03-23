Сервисы Huawei начнут устанавливать на другие Android-смартфоны

Переход Huawei на сервисную платформу Huawei Mobile Services был вынужденным. Просто из-за американских санкций компания осталась без доступа к сервисам Google, которые обеспечивали фирменным смартфонам Huawei работу Google Play, Google Pay и других служб поискового гиганта. Поэтому, когда китайцы объявили о запуске HMS, многие восприняли это как суррогат. В конце концов, сервисная платформа – дабы она могла расти и развиваться – не должна быть ограничена аудиторией смартфонов только одного бренда. Но она и не будет. Во всяком случае, бренда, которые будут пользоваться HMS, будет минимум два.

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HMS, или Huawei Mobile Services – это совокупность сервисных приложений и служб, обеспечивающих правильное функционирование смартфона. Они отвечают за доставку уведомлений, определение геопозиции, загрузку и установку обновлений, резервное копирование и т.п.

Смартфоны с Huawei Mobile Services

Как минимум один производитель смартфонов под управлением Android решил начать использовать Huawei Mobile Services, помимо самой Huawei. Им оказался китайски вендор Meizu. По данным издания ITHome, руководство компании ведёт переговоры с Huawei о лицензировании HMS с целью коммерческого использования в фирменных аппаратах.

Помимо Huawei Mobile Services, Meizu собирается установить на свои смартфоны ещё и AppGallery. Поскольку магазин приложений и пакет сервисов HMS не существуют отдельно друг от друга, это было ожидаемо. Другое дело, что такой переход означает, что Meizu, скорее всего, откажется от использования Google Mobile Services и Google Play. А вот это уже выглядит как проявление либо большой смелости, либо большой глупости.

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Очевидно, что Meizu будет переходить на HMS постепенно, начав с одного-двух смартфонов. Всё-таки бросить GMS и Google Play сразу будет довольно опрометчивым решением. Поэтому я бы предположил, что трансфер в первую очередь пройдёт именно в Китае, где сервисы Google отсутствуют в принципе из-за ограничений местного файерволла. Однако не исключено, что в дальнейшем эту практику решат распространить и за пределы Поднебесной.

Что будет с Huawei

Что касается причин, по которым Meizu решила сделать ставку на Huawei Mobile Services, то здесь вообще нет ни малейшего понимания. Возможно, китайцы просто почувствовали, что в скором времени американские санкции могут настигнуть и их, а отбиться от них в суде, как Xiaomi, им уже не удастся. С чего бы США стали вводить санкции против Meizu? Никто не знает. Но ведь их не ждали и против Xiaomi.

Другая версия – она, кстати, тоже не лишена смысла – состоит в том, что таким образом Meizu просто хочет примазаться к Huawei. Ведь в последнее время спрос на фирменные смартфоны компании оставляет желать лучшего. А переход на HMS может позволить хоть немного, но перехватить аудиторию у Huawei. Для Meizu, которая находится в плачевном состоянии, это может сработать как фактор роста.

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Но, по какой бы причине Meizu ни выбрала HMS, это может стать для Huawei хорошим началом. Ведь чем больше производителей используют её собственные сервисы, тем меньше они нуждаются в сервисах Google. Соответственно, влияние поискового гиганта начинает снижаться. Правда, теперь главное, чтобы спрос на HMS не закончился на Meizu, а продолжился и дальше.