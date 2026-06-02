После того, как в апреле появилась первая утечка о складных смартфонах Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8, в конце мая 2026 года в сеть попали первые живые фото Galaxy Z Fold 8 — будущего складного смартфона Samsung с заметно более широким корпусом. Как оказалось, корейская компания решила полностью сменить концепцию устройства, вновь позаимствовав идею у Apple. А потому сравнение Galaxy Z Fold 8 и Z Fold 7 мне показалось особенно интересным.

Главное отличие Galaxy Z Fold 8 от Z Fold 7

Реальные кадры прототипа появились 31 мая 2026 года на корейском форуме DCInside. Очевидец сфотографировал сотрудника Samsung, который тестировал рабочий образец в ресторане, используя 20-кратное оптическое приближение, чтобы разглядеть детали сквозь маскировочный чехол. Такие громоздкие пластиковые кожухи Samsung всегда надевает на неанонсированные устройства, чтобы скрыть дизайн до официального релиза.

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Даже сквозь толстый слой пластика на фото заметно главное: корпус стал ощутимо шире предыдущих моделей. Теперь он напоминает ещё не анонсированный iPhone Ultra и совсем не похож на Galaxy Z Fold 7. Внешний экран в сложенном виде становится похож на дисплей обычного смартфона-моноблока. И тут стоит напомнить, что именно за слишком узкий внешний экран серию Fold критиковали годами: на нём было неудобно набирать текст и пользоваться телефоном, не раскрывая его.

Помимо новых пропорций, Samsung обещает решить ещё одну застарелую проблему складных смартфонов. Складка на внутреннем экране должна стать почти незаметной за счёт доработанного шарнирного механизма, который меньше деформирует гибкую матрицу. На неровную складку массово жаловались владельцы прошлых поколений, так что это одно из самых полезных улучшений, если оно подтвердится.

Новые смартфоны Galaxy Z Fold 8 и Fold 8 Ultra

Раньше аналитики ждали широкую версию как нишевый эксперимент под названием Galaxy Z Fold Wide в дополнение к привычной узкой линейке. Но данные из цепочек поставок говорят о другом: широкая модель станет базовой и будет называться просто Galaxy Z Fold 8. Об этом в соцсети X сообщил известный инсайдер Ice Universe — это пока слух, а не официальная информация.

Привычный узкий формат при этом не исчезает, а уходит наверх. Преемник Galaxy Z Fold 7 получит имя Galaxy Z Fold 8 Ultra и встанет в премиальный сегмент с продвинутыми камерами. Базовая широкая версия, по слухам, лишится поддержки стилуса S Pen и получит упрощённую систему камер, чтобы удержать более доступную цену. Кстати, складные модели Samsung в последнее время неожиданно популярны — недавно Fold впервые обошёл Flip по предзаказам.

Технические характеристики Galaxy Z Fold 8

Ради тонкого и широкого корпуса инженерам пришлось упростить базовую модель. По неподтверждённым данным, Galaxy Z Fold 8 получит двойную камеру на 50 Мп без отдельного телеобъектива для оптического зума. Версия Ultra, наоборот, сохранит массивный блок с основным сенсором на 200 Мп и улучшенной оптикой.

Аккумулятор: 4800 мАч у базовой версии против 5000 мАч у Ultra

4800 мАч у базовой версии против 5000 мАч у Ultra Зарядка: проводная на 45 Вт у обеих моделей

проводная на 45 Вт у обеих моделей Толщина в разложенном виде: около 4,1 мм по данным инсайдеров

около 4,1 мм по данным инсайдеров Процессор: вероятно, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Такая толщина сделала бы аппарат одним из самых тонких складных устройств на рынке и поставила бы его вровень с моделями Honor и Huawei, которые уже выпускают складные смартфоны тоньше 5 мм. Программно новинки построят на свежей прошивке One UI 8.5.

Когда выйдет Galaxy Z Fold 8

Официальная премьера всей обновлённой серии пройдёт на презентации Galaxy Unpacked в Лондоне 22 июля 2026 года, где также ждут новые носимые устройства и смарт-часы. Цены Samsung пока не называла, но стоит держать в голове, что Galaxy S26 может подорожать — и складная линейка вряд ли станет дешевле.

Пока всё, что мы знаем о Galaxy Z Fold 8, — это утечки и слухи, поэтому относиться к деталям про камеры, аккумулятор и нейминг нужно с осторожностью. Подтверждён по сути только сам факт более широкого корпуса с фото, всё остальное появится 22 июля.

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Если вас годами отталкивал узкий внешний экран Fold, новая базовая модель выглядит логичным поводом присмотреться — она обещает быть удобнее в сложенном виде и тоньше. Если вам важны мощная камера с телеобъективом и стилус S Pen, ориентируйтесь на версию Ultra и будьте готовы к соответствующему ценнику. Владельцам свежего Fold 7 спешить точно некуда: дождитесь официальных характеристик и реальных цен.