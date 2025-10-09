Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны Xiaomi и Redmi

AnTuTu — универсальное мерило производительности смартфонов. Этот бенчмарк тестирует мощность центрального процессора, графического ускорителя, памяти и общих пользовательских ощущений. Оттолкнувшись от результатов, вы сможете оценить производительность как своего устройства, так и приглянувшихся моделей. Мы выяснили, сколько набирают Xiaomi AnTuTu, и готовы рассказать, какой смартфон компании является самым мощным.

В нашем рейтинге представлены глобальные версии Xiaomi и Redmi, которые продаются в офлайн-магазинах и на маркетплейсах. Мы намеренно вычеркнули смартфоны для китайского рынка, а также не включили в список устройства POCO, поскольку им был посвящен отдельный материал на нашем сайте.

Самый мощный Xiaomi 17 в AnTuTu

Самый мощный Xiaomi — это Xiaomi 17, а также другие представители новой флагманской серии. На момент публикации материала они занимают три первые строчки рейтинга AnTuTu среди всех смартфонов на рынке:

Xiaomi 17 — 3 858 864 балла;

— 3 858 864 балла; Xiaomi 17 Pro Max — 3 749 435 баллов;

— 3 749 435 баллов; Xiaomi 17 Pro — 3 691 009 баллов.

К сожалению, пока эти смартфоны не продаются в России, а на маркетплейсах доступен лишь вариант для Китая. Глобальная версия Xiaomi 17 появится только в 2026 году, поэтому мы вынесли новые флагманы за скобки, чтобы сосредоточить внимание на моделях, которые представлены в наших магазинах официально.

Сколько баллов AnTuTu у других Xiaomi

Под брендом Xiaomi на глобальный рынок выходят исключительно флагманские смартфоны производителя. Поэтому все они оснащаются мощным железом, на голову превосходящим по уровню производительности начинку Redmi. Ниже представлен рейтинг Xiaomi в AnTuTu, состоящий из 10 самых крутых моделей.

Место Смартфон Процессор Баллы AnTuTu 1 Xiaomi 15T Pro Dimensity 9400+ 2 718 159 2 Xiaomi 15 Snapdragon 8 Elite 2 620 144 3 Xiaomi 15 Ultra Snapdragon 8 Elite 2 544 373 4 Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 2 033 389 5 Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3 2 020 439 6 Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+ 2 005 601 7 Xiaomi 15T Dimensity 8400-Ultra 1 872 827 8 Xiaomi 13 Snapdragon 8 Gen 2 1 565 195 9 Xiaomi 13 Pro Snapdragon 8 Gen 2 1 536 568 10 Xiaomi 13 Ultra Snapdragon 8 Gen 2 1 524 921

Лидером рейтинга на момент публикации материала является Xiaomi 15T Pro — самый новый смартфон на нашем рынке. Однако не стоит путать его с Xiaomi 15T: базовая модель работает на заметно менее производительном чипе.

Сколько набирают Redmi в AnTuTu

Глобальные версии Redmi — это бюджетные смартфоны, которые априори не могут похвастать высоким уровнем производительности. В Китае выходят флагманы K-серии и представители мощной Turbo-линейки, но у нас они продаются под брендами POCO и Xiaomi. Поэтому их нет в нашем списке, как и новинок серии Note 15, чей релиз в России состоится лишь в 2026 году. Актуальный рейтинг Redmi в AnTuTu выглядит так:

Место Смартфон Процессор Баллы AnTuTu 1 Redmi Note 13 Pro+ 5G Dimensity 7200-Ultra 754 073 2 Redmi Note 14 Pro+ 5G Snapdragon 7s Gen 3 736 206 3 Redmi Note 14 Pro 5G Dimensity 7300-Ultra 636 846 4 Redmi Note 13 Pro 5G Snapdragon 7s Gen 2 609 384 5 Redmi Note 11 Pro+ 5G Dimensity 920 549 818 6 Redmi Note 12 Pro 5G Dimensity 1080 540 693 7 Redmi Note 12 Pro+ 5G Dimensity 1080 532 707 8 Redmi 15 5G Snapdragon 6s Gen 3 467 924 9 Redmi Note 14 5G Dimensity 7025-Ultra 459 596 10 Redmi Note 14S Helio G99-Ultra 443 275

Неожиданно самым мощным Redmi является прошлогодний смартфон Redmi Note 13 Pro+ 5G. Дело в том, что его наследник Redmi Note 14 Pro+ получил менее быструю память стандарта UFS 2.2 вместо UFS 3.1, а потому при сопоставимом процессоре он набрал меньше баллов в AnTuTu.