Складные телефоны — это прошлый век. Смотрите, что придумала OPPO

Сейчас уже никого не удивишь складным смартфоном, но производители все равно стараются экспериментировать в этом направлении. Сегодня компания OPPO показала свой смартфон с очень необычным экраном. Он не складывается в привычном понимании слова — он скручивается. Благодаря этому смартфон может быть любого размера, и вам не придется выбирать только между открытым и закрытым. Кроме явного комфорта использования, это должно решить главную проблему таких устройств — складку экрана. Смартфон был представлен в рамках конференции OPPO Future Technology Conference. Он получил название OPPO X 2021 и сейчас я расскажу все, что о нем известно на данный момент.

Итоги OPPO INNO DAY

На мероприятии представители OPPO с гордостью заявляли, что концептуальный аппарат OPPO X 2021 с прокручиваемым экраном — это последний результат их экспериментов с формой смартфона. Он имеет бесступенчатый OLED-экран с гибкой прокруткой и диагональю от 6,7 дюйма до 7,4 дюйма.

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По сравнению с текущим складным экраном, на экране прокрутки можно плавно регулировать размер в зависимости от потребностей. Это даст больше возможностей для повседневного использования. Вы можете наслаждаться просмотром фильмов и чтением книг на большом экране. Кроме одноэкранного режима, компания собирается активно продвигать идею многозадачности. С таким экраном это будет еще проще. Например, раздвинул его на половину и сбоку открылась дополнительная информация, что называется, одной строкой.

Новый скручивающийся смартфон OPPO

Для такого смартфона OPPO должна сосредоточиться на разработке новых технологий, особенно в конструкции барабана. По этой причине инженеры-конструкторы OPPO активно занимались разработкой силовой схемы ”Roll Motor”, которая передает постоянную силу через два встроенных приводных двигателя. Они используется для расширения и втягивания экрана. Таким образом экран нагружается равномерно и случаи, когда его перекосит от сильной нагрузки, практически исключены.

Чтобы сделать экран концептуального смартфона со спиральным экраном OPPO X 2021 цельным и не мнущимся, инженеры разработали двойную матрицу крепления. Внутри корпуса есть две части, которые могут эффективно фиксировать экран при любом уровне раскрытия.

Когда экран закрыт, эти части легко соединяются в одной плоскости. В этом случае смартфон будет выглядеть как обычный моноблок. Но при раздвигании экран снова вылезет из одного из них и примет нужную форму.

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Для того, чтобы рама смартфона была максимально прочной, предусмотрен специальный материал, который ее усиливают. Компания назвала это Warp Track и похвасталась, что это ее собственная разработка. В качестве основного материала используется высокопрочная сталь. Самая тонкая ее часть составляет всего 0,1 мм. За счет прочности и правильности профиля, за сохранность смартфона в целом и экрана в частности можно не переживать.

Патенты OPPOБ

При разработке этого продукта OPPO заявила, что накопила большое количество патентов. Их общее количество составило 122, включая 12 патентов, связанных только с механизмом барабана.

В итоге компания максимально обезопасила себя от воровства технологий, но при этом ничего не сказала, когда смартфон появится в продаже. Выходит, что мы имеем дело просто с ничем не подкрепленным концептом? Не совсем так.

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Когда выйдет OPPO X 2021

Такие мероприятия не проводятся, когда есть только идея. Обычно, если дело дошло до презентации, то уже есть готовый образец, который настолько близок к производству, что когда он будет показан, другие производители просто не успеют его скопировать. Если бы представители OPPO просто рассказали о своей задумке и при этом ”спалили” все хитрости, то сделали бы себе только хуже.

Вместо этого они, наоборот, разогревают рынок потенциально крутым устройством, которое должно выйти не позже, чем другие компании скопируют это. Похожая ситуация была с перископической камерой, когда компания в рамках MWC 2019 показала концепт смартфона, не называя сроков и названий, а через пару месяцев выкатила версию OPPO Reno, которая реализовала новую технологию. В отношении нового смартфона можно найти подсказку в названии модели (OPPO X 2021). Не исключено, что его готовят к выставке MWC 2021, судьба которой пока неизвестна.

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Компании вообще не привыкать выпускать такие устройства. Например, Oppo Find X, вышедший пару лет назад, впервые показал нам, что механическая конструкция с выезжающими элементами в принципе возможна. Конкретно тот смартфон так и остался дорогим концептом, но дал мощный толчок всей индустрии.

Я не говорю, что новое устройство OPPO X 2021 будет массовым. Скорее всего, его ценник взлетит до небес, а купят его себе несколько десятков тысяч человек по всему миру, но это не главное. Главное, что у нас есть еще один тип устройств. А еще то, что все идеи старых телефонов постепенно реализуются в смартфонах. Были моноблоки, потом появились ”раскладушки”, а теперь еще и ”слайдеры”. Что дальше? Как думаете?