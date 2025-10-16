Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны realme и какой среди них самый мощный

Кто бы как ни относился к AnTuTu, но именно этот бенчмарк является самым показательным мерилом производительности. В отличие от других подобных программ, он анализирует мощность смартфонов со всех сторон, а не ограничивается показателями CPU, как это делает Geekbench. Чем больше баллов AnTuTu, тем производительнее устройство. Но какой realme самый мощный? Отвечаем на вопрос в нашем материале, а также рассказываем о том, что ждет смартфоны компании в будущем.
realme GT 7 Pro — самый мощный смартфон realme
На момент публикации материала самый мощный realme — это realme GT 7 Pro. Смартфон, вышедший в конце прошлого года, набирает 2 766 015 баллов в AnTuTu, являясь рекордсменом среди устройств бренда. Ведь он единственный в линейке работает на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Elite.
Кстати, звание самого мощного смартфона realme совсем скоро получит другая модель. Награду лидера AnTuTu в ближайшие недели получит realme GT 8 Pro, который будет работать на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 — нового процессора Qualcomm.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
10 самых мощных realme в AnTuTu
Несмотря на то, что realme GT 7 Pro является бесспорным лидером рейтинга AnTuTu среди устройств бренда, есть и другие мощные смартфоны realme.
|Место
|Смартфон
|Процессор
|Баллы AnTuTu
|1
|realme GT 7 Pro
|Snapdragon 8 Elite
|2 766 015
|2
|realme GT 7
|Dimensity 9400e
|2 128 721
|3
|realme GT 7T
|Dimensity 8400-MAX
|1 675 919
|4
|realme GT 6
|Snapdragon 8s Gen 3
|1 465 868
|5
|realme GT 6T
|Snapdragon 7+ Gen 3
|1 388 880
|6
|realme P3 Ultra
|Dimensity 8350 Ultra
|1 379 973
|7
|realme GT 3
|Snapdragon 8+ Gen 1
|1 326 790
|8
|realme GT 2 Pro
|Snapdragon 8 Gen 1
|1 150 118
|9
|realme 15 Pro 5G
|Snapdragon 7 Gen 4
|1 086 379
|10
|realme GT 5G
|Snapdragon 888
|890 893
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Отметим, что в список включены только глобальные версии realme. Смартфоны, предназначенные для рынка Китая, вынесены за скобки. Но даже без них ясно: самыми производительными являются модели GT-серии, в то время как представители номерной серии и даже линейки «P» находятся в догоняющих.