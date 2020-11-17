Складные телефоны — это прошлый век. Смотрите, что придумала OPPO

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Артем Сутягин 0

Сейчас уже никого не удивишь складным смартфоном, но производители все равно стараются экспериментировать в этом направлении. Сегодня компания OPPO показала свой смартфон с очень необычным экраном. Он не складывается в привычном понимании слова — он скручивается. Благодаря этому смартфон может быть любого размера, и вам не придется выбирать только между открытым и закрытым. Кроме явного комфорта использования, это должно решить главную проблему таких устройств — складку экрана. Смартфон был представлен в рамках конференции OPPO Future Technology Conference. Он получил название OPPO X 2021 и сейчас я расскажу все, что о нем известно на данный момент.

OPPO X 2021

Концепт нового смартфона ломает стереотипы.

Итоги OPPO INNO DAY

На мероприятии представители OPPO с гордостью заявляли, что концептуальный аппарат OPPO X 2021 с прокручиваемым экраном — это последний результат их экспериментов с формой смартфона. Он имеет бесступенчатый OLED-экран с гибкой прокруткой и диагональю от 6,7 дюйма до 7,4 дюйма.

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По сравнению с текущим складным экраном, на экране прокрутки можно плавно регулировать размер в зависимости от потребностей. Это даст больше возможностей для повседневного использования. Вы можете наслаждаться просмотром фильмов и чтением книг на большом экране. Кроме одноэкранного режима, компания собирается активно продвигать идею многозадачности. С таким экраном это будет еще проще. Например, раздвинул его на половину и сбоку открылась дополнительная информация, что называется, одной строкой.

OPPO X 2021

Только представьте смартфон который можно раскрыть на любой размер.

Новый скручивающийся смартфон OPPO

Для такого смартфона OPPO должна сосредоточиться на разработке новых технологий, особенно в конструкции барабана. По этой причине инженеры-конструкторы OPPO активно занимались разработкой силовой схемы ”Roll Motor”, которая передает постоянную силу через два встроенных приводных двигателя. Они используется для расширения и втягивания экрана. Таким образом экран нагружается равномерно и случаи, когда его перекосит от сильной нагрузки, практически исключены.

OPPO X 2021

Внутри есть привод.

Чтобы сделать экран концептуального смартфона со спиральным экраном OPPO X 2021 цельным и не мнущимся, инженеры разработали двойную матрицу крепления. Внутри корпуса есть две части, которые могут эффективно фиксировать экран при любом уровне раскрытия.

Когда экран закрыт, эти части легко соединяются в одной плоскости. В этом случае смартфон будет выглядеть как обычный моноблок. Но при раздвигании экран снова вылезет из одного из них и примет нужную форму.

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Для того, чтобы рама смартфона была максимально прочной, предусмотрен специальный материал, который ее усиливают. Компания назвала это Warp Track и похвасталась, что это ее собственная разработка. В качестве основного материала используется высокопрочная сталь. Самая тонкая ее часть составляет всего 0,1 мм. За счет прочности и правильности профиля, за сохранность смартфона в целом и экрана в частности можно не переживать.

OPPO X 2021

Прочность конструкции не должна вызывать вопросов.

Патенты OPPOБ

При разработке этого продукта OPPO заявила, что накопила большое количество патентов. Их общее количество составило 122, включая 12 патентов, связанных только с механизмом барабана.

В итоге компания максимально обезопасила себя от воровства технологий, но при этом ничего не сказала, когда смартфон появится в продаже. Выходит, что мы имеем дело просто с ничем не подкрепленным концептом? Не совсем так.

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Когда выйдет OPPO X 2021

Такие мероприятия не проводятся, когда есть только идея. Обычно, если дело дошло до презентации, то уже есть готовый образец, который настолько близок к производству, что когда он будет показан, другие производители просто не успеют его скопировать. Если бы представители OPPO просто рассказали о своей задумке и при этом ”спалили” все хитрости, то сделали бы себе только хуже.

OPPO X 2021

Корпус будет убираться сам в себя.

Вместо этого они, наоборот, разогревают рынок потенциально крутым устройством, которое должно выйти не позже, чем другие компании скопируют это. Похожая ситуация была с перископической камерой, когда компания в рамках MWC 2019 показала концепт смартфона, не называя сроков и названий, а через пару месяцев выкатила версию OPPO Reno, которая реализовала новую технологию. В отношении нового смартфона можно найти подсказку в названии модели (OPPO X 2021). Не исключено, что его готовят к выставке MWC 2021, судьба которой пока неизвестна.

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Компании вообще не привыкать выпускать такие устройства. Например, Oppo Find X, вышедший пару лет назад, впервые показал нам, что механическая конструкция с выезжающими элементами в принципе возможна. Конкретно тот смартфон так и остался дорогим концептом, но дал мощный толчок всей индустрии.

Я не говорю, что новое устройство OPPO X 2021 будет массовым. Скорее всего, его ценник взлетит до небес, а купят его себе несколько десятков тысяч человек по всему миру, но это не главное. Главное, что у нас есть еще один тип устройств. А еще то, что все идеи старых телефонов постепенно реализуются в смартфонах. Были моноблоки, потом появились ”раскладушки”, а теперь еще и ”слайдеры”. Что дальше? Как думаете?

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