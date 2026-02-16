Сколько будут стоить Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Теперь мы знаем о ценах глобальной версии

Герман Вологжанин

Представив Xiaomi 17 в Китае еще в сентябре прошлого года, самый популярный производитель смартфонов в России сильно затянул с релизом новинок на глобальном рынке. С одной стороны, никто не мешает купить версию для внутреннего рынка, но с другой — она почти непригодна для комфортного использования у нас (хотя бы по причине отсутствия русского языка). Но глобальная версия Xiaomi 17 появится совсем скоро, и сейчас стали известны ее цены.

Сколько будут стоить Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Теперь мы знаем о ценах глобальной версии. Глобальная версия смартфона уже на подходе. Изображение: C4ETech English. Фото.

Глобальная версия смартфона уже на подходе. Изображение: C4ETech English

Официальная цена Xiaomi 17

На глобальном рынке смартфон Xiaomi 17 поступит в черном, зеленом, синем и розовом цвете, а его цена в зависимости от объема памяти составит:

  • 12/256 ГБ — 999 евро (~ 91 000 ₽);
  • 12/512 ГБ — 1 099 евро (~ 100 000 ₽).

Цена Xiaomi 17 Ultra окажется еще выше. Так что наберите воздуха и взгляните:

  • 16/512 ГБ — 1 499 евро (~ 136 500 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 1 699 евро (~ 155 000 ₽).

Таким образом, глобальная версия смартфонов будет почти в 2 раза дороже своего китайского аналога. При этом не забываем о скидках и других спецпредложениях, которые будут на старте.

Цена Xiaomi 17 в России

В России Xiaomi 17 будет стоить примерно столько же, сколько и в Европе. С учетом текущих налогов и других особенностей рынка стартовая цена должна составить:

  • Xiaomi 17 — от 99 990 ₽;
  • Xiaomi 17 Ultra — от 149 990 ₽.

Указанные цифры не учитывают скидки и подарки на старте продаж. И, конечно же, Xiaomi 17 на AliExpress будет намного дешевле, пускай и с доставкой из Китая.

Дата выхода глобальной версии Xiaomi 17

Xiaomi 17 выйдет 28 февраля 2026 года. Одновременно с этим состоится презентация Xiaomi 17 Ultra для международного рынка, так что ждать осталось буквально пару недель.

При этом Xiaomi 17 в России появится уже в марте 2026 года. Чуть позже, но все равно довольно оперативно относительно глобальной презентации смартфона для всего мира.

