В середине июля Xiaomi представила на домашнем рынке Китая линейку смартфонов Redmi Note 17, и за пределами Поднебесной новинки появятся уже совсем скоро. Так, уже сейчас в сеть утекла цена глобальной версии Redmi Note 17. Судя по утечке издания YTECHB, цены пойдут от 250 до 600 евро, а международный модельный ряд окажется шире китайского. Разбираемся, что известно, кому это интересно и почему к цифрам стоит относиться спокойно.

Глобальная версия Redmi Note 17 — какие смартфоны в линейке

Xiaomi уже выпустила Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro в Китае в этом месяце и теперь готовит серию к международному запуску. Вся правда о различиях глобальной и китайской версий уже частично известна, а теперь к ней добавились и предполагаемые цены. Источником утечки называют издание YTECHB, на которое ссылаются и Gizmochina, и GSMArena.

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Главная деталь для международного рынка — расширение линейки. Глобально моделей станет четыре:

Redmi Note 17 4G;

Redmi Note 17 5G;

Redmi Note 17 Pro 5G;

Redmi Note 17 Pro Max 5G.

Для покупателя это значит выбор между более дешёвым вариантом без 5G и версиями с поддержкой сетей пятого поколения.

Цены на серию Redmi Note 17 в Европе

Начнём с базы. Redmi Note 17 4G стартует с 250 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти (~ 22 500 рублей), а вариант на 6 и 256 ГБ обойдётся в 300 евро (~ 27 000 рублей). Для сравнения: смартфон предыдущего поколения Redmi Note 15 сейчас можно приобрести на AliExpress за 12 000 рублей. Чувствуете разницу?

Купить Redmi Note 15

Дальше идут более дорогие Pro-модели. Redmi Note 17 Pro 5G оценили в 500 евро за 6/256 ГБ (~ 44 500 рублей), а на вершине линейки стоит Redmi Note 17 Pro Max 5G за 600 евро с 8 ГБ оперативной и теми же 256 ГБ встроенной памяти (~ 53 500 рублей).

Для наглядности приводим цены списком.

Redmi Note 17 4G (4/128 ГБ) — 250 €

— 250 € Redmi Note 17 4G (6/256 ГБ) — 300 €

— 300 € Redmi Note 17 5G (6/256 ГБ) — 400 €

— 400 € Redmi Note 17 Pro 5G (6/256 ГБ) — 500 €

— 500 € Redmi Note 17 Pro Max 5G (8/256 ГБ) — 600 €

Почему Redmi Note 17 такой дорогой

Отдельные обозреватели уже назвали европейские цены на Pro-модели завышенными. Всему виной дефицит памяти на рынке, а ещё, по данным Notebookcheck, Pro-версии в диапазоне 500–600 евро заметно дороже, чем в Китае. Проще говоря, за пределами домашнего рынка серия традиционно дорожает, и здесь эта разница особенно бросается в глаза.

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Тут стоит вспомнить общую практику: глобальные версии часто отличаются от китайских по чипу, батарее и камерам. Мы уже разбирали все отличия на примере прошлого поколения, и Note 17 вряд ли станет исключением. Поэтому одинаковое название ещё не гарантирует одинаковое железо.

Когда Redmi Note 17 выйдет в России

Международный старт уже близко. В Индии серию ждут 6 августа — это слух, но о нём пишут сразу несколько изданий. Европа и другие рынки, по данным источника, получат линейку примерно в те же сроки.

Про российские цены в источнике нет ни слова, поэтому переводить евро в рубли по курсу и придумывать наценку мы не будем, хотя обычно расценки в отечественной рознице примерно сопоставимы с европейскими. Выход Redmi Note 17 в России также стоит ожидать уже в августе 2026 года, ближе к концу месяца. Однако целесообразность покупки выглядит крайне сомнительно с учётом повышения стоимости из-за кризиса памяти.