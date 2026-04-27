Samsung готовит сразу три новых складных смартфона: Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8, а также Galaxy Z Fold 8 Wide, которые станут «гибким» дополнением флагманской серии Galaxy S26, представленной в начале 2026 года. Утечки последних недель дают достаточно подробную картину: батарея побольше, зарядка быстрее, возврат стилуса S Pen и принципиально новая модель Wide с планшетными пропорциями экрана. Выясняем, что конкретно известно и кому уже пора присматриваться к новинкам.

Складные смартфоны Samsung 2026 года: что показали утечки

В этом году Samsung меняет подход к своей линейке складных устройств. Вместо привычных двух моделей компания планирует выпустить сразу три: классический книжный Galaxy Z Fold 8, раскладушку Galaxy Z Flip 8 и новинку — Galaxy Z Fold 8 Wide с широким экраном, рассчитанным на конкуренцию с ожидаемым складным iPhone от Apple.

Samsung впервые представит Galaxy Z Fold 8 Wide.

Утечка макетов (так называемых дамми-юнитов) от инсайдера Сонни Диксона показала все три устройства в открытом и закрытом виде. Макеты, судя по всему, изготовлены из алюминия и дают представление о реальных габаритах каждой модели. Любопытная деталь: на задних панелях всех трёх устройств видны кольцевые магниты, что намекает на встроенную поддержку магнитной беспроводной зарядки. До сих пор Samsung полагался на специальные чехлы с поддержкой стандарта Qi2 для эффекта, аналогичного Apple MagSafe, но теперь, похоже, магниты могут встроить прямо в корпус.

Правда, стоит оговориться: эти макеты вполне могут быть шаблонами для производителей чехлов, а не финальными образцами устройств. Окончательного подтверждения от Samsung пока нет.

Характеристики Galaxy Z Fold 8 и Z Fold 8 Wide

Внешне смартфон Galaxy Z Fold 8 практически не отличается от предшественника: те же очертания, плоские грани, похожее расположение камер. Но внутри ожидаются заметные улучшения. По утечкам, главное обновление — батарея ёмкостью около 5 000 мАч вместо 4 400 мАч у Z Fold 7. Это реально важно: ёмкость батареи у книжных складных Samsung не менялась пять поколений подряд. Кроме того, скорость проводной зарядки может вырасти с 25 Вт до 45 Вт, что приведёт зарядку в соответствие с флагманами серии Galaxy S26, которые уже продаются на AliExpress по сниженной цене.

Взять Galaxy S26 на AliExpress

Ожидаемые характеристики Galaxy Z Fold 8:

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

8-дюймовый внутренний экран Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, яркость до 2 600 нит

Внешний экран 6,5 дюйма

Камеры: 200 Мп основная, 50 Мп ультраширокая (было 12 Мп), 12 Мп телефото (было 10 Мп)

12/256 ГБ, 12/512 ГБ или 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти

Возможный возврат поддержки стилуса S Pen

Уменьшение заметности складки на экране примерно на 20% благодаря технологии двойного ультратонкого стекла и лазерной обработки металлической пластины

One UI 9 на базе Android 17

Отдельно стоит сказать про стилус S Pen. Samsung убрала его поддержку из Z Fold 7 ради более тонкого корпуса, и многие пользователи были этим недовольны. По слухам, в Z Fold 8 стилус вернётся, а корпус станет чуть толще (примерно на 0,3 мм). На практике разницу в руке заметить будет сложно.

Смартфон Galaxy Z Fold 8 Wide предлагает совершенно новый форм-фактор. Это тоже книжный складной, но в альбомной ориентации: он короче и шире стандартного Fold 8. Внутренний экран получит соотношение сторон 4:3 (как у iPad), что удобнее для работы с документами, многозадачности и просмотра видео. Диагональ внутреннего дисплея составит 7,6 дюйма, а внешнего — 5,4 дюйма. В сложенном виде аппарат будет тоньше, чем HUAWEI Pura X Max: 9,8 мм в сложенном состоянии и 4,3 мм в разложенном. Камер на задней панели две: предположительно, 200 Мп основная и 12 Мп ультраширокая.

Характеристики и особенности Galaxy Z Flip 8

Смартфон Galaxy Z Flip 8 — раскладушка, и тут Samsung делает ставку не на радикальные изменения, а на доработку. Главное нововведение — более тонкий корпус: в сложенном виде аппарат станет примерно на полмиллиметра компактнее (13,2 мм против 13,7 мм у Flip 7). Немного, но при ежедневном ношении в кармане заметно, о чем не дадут соврать владельцы предшественника из чата AndroidInsider.ru в MAX.

