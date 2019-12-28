Samsung в середине апреля предоставила обзорщикам и блогерам Galaxy Fold. Сделала она это за полторы недели до старта продаж. Компании крупно повезло, ведь уже на этом этапе им удалось обнаружить проблему с экраном — у троих блогеров спустя неделю использования он сломался. Скорее всего, причиной этого стало попадание пыли и мелких частиц под экран. Спустя некоторое время корейцы приняли решение отменить старт продаж на неопределенный срок.



Лишь в начале сентября им удалось исправить ситуацию — продажи Fold стартовали в Южной Корее, а затем во всем мире. После проблем с Fold начались проблемы и у Huawei. Компания решила перенести выход Mate X в конце июля этого года на сентябрь того же года, однако позже она повторно перенесла старт продаж на ноябрь, чтобы добавить ряд новых фич. По крайней мере, об этом ходил слухи.

В ноябре Mate X всё-таки появился на прилавках магазинов, и всё бы ничего, но с устройством начались те же проблемы, что и с Fold в начале этого года. В Сети появилось видео, на котором демонстрируется Huawei Mate X с неисправным дисплеем.

Пока сложно сказать, насколько масштабной окажется данная проблема и связана ли она с тем, что под экран попала пыль. Возможно, кто-то просто небрежно отнесся к устройству. К тому же не стоит забывать, что видео появилось в Twitter-аккаунте, на котором публикуются новости, связанные с Samsung. Не исключаю, что это попытка насолить конкурентам и создать панику среди потребителей, ведь до официального заявления теперь вряд ли кто-либо решится приобрести гибкий флагман Huawei. Подпишитесь на наши новости в Telegram, чтобы быстрее всех узнать об ответе Huawei.

Почему проблемы со складными устройствами не должны вас пугать

Когда на рынке появляется новый тип устройств, всегда возникают сложности. Экран — самая дорогая и важная деталь смартфона, сделать его гибким крайне сложно технически. Даже у таких гигантов как Samsung и Huawei получилось это лишь спустя полгода.

Поэтому не стоит пугаться, нужно лишь ждать выхода второго поколения. К тому моменту производители учтут все детали и научаться предсказывать проблемы, которые могут возникнуть.

Например, в первом квартале 2020 года Samsung представит второе поколение Fold, которое будет иметь совершенно иной форм-фактор, схожий с таковым в Motorola Razr. Он более удобен. После анонса Motorola Razr пользователи всерьез начали рассматривать флагман Motorola к покупке, что говорит о том, что такой форм-фактор может неплохо прижиться на рынке, и в Samsung это понимают.

Что будет с Huawei, если ситуация с Mate X повторится?

Не исключено, что в будущем возможны новые публикации с демонстрацией сломанных Mate X. Но сомневаюсь, что Huawei приостановит производство устройства. Скорее всего, ребята постараются выпустить наравне с Samsung второе поколение, в котором исправят все проблемы.

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Выход Mate X итак состоялся спустя 8 месяцев после анонса, откладывать выпуск, прекращая производство, на еще более длительный срок нецелесообразно. В крайнем случае, компания может полностью прекратить производство аппарата и забыть о нем полностью, вернув всем покупателям их деньги. Примерно также поступила Samsung с Note 7.

Почему рынок смартфонов такой проблемный?

Всё дело в скорости развития. Смартфоны на данный момент являются самыми быстроразвивающимися устройствами в мире. Каждые полгода выходят новые флагманы с совершенно иным дизайном и фишками. Такая динамичность и высокая конкуренция приводит к отсутствию должного тестирования, что несомненно приводит к подобным ситуациям. Но с этим вряд ли что-то можно будет сделать в будущем, просто потому что люди привыкли каждые 6 месяцев получать абсолютно новые телефоны. И эту плохую привычку привили им сами производители.