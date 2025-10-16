Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны realme и какой среди них самый мощный

Герман Вологжанин

Кто бы как ни относился к AnTuTu, но именно этот бенчмарк является самым показательным мерилом производительности. В отличие от других подобных программ, он анализирует мощность смартфонов со всех сторон, а не ограничивается показателями CPU, как это делает Geekbench. Чем больше баллов AnTuTu, тем производительнее устройство. Но какой realme самый мощный? Отвечаем на вопрос в нашем материале, а также рассказываем о том, что ждет смартфоны компании в будущем.

Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны realme и какой среди них самый мощный. Ищем самый мощный realme в тесте AnTuTu. Изображение: TechWiser. Фото.

Ищем самый мощный realme в тесте AnTuTu. Изображение: TechWiser

realme GT 7 Pro — самый мощный смартфон realme

На момент публикации материала самый мощный realme — это realme GT 7 Pro. Смартфон, вышедший в конце прошлого года, набирает 2 766 015 баллов в AnTuTu, являясь рекордсменом среди устройств бренда. Ведь он единственный в линейке работает на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Elite.

Купить realme GT 7 Pro

Кстати, звание самого мощного смартфона realme совсем скоро получит другая модель. Награду лидера AnTuTu в ближайшие недели получит realme GT 8 Pro, который будет работать на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 — нового процессора Qualcomm.

10 самых мощных realme в AnTuTu

Несмотря на то, что realme GT 7 Pro является бесспорным лидером рейтинга AnTuTu среди устройств бренда, есть и другие мощные смартфоны realme.

МестоСмартфонПроцессорБаллы AnTuTu
1realme GT 7 ProSnapdragon 8 Elite2 766 015
2realme GT 7Dimensity 9400e2 128 721
3realme GT 7TDimensity 8400-MAX1 675 919
4realme GT 6Snapdragon 8s Gen 31 465 868
5realme GT 6TSnapdragon 7+ Gen 31 388 880
6realme P3 UltraDimensity 8350 Ultra1 379 973
7realme GT 3Snapdragon 8+ Gen 11 326 790
8realme GT 2 ProSnapdragon 8 Gen 11 150 118
9realme 15 Pro 5GSnapdragon 7 Gen 41 086 379
10realme GT 5GSnapdragon 888890 893

Отметим, что в список включены только глобальные версии realme. Смартфоны, предназначенные для рынка Китая, вынесены за скобки. Но даже без них ясно: самыми производительными являются модели GT-серии, в то время как представители номерной серии и даже линейки «P» находятся в догоняющих.

