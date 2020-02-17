Не знаю, как вы, а я уже ну практически не слежу за железом современных смартфонов. Мне нет никакого дела до того, какой процессор отвечает за их работу, каким объёмом оперативной памяти они обладают и уж тем более не вспоминаю про графический ускоритель. Да и зачем, если сегодня и бюджетники, и флагманы работают плюс-минус одинаково, обеспечивая примерно сопоставимый опыт использования не только интерфейса, но и стороннего софта. Конечно, если копнуть глубже, окажется, что флагманы с топовым железом на поверку умеют значительно больше, чем стоящие в 2-3 раза меньше аппараты, особенно, если речь заходит о фотографии. Но уж оперативка-то. Куда её столько?

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Поэтому, когда я узнал, что Galaxy S20 в базе имеет 12 ГБ оперативной памяти, а в топе – все 16, я хоть и не удивился, но задался вопросом – а зачем? Ведь и Galaxy S10 со своими 8 ГБ работал просто прекрасно и до сих пор продолжает исполнять все обязанности, которые на него возлагает пользователь. С таким объёмом ОЗУ смартфон не только не перезагружает вкладки в браузере, он способен одновременно обеспечивать фоновую работу более трёх десятков приложений, позволяя в любой момент открыть любое из них и возобновить взаимодействие с ними с того момента, на котором вы остановились.

Сколько нужно оперативной памяти

Понятное дело, что оперативка есть не просит, а потому жаловаться на то, что её становится слишком много, пожалуй, немного странно. Другое дело, что такие метаморфозы происходят лишь со смартфонами некоторых производителей, в то время как остальные давно забыли об этой гонке и не стараются кому-то что-то доказать. Взять ту же Google. Её фирменные смартфоны имеют по 4 ГБ оперативной памяти и прекрасно справляются ровно с теми же задачами, что и Galaxy S10 с вдвое увеличенным объёмом ОЗУ.

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Получается, что Samsung, известная как производитель инноваций не для людей, до сих пор ведёт ту бессмысленную гонку, пытаясь бесконечно наращивать аппаратный потенциал своих устройств. Вот только выглядит это, скорее, как попытка собаки догнать и укусить свой собственный хвост, потому что компания стала заложником собственных принципов. Ну не может она себе позволить, чтобы её новый смартфон не превосходил модель предыдущего поколения. В результате, если в прошлом году флагман имел 8 ГБ, сохранить этот же объём или нарастить его хотя бы до 10 ГБ корейцы уже не могут. Ведь тогда все забудут, что Samsung – главный новатор отрасли.

Galaxy S20 — один сплошной перебор

Другое дело, что такие новации, которыми промышляет Samsung, чаще всего оказываются попросту неприменимы в реальных условиях использования. Главная проблема корейской компании, на мой взгляд, состоит в том, что она не умеет остановиться там, где это было бы сделать логичнее всего. Десятикратный зум без потери качества – отличная функция, а вот 100-кратный – уже перебор. То же самое и с оперативкой, над которой почему-то хочется просто посмеяться от того, что ничего смешного тут нет. Знаете, примерно такое же впечатление возникает, когда вам рассказывают несмешную шутку, и она настолько плоха, что хочется рассмеяться именно из-за этого.

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Будет ли пользоваться Galaxy S20 популярностью? Конечно, будет. Несмотря на попытки Samsung прыгнуть выше головы в некоторых аспектах вроде оперативной памяти или технологий приближений изображения, это всё ещё отличный смартфон. Даже в базовой конфигурации «двадцатка» — это настоящий флагман с мощным железом, отличной камерой, ёмким аккумулятором и узнаваемым дизайном. Несмотря на то что в последнее время у Samsung все новинки выглядят примерно одинаково, это, кажется, ничуть их не портит, а, напротив, придаёт им определённый шарм. Вот бы ещё цены корейцы не заламывали, и тогда цены бы им не было.