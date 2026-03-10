Сколько памяти занимают система и приложения на Galaxy S26

Герман Вологжанин

Когда покупаете новый флагманский смартфон, кажется, что памяти будет с огромным запасом. Например, Galaxy S26 теперь по умолчанию поставляется с накопителем на 256 ГБ, тогда как раньше базовой версией у флагманов Samsung были 128 ГБ. Но даже такой объем не означает, что все пространство будет доступно пользователю. Значительная часть памяти занята системой и предустановленными приложениями еще до первого включения устройства. В итоге свободного места может оказаться заметно меньше, чем ожидалось, поэтому многие пользователи со временем начинают задумываться, как освободить память на телефоне Android, если она быстро заканчивается.

Сколько памяти занимают система и приложения на Galaxy S26. Блогеры проверили память в Galaxy S26. Изображение: Mike O’Brien. Фото.

Блогеры проверили память в Galaxy S26. Изображение: Mike O’Brien

Почему в Galaxy S26 сразу 256 ГБ

История с Galaxy S26 показывает важную тенденцию на рынке смартфонов. Если раньше базовая версия флагманов Samsung имела 128 ГБ памяти, то теперь минимальный объем увеличился до 256 ГБ. Это связано именно с ростом размеров системы, приложений и медиафайлов. Фото с современных камер занимают больше места, видео часто записывается в 4K или даже 8K, а мобильные игры могут весить десятки гигабайтов.

Поэтому производители постепенно увеличивают минимальный объем памяти. Иначе пользователи слишком быстро сталкивались бы с нехваткой свободного пространства.

Какие приложения уже установлены на Galaxy S26

Помимо самой системы, на смартфоне заранее установлено большое количество приложений. Среди них есть как сервисы Samsung, так и программы Google и сторонних компаний.

Приложения Samsung:

  • Samsung Shop;
  • SmartThings;
  • Voice Recorder;
  • My Files;
  • Samsung Internet (Browser);
  • Samsung Health;
  • Galaxy Wearable;
  • Samsung Wallet;
  • PENUP;
  • Find;
  • Samsung TV;
  • Smart Tutor;
  • Samsung Members;
  • Galaxy Store;
  • Bixby;
  • Messages;
  • Camera;
  • Gallery;
  • Clock;
  • Contacts;
  • Settings;
  • Calendar;
  • Calculator;
  • Samsung Notes;
  • Gaming Hub;
  • Tips;
  • My Galaxy;
  • Creative Studio;
  • Smart Switch.

Приложения Google:

  • Google;
  • Chrome;
  • Gmail;
  • Maps;
  • YouTube;
  • Drive;
  • Google TV;
  • Meet;
  • Photos;
  • Gemini;
  • Play Store;
  • YouTube Music.

Приложения Microsoft:

  • Microsoft 365 Copilot;
  • OneDrive;
  • LinkedIn;
  • Outlook.

Другие приложения:

  • Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России);
  • Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России);
  • Spotify;
  • Global Goals;
  • News;
  • Phone.

Некоторые из этих приложений можно удалить, но часть сервисов является системной и остается в памяти устройства.

Почему на Samsung мало места

Почему на Samsung мало места. По умолчанию на Samsung действительно установлено много приложений. Фото.

По умолчанию на Samsung действительно установлено много приложений

Еще несколько лет назад смартфоны могли обходиться гораздо меньшим объемом памяти. Но вместе с развитием устройств вырос и размер системы. Сегодня в смартфоне по умолчанию присутствуют:

  • облачные сервисы;
  • инструменты безопасности;
  • алгоритмы обработки фото и видео;
  • функции искусственного интеллекта;
  • сервисы умного дома.

Кроме того, часть приложений появляется из-за партнерских соглашений. Производители смартфонов заранее устанавливают сервисы популярных компаний, чтобы пользователь мог начать пользоваться ими сразу после покупки.

Со временем место начинают занимать и сами приложения. Они накапливают кэш, загруженные файлы и данные, поэтому нередко пользователи замечают, что приложения на Android могут со временем занимать гораздо больше памяти.

Сколько памяти у Galaxy S26

Cистема и предустановленные приложения на Galaxy S26 занимают более 40 ГБ памяти. Это довольно большой объем, особенно если вспомнить, что несколько лет назад вся система Android могла занимать в несколько раз меньше места.

Сколько памяти у Galaxy S26. Вместе со встроенными приложениями система весит 40 ГБ. Фото.

Вместе со встроенными приложениями система весит 40 ГБ

Причина в том, что современный Android стал значительно сложнее. В систему входят дополнительные инструменты безопасности, алгоритмы обработки фото и видео, функции искусственного интеллекта и множество фоновых сервисов.

Кроме того, поверх Android работает фирменная оболочка Samsung One UI, которая добавляет собственные приложения и сервисы Samsung.

