Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны Xiaomi и Redmi

AnTuTu — универсальное мерило производительности смартфонов. Этот бенчмарк тестирует мощность центрального процессора, графического ускорителя, памяти и общих пользовательских ощущений. Оттолкнувшись от результатов, вы сможете оценить производительность как своего устройства, так и приглянувшихся моделей. Мы выяснили, сколько набирают Xiaomi AnTuTu, и готовы рассказать, какой смартфон компании является самым мощным.

Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны Xiaomi и Redmi. Выбираем самый мощный Xiaomi по баллам в AnTuTu. Изображение: TechTablets. Фото.

Выбираем самый мощный Xiaomi по баллам в AnTuTu. Изображение: TechTablets

В нашем рейтинге представлены глобальные версии Xiaomi и Redmi, которые продаются в офлайн-магазинах и на маркетплейсах. Мы намеренно вычеркнули смартфоны для китайского рынка, а также не включили в список устройства POCO, поскольку им был посвящен отдельный материал на нашем сайте.

Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны POCO

Самый мощный Xiaomi 17 в AnTuTu

Самый мощный Xiaomi — это Xiaomi 17, а также другие представители новой флагманской серии. На момент публикации материала они занимают три первые строчки рейтинга AnTuTu среди всех смартфонов на рынке:

  • Xiaomi 17 — 3 858 864 балла;
  • Xiaomi 17 Pro Max — 3 749 435 баллов;
  • Xiaomi 17 Pro — 3 691 009 баллов.

К сожалению, пока эти смартфоны не продаются в России, а на маркетплейсах доступен лишь вариант для Китая. Глобальная версия Xiaomi 17 появится только в 2026 году, поэтому мы вынесли новые флагманы за скобки, чтобы сосредоточить внимание на моделях, которые представлены в наших магазинах официально.

Сколько баллов AnTuTu у других Xiaomi

Под брендом Xiaomi на глобальный рынок выходят исключительно флагманские смартфоны производителя. Поэтому все они оснащаются мощным железом, на голову превосходящим по уровню производительности начинку Redmi. Ниже представлен рейтинг Xiaomi в AnTuTu, состоящий из 10 самых крутых моделей.

МестоСмартфонПроцессорБаллы AnTuTu
1Xiaomi 15T ProDimensity 9400+2 718 159
2Xiaomi 15Snapdragon 8 Elite2 620 144
3Xiaomi 15 UltraSnapdragon 8 Elite2 544 373
4Xiaomi 14 UltraSnapdragon 8 Gen 32 033 389
5Xiaomi 14Snapdragon 8 Gen 32 020 439
6Xiaomi 14T ProDimensity 9300+2 005 601
7Xiaomi 15TDimensity 8400-Ultra1 872 827
8Xiaomi 13Snapdragon 8 Gen 21 565 195
9Xiaomi 13 ProSnapdragon 8 Gen 21 536 568
10Xiaomi 13 UltraSnapdragon 8 Gen 21 524 921

Лидером рейтинга на момент публикации материала является Xiaomi 15T Proсамый новый смартфон на нашем рынке. Однако не стоит путать его с Xiaomi 15T: базовая модель работает на заметно менее производительном чипе.

Сколько набирают Redmi в AnTuTu

Глобальные версии Redmi — это бюджетные смартфоны, которые априори не могут похвастать высоким уровнем производительности. В Китае выходят флагманы K-серии и представители мощной Turbo-линейки, но у нас они продаются под брендами POCO и Xiaomi. Поэтому их нет в нашем списке, как и новинок серии Note 15, чей релиз в России состоится лишь в 2026 году. Актуальный рейтинг Redmi в AnTuTu выглядит так:

МестоСмартфонПроцессорБаллы AnTuTu
1Redmi Note 13 Pro+ 5GDimensity 7200-Ultra754 073
2Redmi Note 14 Pro+ 5GSnapdragon 7s Gen 3736 206
3Redmi Note 14 Pro 5GDimensity 7300-Ultra636 846
4Redmi Note 13 Pro 5GSnapdragon 7s Gen 2609 384
5Redmi Note 11 Pro+ 5GDimensity 920549 818
6Redmi Note 12 Pro 5GDimensity 1080540 693
7Redmi Note 12 Pro+ 5GDimensity 1080532 707
8Redmi 15 5GSnapdragon 6s Gen 3467 924
9Redmi Note 14 5GDimensity 7025-Ultra459 596
10Redmi Note 14SHelio G99-Ultra443 275

Неожиданно самым мощным Redmi является прошлогодний смартфон Redmi Note 13 Pro+ 5G. Дело в том, что его наследник Redmi Note 14 Pro+ получил менее быструю память стандарта UFS 2.2 вместо UFS 3.1, а потому при сопоставимом процессоре он набрал меньше баллов в AnTuTu.

КРИПТОЖМЫХ / Криптовалюты Павла Дурова и перспективы сезона альткоинов
Почему на небе днём видна Луна: нередкое явление, которое мало кто замечает
Kandinsky научился рисовать картинки с текстом как ChatGPT. Вот что у меня получилось