Процессор сменится на новый Samsung Exynos 2600, выполненный по 2-нанометровому техпроцессу. Это собственный чип корейцев, и он должен быть эффективнее предшественника по энергопотреблению. При этом камеры и батарея, по слухам, останутся такими же, как у Z Flip 7: 50 Мп основная + 12 Мп ультраширокая, ёмкость аккумулятора без изменений.

Программная платформа — One UI 9 на базе Android 17. Среди новых функций оболочки Samsung может появиться Foreign Material Detection (система предупреждения, если между половинками складного экрана попало что-то постороннее). Это полезная мелочь: попадание песчинки или крошки в складку (одна из частых причин повреждения экрана у складных смартфонов). Кому имеет смысл ждать Z Flip 8: владельцам Z Flip 5 и старше, а также тем, кто впервые присматривается к раскладушкам. Для владельцев Z Flip 7 апгрейд, скорее всего, не оправдан. Разница будет минимальной.

Дата выхода Galaxy Z Fold 8 и Flip 8

По информации из корейских источников, Samsung планирует показать все три складных смартфона на мероприятии Galaxy Unpacked 22 июля 2026 года. Место проведения — Лондон, что станет первым случаем презентации стратегических устройств Samsung в британской столице. Продажи, вероятно, начнутся в августе.

Samsung традиционно анонсирует складные смартфоны летом: Z Fold 7 и Z Flip 7 были представлены в июле 2025 года, предыдущие поколения — тоже в июле-августе. Так что указанная дата выглядит вполне реалистично. Для российского рынка точных сроков пока нет. Samsung продолжает официально продавать технику в России через авторизованных партнёров, но даты старта продаж в регионе обычно объявляются отдельно и могут отличаться на несколько недель от глобального запуска.

Цена Galaxy Z Fold 8 и Flip 8 в России

По утечке от инсайдера TheGalox_, цены на Galaxy Z Fold 8 в США составят:

12/256 ГБ — $1 999 (примерно от 215 000 ₽ в России)

— $1 999 (примерно от 215 000 ₽ в России) 12/512 ГБ — $2 199 (примерно от 237 000 ₽ в России)

— $2 199 (примерно от 237 000 ₽ в России) 16 ГБ/1024 ГБ — $2 499 (примерно от 269 000 ₽ в России)

Базовая цена совпадает с Galaxy Z Fold 7, старшие варианты подорожали примерно на $80. Учитывая рост цен на компоненты памяти и общую ситуацию на рынке полупроводников, сохранение стартовой цены — скорее хорошая новость.

Galaxy Z Flip 8, по слухам, тоже сохранит цену предшественника: около $1 099 за базовую версию (примерно от 119 000 ₽ в России). Впрочем, некоторые источники допускают небольшое повышение из-за удорожания компонентов. Цена Galaxy Z Fold 8 Wide пока не подтверждена из надёжных источников. Одна из утечек называла стартовую цену $1 799 (примерно от 194 000 ₽ в России), но к этой информации стоит относиться с осторожностью. Реальные российские цены, как правило, оказываются выше прямой конвертации из-за логистики, таможенных пошлин и наценок продавцов. Окончательные суммы станут известны ближе к старту продаж.

Стоит ли ждать Galaxy Z Fold 8 и Flip 8 или покупать смартфон сейчас

Если у вас Galaxy Z Fold 5 или старше, в будущем купить Z Fold 8 есть смысл: батарея на 600 мАч больше, зарядка почти вдвое быстрее, вероятный возврат S Pen и улучшенные камеры. Это набор реальных улучшений в повседневном использовании. Владельцам Z Fold 7 апгрейд будет менее очевиден: дизайн тот же, экраны те же, а прирост производительности от нового чипа большинство не почувствует.

Телефон Galaxy Z Fold 8 Wide интересен тем, кто всегда хотел складной смартфон с экраном, удобным для работы и видео, но считал классические «книжки» Samsung слишком узкими в разложенном виде. Формат 4:3 гораздо удобнее для документов, таблиц и многозадачности с двумя приложениями бок о бок. Z Flip 8 — аппарат для тех, кто хочет компактную раскладушку и переходит со старых моделей (Flip 5 и старше). Для владельцев Flip 7 разница слишком мала, чтобы оправдать покупку нового устройства за ту же цену.

Важно помнить: всё перечисленное — утечки и слухи. Samsung ещё ничего не подтверждала официально. Финальные характеристики, цены и даты могут измениться. Но объём и согласованность утечек из разных источников говорят о том, что общая картина, скорее всего, близка к реальности.