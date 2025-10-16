Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны realme и какой среди них самый мощный

Кто бы как ни относился к AnTuTu, но именно этот бенчмарк является самым показательным мерилом производительности. В отличие от других подобных программ, он анализирует мощность смартфонов со всех сторон, а не ограничивается показателями CPU, как это делает Geekbench. Чем больше баллов AnTuTu, тем производительнее устройство. Но какой realme самый мощный? Отвечаем на вопрос в нашем материале, а также рассказываем о том, что ждет смартфоны компании в будущем.

realme GT 7 Pro — самый мощный смартфон realme

На момент публикации материала самый мощный realme — это realme GT 7 Pro. Смартфон, вышедший в конце прошлого года, набирает 2 766 015 баллов в AnTuTu, являясь рекордсменом среди устройств бренда. Ведь он единственный в линейке работает на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Elite.

Кстати, звание самого мощного смартфона realme совсем скоро получит другая модель. Награду лидера AnTuTu в ближайшие недели получит realme GT 8 Pro, который будет работать на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 — нового процессора Qualcomm.

10 самых мощных realme в AnTuTu

Несмотря на то, что realme GT 7 Pro является бесспорным лидером рейтинга AnTuTu среди устройств бренда, есть и другие мощные смартфоны realme.

Место Смартфон Процессор Баллы AnTuTu 1 realme GT 7 Pro Snapdragon 8 Elite 2 766 015 2 realme GT 7 Dimensity 9400e 2 128 721 3 realme GT 7T Dimensity 8400-MAX 1 675 919 4 realme GT 6 Snapdragon 8s Gen 3 1 465 868 5 realme GT 6T Snapdragon 7+ Gen 3 1 388 880 6 realme P3 Ultra Dimensity 8350 Ultra 1 379 973 7 realme GT 3 Snapdragon 8+ Gen 1 1 326 790 8 realme GT 2 Pro Snapdragon 8 Gen 1 1 150 118 9 realme 15 Pro 5G Snapdragon 7 Gen 4 1 086 379 10 realme GT 5G Snapdragon 888 890 893

Отметим, что в список включены только глобальные версии realme. Смартфоны, предназначенные для рынка Китая, вынесены за скобки. Но даже без них ясно: самыми производительными являются модели GT-серии, в то время как представители номерной серии и даже линейки «P» находятся в догоняющих.