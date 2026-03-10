Сколько памяти занимают система и приложения на Galaxy S26

Когда покупаете новый флагманский смартфон, кажется, что памяти будет с огромным запасом. Например, Galaxy S26 теперь по умолчанию поставляется с накопителем на 256 ГБ, тогда как раньше базовой версией у флагманов Samsung были 128 ГБ. Но даже такой объем не означает, что все пространство будет доступно пользователю. Значительная часть памяти занята системой и предустановленными приложениями еще до первого включения устройства. В итоге свободного места может оказаться заметно меньше, чем ожидалось, поэтому многие пользователи со временем начинают задумываться, как освободить память на телефоне Android, если она быстро заканчивается.
Содержание
Почему в Galaxy S26 сразу 256 ГБ
История с Galaxy S26 показывает важную тенденцию на рынке смартфонов. Если раньше базовая версия флагманов Samsung имела 128 ГБ памяти, то теперь минимальный объем увеличился до 256 ГБ. Это связано именно с ростом размеров системы, приложений и медиафайлов. Фото с современных камер занимают больше места, видео часто записывается в 4K или даже 8K, а мобильные игры могут весить десятки гигабайтов.
Поэтому производители постепенно увеличивают минимальный объем памяти. Иначе пользователи слишком быстро сталкивались бы с нехваткой свободного пространства.
Какие приложения уже установлены на Galaxy S26
Помимо самой системы, на смартфоне заранее установлено большое количество приложений. Среди них есть как сервисы Samsung, так и программы Google и сторонних компаний.
Приложения Samsung:
- Samsung Shop;
- SmartThings;
- Voice Recorder;
- My Files;
- Samsung Internet (Browser);
- Samsung Health;
- Galaxy Wearable;
- Samsung Wallet;
- PENUP;
- Find;
- Samsung TV;
- Smart Tutor;
- Samsung Members;
- Galaxy Store;
- Bixby;
- Messages;
- Camera;
- Gallery;
- Clock;
- Contacts;
- Settings;
- Calendar;
- Calculator;
- Samsung Notes;
- Gaming Hub;
- Tips;
- My Galaxy;
- Creative Studio;
- Smart Switch.
Приложения Google:
- Google;
- Chrome;
- Gmail;
- Maps;
- YouTube;
- Drive;
- Google TV;
- Meet;
- Photos;
- Gemini;
- Play Store;
- YouTube Music.
Приложения Microsoft:
- Microsoft 365 Copilot;
- OneDrive;
- LinkedIn;
- Outlook.
Другие приложения:
- Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России);
- Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России);
- Spotify;
- Global Goals;
- News;
- Phone.
Некоторые из этих приложений можно удалить, но часть сервисов является системной и остается в памяти устройства.
Почему на Samsung мало места
Еще несколько лет назад смартфоны могли обходиться гораздо меньшим объемом памяти. Но вместе с развитием устройств вырос и размер системы. Сегодня в смартфоне по умолчанию присутствуют:
- облачные сервисы;
- инструменты безопасности;
- алгоритмы обработки фото и видео;
- функции искусственного интеллекта;
- сервисы умного дома.
Кроме того, часть приложений появляется из-за партнерских соглашений. Производители смартфонов заранее устанавливают сервисы популярных компаний, чтобы пользователь мог начать пользоваться ими сразу после покупки.
Со временем место начинают занимать и сами приложения. Они накапливают кэш, загруженные файлы и данные, поэтому нередко пользователи замечают, что приложения на Android могут со временем занимать гораздо больше памяти.
Сколько памяти у Galaxy S26
Cистема и предустановленные приложения на Galaxy S26 занимают более 40 ГБ памяти. Это довольно большой объем, особенно если вспомнить, что несколько лет назад вся система Android могла занимать в несколько раз меньше места.
Причина в том, что современный Android стал значительно сложнее. В систему входят дополнительные инструменты безопасности, алгоритмы обработки фото и видео, функции искусственного интеллекта и множество фоновых сервисов.
Кроме того, поверх Android работает фирменная оболочка Samsung One UI, которая добавляет собственные приложения и сервисы Samsung.