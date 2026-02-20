Сколько будут стоить смартфоны Galaxy S26 в России

Компания Samsung находится на финишной прямой подготовки к релизу серии Galaxy S26. Первые партии флагманских смартфонов уже сошли с конвейера и готовы оказаться на прилавках магазинов электроники. А главный вопрос сейчас — цена Galaxy S26, ведь именно ответ на него даст понять, стоит ли покупать новинки. Отвечать на него взялся телеграм-канал Лысый из MT, опубликовавший розничную стоимость флагманов в России.

Цена Galaxy S26 в России

В России, как и во всем мире, будут продаваться 3 смартфона серии: Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Самой доступной окажется младшая модель. Но доступной она будет лишь относительно, ведь цена Galaxy S26 в зависимости от объема памяти составит:

256 ГБ — 94 990 ₽;

— 94 990 ₽; 512 ГБ — 109 990 ₽.

Несмотря на кажущийся завышенным ценник, Galaxy S26 будет дешевле Galaxy S25, за который даже в версии на 128 ГБ изначально просили 99 990 ₽. Новый смартфон доступнее, а впереди нас еще ждет традиционное для техники Samsung снижение цен. Если не верите — прочитайте наш текст о том, как подешевел Galaxy S25.

Цена Galaxy S26+ будет выше, но она все равно не окажется заоблачной, учитывая особенности российской розницы:

256 ГБ — 109 990 ₽;

— 109 990 ₽; 512 ГБ — 124 990 ₽.

Наконец, цена Galaxy S26 Ultra — самого навороченного флагмана Samsung в 2026 году. Она составит:

256 ГБ — 139 990 ₽;

— 139 990 ₽; 512 ГБ — 159 990 ₽;

— 159 990 ₽; 1024 ГБ — 209 990 ₽.

Как и прежде, при покупке новых смартфонов Samsung будут предлагаться подарки, однако более правильным решением станет выжидание момента, когда представители серии Galaxy S26 появятся на различных маркетплейсах. Там их цена почти сразу окажется на 20-30% ниже.

Когда выйдет Galaxy S26

Презентация Galaxy S26 состоится 25 февраля 2026 года. Об этом объявила сама компания Samsung, выпустив недавно проморолик, который мы опубликовали в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Почти сразу после презентации откроются предзаказы, однако полноценный старт продаж Galaxy S26 намечен на март 2026 года, так что придется немного подождать. Вы готовы?