Сколько памяти занимают система и приложения на Galaxy S26

Когда покупаете новый флагманский смартфон, кажется, что памяти будет с огромным запасом. Например, Galaxy S26 теперь по умолчанию поставляется с накопителем на 256 ГБ, тогда как раньше базовой версией у флагманов Samsung были 128 ГБ. Но даже такой объем не означает, что все пространство будет доступно пользователю. Значительная часть памяти занята системой и предустановленными приложениями еще до первого включения устройства. В итоге свободного места может оказаться заметно меньше, чем ожидалось, поэтому многие пользователи со временем начинают задумываться, как освободить память на телефоне Android, если она быстро заканчивается.

Почему в Galaxy S26 сразу 256 ГБ

История с Galaxy S26 показывает важную тенденцию на рынке смартфонов. Если раньше базовая версия флагманов Samsung имела 128 ГБ памяти, то теперь минимальный объем увеличился до 256 ГБ. Это связано именно с ростом размеров системы, приложений и медиафайлов. Фото с современных камер занимают больше места, видео часто записывается в 4K или даже 8K, а мобильные игры могут весить десятки гигабайтов.

Поэтому производители постепенно увеличивают минимальный объем памяти. Иначе пользователи слишком быстро сталкивались бы с нехваткой свободного пространства.

Какие приложения уже установлены на Galaxy S26

Помимо самой системы, на смартфоне заранее установлено большое количество приложений. Среди них есть как сервисы Samsung, так и программы Google и сторонних компаний.

Приложения Samsung:

Samsung Shop;

SmartThings;

Voice Recorder;

My Files;

Samsung Internet (Browser);

Samsung Health;

Galaxy Wearable;

Samsung Wallet;

PENUP;

Find;

Samsung TV;

Smart Tutor;

Samsung Members;

Galaxy Store;

Bixby;

Messages;

Camera;

Gallery;

Clock;

Contacts;

Settings;

Calendar;

Calculator;

Samsung Notes;

Gaming Hub;

Tips;

My Galaxy;

Creative Studio;

Smart Switch.

Приложения Google:

Google;

Chrome;

Gmail;

Maps;

YouTube;

Drive;

Google TV;

Meet;

Photos;

Gemini;

Play Store;

YouTube Music.

Приложения Microsoft:

Microsoft 365 Copilot;

OneDrive;

LinkedIn;

Outlook.

Другие приложения:

Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России);

Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России);

Spotify;

Global Goals;

News;

Phone.

Некоторые из этих приложений можно удалить, но часть сервисов является системной и остается в памяти устройства.

Почему на Samsung мало места

Еще несколько лет назад смартфоны могли обходиться гораздо меньшим объемом памяти. Но вместе с развитием устройств вырос и размер системы. Сегодня в смартфоне по умолчанию присутствуют:

облачные сервисы;

инструменты безопасности;

алгоритмы обработки фото и видео;

функции искусственного интеллекта;

сервисы умного дома.

Кроме того, часть приложений появляется из-за партнерских соглашений. Производители смартфонов заранее устанавливают сервисы популярных компаний, чтобы пользователь мог начать пользоваться ими сразу после покупки.

Со временем место начинают занимать и сами приложения. Они накапливают кэш, загруженные файлы и данные, поэтому нередко пользователи замечают, что приложения на Android могут со временем занимать гораздо больше памяти.

Сколько памяти у Galaxy S26

Cистема и предустановленные приложения на Galaxy S26 занимают более 40 ГБ памяти. Это довольно большой объем, особенно если вспомнить, что несколько лет назад вся система Android могла занимать в несколько раз меньше места.

Причина в том, что современный Android стал значительно сложнее. В систему входят дополнительные инструменты безопасности, алгоритмы обработки фото и видео, функции искусственного интеллекта и множество фоновых сервисов.

Кроме того, поверх Android работает фирменная оболочка Samsung One UI, которая добавляет собственные приложения и сервисы Samsung.