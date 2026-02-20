Сколько будут стоить смартфоны Galaxy S26 в России

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Компания Samsung находится на финишной прямой подготовки к релизу серии Galaxy S26. Первые партии флагманских смартфонов уже сошли с конвейера и готовы оказаться на прилавках магазинов электроники. А главный вопрос сейчас — цена Galaxy S26, ведь именно ответ на него даст понять, стоит ли покупать новинки. Отвечать на него взялся телеграм-канал Лысый из MT, опубликовавший розничную стоимость флагманов в России.

Сколько будут стоить смартфоны Galaxy S26 в России. Новые смартфоны уже готовы оказаться на прилавках. Изображение: ventsmagazine.co.uk. Фото.

Новые смартфоны уже готовы оказаться на прилавках. Изображение: ventsmagazine.co.uk

Цена Galaxy S26 в России

В России, как и во всем мире, будут продаваться 3 смартфона серии: Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Самой доступной окажется младшая модель. Но доступной она будет лишь относительно, ведь цена Galaxy S26 в зависимости от объема памяти составит:

  • 256 ГБ — 94 990 ₽;
  • 512 ГБ — 109 990 ₽.

Несмотря на кажущийся завышенным ценник, Galaxy S26 будет дешевле Galaxy S25, за который даже в версии на 128 ГБ изначально просили 99 990 ₽. Новый смартфон доступнее, а впереди нас еще ждет традиционное для техники Samsung снижение цен. Если не верите — прочитайте наш текст о том, как подешевел Galaxy S25.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

Цена Galaxy S26+ будет выше, но она все равно не окажется заоблачной, учитывая особенности российской розницы:

  • 256 ГБ — 109 990 ₽;
  • 512 ГБ — 124 990 ₽.

Наконец, цена Galaxy S26 Ultra — самого навороченного флагмана Samsung в 2026 году. Она составит:

  • 256 ГБ — 139 990 ₽;
  • 512 ГБ — 159 990 ₽;
  • 1024 ГБ — 209 990 ₽.

Как и прежде, при покупке новых смартфонов Samsung будут предлагаться подарки, однако более правильным решением станет выжидание момента, когда представители серии Galaxy S26 появятся на различных маркетплейсах. Там их цена почти сразу окажется на 20-30% ниже.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Когда выйдет Galaxy S26

Презентация Galaxy S26 состоится 25 февраля 2026 года. Об этом объявила сама компания Samsung, выпустив недавно проморолик, который мы опубликовали в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Почти сразу после презентации откроются предзаказы, однако полноценный старт продаж Galaxy S26 намечен на март 2026 года, так что придется немного подождать. Вы готовы?

Теги
Новости по теме
Подорожают ли смартфоны в 2026 году
Какие смартфоны Samsung получат обновление до One UI 8.5 и когда
Почему все ждут наушники Galaxy Buds 4: дата выхода и основные характеристики
Лонгриды для вас
5 Android-смартфонов, которые уже сейчас лучше iPhone 17

Новый сезон на рынке смартфонов традиционно начинается в сентябре одновременно с презентацией Apple. Американская компания показала iPhone 17, а в ближайшие месяцы ее примеру последуют другие производители. Они тоже покажут очередное поколение своих флагманов. Но уже сейчас есть немало смартфонов на Android, которые лучше iPhone 17. Во-первых, они в полтора-два раза дешевле американской новинки. Во-вторых, имеют более продвинутые технические возможности.

Читать далее
Первые реальные пользователи Galaxy Z TriFold жалуются, что он часто ломается

Запуск Samsung Galaxy Z TriFold прошел с оглушительным успехом: новинка была раскуплена практически мгновенно как в онлайн-магазинах, так и в розничных точках продаж. Ажиотаж вокруг первого тройного складного смартфона компании понятен, ведь это устройство открывает новую главу в истории мобильных гаджетов. Те, кто не успел приобрести новинку в первой волне, с нетерпением ждут новой партии устройств. Однако радость первых владельцев омрачили тревожные сообщения: некоторые экземпляры начали выходить из строя спустя считанные дни после покупки.

Читать далее
Samsung засветила смартфон с тройным экраном. Как он выглядит и сколько будет стоить

Уже не секрет, что Samsung готовит к выходу революционный складной смартфон. Новинку еще не представили, но компания уже показала устройство публике и раскрыла некоторые детали. Кадры из видео дают первое впечатление о том, насколько необычна форма и конструкция будущего аппарата. После просмотра назревает справедливый вопрос: станет ли гаджет новой вехой на рынке или останется нишевым продуктом для избранных.

Читать далее
Новости партнеров
Опытные Биткоин-инвесторы фиксируют прибыль на фоне слабого крипторынка. Что это значит?
Опытные Биткоин-инвесторы фиксируют прибыль на фоне слабого крипторынка. Что это значит?
Почему Масленица каждый год в разные даты и что принято делать на Масленичной неделе
Почему Масленица каждый год в разные даты и что принято делать на Масленичной неделе
Почему могут заблокировать аккаунт в MAX и как его разблокировать
Почему могут заблокировать аккаунт в MAX и как его разблокировать