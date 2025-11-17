Сколько памяти будет у нового смартфона Galaxy S26

Герман Вологжанин

Поглядывая на своих конкурентов из Китая и США, корейская компания Samsung продолжает готовиться к выходу Galaxy S26. Уже очевидно, что новая линейка не сможет удивить нас прогрессом в аппаратной части, но менее интересной от этого она не становится. Все-таки Samsung есть Samsung, и даже такая мелочь, как память Galaxy S26, способна стать предметом ожесточенных споров, ведь предшественник имел всего 128 ГБ в базовой версии.

Сколько памяти будет у нового смартфона Galaxy S26. Вероятный дизайн Galaxy S26. Фото.

Вероятный дизайн Galaxy S26

Память в смартфонах Galaxy S26

Начнем с приятных новостей: по информации инсайдера @UniverseIce из социальной сети X, стыдного варианта на 128 ГБ больше не будет. Судя по всему, компания Samsung обратила внимание, что даже Apple предлагает базовый iPhone 17 в вариантах от 256 ГБ, и решила сделать шаг на встречу фанатам. Таким образом, в следующем поколении мы ожидаем Galaxy S26 и Galaxy S26+ в версиях на:

  • 12/256 ГБ;
  • 12/512 ГБ.

Смартфон Galaxy S26 Ultra также будет доступен в расширенной версии на 12/1024 ГБ. Причем в Китае новые устройства линейки должны продаваться с увеличенным до 16 ГБ объемом оперативной памяти, что, вероятно, связано с большим количеством государственного софта КНР, собирающего информацию в фоне.

Когда будет презентация Galaxy S26

Как ожидается, выход Galaxy S26 состоится уже в январе 2026 года, причем поступление смартфона на прилавки также должно состояться в первом месяце нового года, а не в феврале.

Galaxy S26 в России должен выйти одновременно со всем миром. Samsung планирует оставить цены на прежнем уровне, однако о стоимости новинок в нашей стране пока говорить рано, поскольку многое будет зависеть от курса доллара на момент релиза.

Что такое флагман среди смартфонов на Android

Рынок смартфонов богат огромным количеством разных моделей, и для удобства их принято ранжировать на категории. Одна из самых интересных среди них — флагманы на Android. Мы часто встречаем это слово в обзорах, но что оно под собой скрывает? Что значит флагман, и чем такой смартфон отличается от всех прочих? В этом материале разберемся в особенностях наименее востребованной и вместе с тем наиболее интересной категории мобильных устройств.

Samsung Galaxy быстро разряжается после установки One UI 7. Что делать, если уже обновил телефон

После выхода обновления One UI 7 на базе Android 15, поклонники Galaxy разделились на два лагеря. Одни пользователи довольны новыми изменениями, особенно исправлением ошибок в дизайне панели быстрых настроек и уведомлений и проблем с иконками на экране блокировки. Другие жалуются на сложности, а именно – быстрый разряд батареи Samsung Galaxy. Обычно такие замечания появляются сразу после выхода обновлений, но в этот раз ситуация усугубилась. Пользователи стали замечать значительное сокращение времени автономной работы своих устройств даже спустя несколько недель после установки обновления.

Планирую перейти со смартфона Xiaomi на Samsung. Но кое-что меня останавливает

На протяжении пяти последних лет моим основным смартфоном неизменно является модель от Xiaomi, а с 2023-го — Xiaomi 12T Pro. И вроде бы все отлично: со своим Snapdragon 8+ Gen 1 на борту аппарат до сих пор работает шустро, 200-мегапиксельная камера реально тащит, а зарядка от 0 до 100% за 20 минут с комплектным адаптером на 120 Вт постоянно выручает. Но вот уже несколько месяцев я задумываюсь о том, как бы соскочить с Xiaomi, пересев на смартфон Samsung, и до сих пор не могу принять решение.

Эксперты рассказали, зачем долгосрочные держатели Биткоина на самом деле массово продают свои монеты
Почему пот воняет именно в подмышках?
Какие iPhone обновятся до iOS 27? Первые детали будущего релиза
