Сколько памяти будет у нового смартфона Galaxy S26

Поглядывая на своих конкурентов из Китая и США, корейская компания Samsung продолжает готовиться к выходу Galaxy S26. Уже очевидно, что новая линейка не сможет удивить нас прогрессом в аппаратной части, но менее интересной от этого она не становится. Все-таки Samsung есть Samsung, и даже такая мелочь, как память Galaxy S26, способна стать предметом ожесточенных споров, ведь предшественник имел всего 128 ГБ в базовой версии.

Память в смартфонах Galaxy S26

Начнем с приятных новостей: по информации инсайдера @UniverseIce из социальной сети X, стыдного варианта на 128 ГБ больше не будет. Судя по всему, компания Samsung обратила внимание, что даже Apple предлагает базовый iPhone 17 в вариантах от 256 ГБ, и решила сделать шаг на встречу фанатам. Таким образом, в следующем поколении мы ожидаем Galaxy S26 и Galaxy S26+ в версиях на:

12/256 ГБ;

12/512 ГБ.

Смартфон Galaxy S26 Ultra также будет доступен в расширенной версии на 12/1024 ГБ. Причем в Китае новые устройства линейки должны продаваться с увеличенным до 16 ГБ объемом оперативной памяти, что, вероятно, связано с большим количеством государственного софта КНР, собирающего информацию в фоне.

Когда будет презентация Galaxy S26

Как ожидается, выход Galaxy S26 состоится уже в январе 2026 года, причем поступление смартфона на прилавки также должно состояться в первом месяце нового года, а не в феврале.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Galaxy S26 в России должен выйти одновременно со всем миром. Samsung планирует оставить цены на прежнем уровне, однако о стоимости новинок в нашей стране пока говорить рано, поскольку многое будет зависеть от курса доллара на момент релиза.