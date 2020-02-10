Складные смартфоны… Складные смартфоны… Складные смартфоны… В последнее время о них говорят очень много, но это не так плохо. Я сам поддерживаю новые технологии и очень рад, что появилось что-то, что может если не заменить современные средства связи, то хотя бы добавить новый форм-фактор. Вспомните, как было раньше. Слайдеры, раскладушки, моноблоки, крутилки и еще много чего. Сейчас смартфоны выглядят как “бездушные капиталисты” в представлении советского общества. Те самые, которые ходят в одинаковых пальто и шляпах-цилиндрах. Поэтому можно только радоваться тому, что спустя более чем 10 лет начало появляться разнообразие. Даже тому гаджету, который показала Microsoft… Вот только не получается почему-то.

Я уже рассказывал про смартфон с двумя дисплеями и скептически высказался о его целесообразности, но тема живет и идеи продолжают продвигать. Сейчас появилось изображение нового устройства от Microsoft, которое должно продолжить цепочку новостей о смартфонах серии Surface, первым из которых стал Surface Duo, представленный в октябре прошлого года. Есть несколько фотографий и двухминутное видео на эту тему.

Устройство имеет два дисплея по 5,6 дюйма, которые вместе как бы “объединяются” в один большой дисплей с диагональю 8,3 дюйма. Это уже почти планшет, но об этом мы поговорим чуть ниже.

В ролике можно увидеть, как пользователь нового смартфона играет на нем, а затем переходит в портретный режим и проводит пальцем вверх для возврата на главный экран. Судя по всему, работает смартфон под управлением Android 10 и не обделен темной темой. Скорее всего, она нужна для того, чтобы скрыть стык экранов.

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Все это выглядит интересно, но давайте представим, насколько это действительно удобно. Особенно на фоне того, что предлагают смартфоны со складным дисплеем, которых уже существует минимум четыре, и в этом году будет представлено еще несколько.

Главной фишкой складного смартфона с одним большим дисплеем является его возможность отображать контент на одной большой площади, а не на двух маленьких. Допустим, мы хотим посмотреть видео на двух экранах и получаем полоску в середине. Хотим работать с изображением и опять мимо, так как эта “щель” будет очень сильно бить по глазам. Такой сценарий вызывает сомнения.

Допустим, такое устройство хорошо подойдет для работы с двумя приложениями, но при перетаскивании с одного экрана на другой текста, картинок или чего-то еще придется спотыкаться о достаточно широкий “порог”. Тем более, встает вопрос, в каком окне отображать органы управления? Я имею в виду системные кнопки. Допустим, вместо них будут жесты, но тогда они тоже должны работать по всей площади обоих экранов. Такое решение тоже вызывает сомнение в его удобстве.

Все эти вопросы решаются применением складного экрана. Мы получим действительно удобный большой экран в маленьком смартфоне (когда он сложен). Хотя, у этого решения есть один серьезный минус, с которым, судя по всему, до сих пор ничего не смогли сделать. Конечно же, я говорю о складке в месте изгиба.

Какие смартфоны вам нравятся больше? Складной экран? Два раздельных экрана? Моноблок? Давайте обсудим это в нашем Telegram-чате.

И в этот момент мы в очередной раз приходим к тому, что “смартфоны разные нужны, смартфоны всякие важны”. Технология гибкого экрана пока еще очень дорогая и, кроме того, что затраты на разработку надо еще очень долго отбивать, есть большой процент брака, который тоже закладывается в стоимость смартфона. В случае со смартфоном вроде Surface Duo такой проблемы не будет. Да, есть складной механизм, но риск его выхода из строя не такой большой.

В итоге, пользователь получает отличную альтернативу в виде складного смартфона другой конструкции. Он будет не так удобен в повседневной эксплуатации, но будет дешевле, мощнее, автономнее и прочее обоих типов смартфонов со складным дисплеем (горизонтальный и вертикальный). Каждый выберет для себя то, что ему нужно. Тем более, на выбор будет сразу четыре варианта — моноблок и три разных раскладушки. Ух, как интересно! Давайте нам еще что-нибудь новенькое!