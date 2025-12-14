Сколько стоит ремонт Samsung Galaxy Z TriFold. Можно купить почти любой новый флагман

Samsung Galaxy Z TriFold стал первым смартфоном компании с двойным складыванием, предлагая впечатляющий 10-дюймовый дисплей в компактном формате. Однако инновационная конструкция имеет и обратную сторону — стоимость ремонта, которая может серьезно ударить по карману владельца. В целом, не сложно догадаться, что такой ремонт просто не может стоить дешево и что-то подобное мы видели в HUAWEI Mate XT, но все же давайте обсудим ситуацию более подробно.

Сколько стоит починить экран Galaxy Z TriFold

По данным корейских источников, ремонт основного складного дисплея Samsung Galaxy Z TriFold обойдется в сумму от 1,657 до 1,834 миллиона вон (примерно 89500 или 99000 рублей по курсу). Да, в России цена может отличаться, но в Южной Корее она примерно равна цене флагманского Galaxy S25 Ultra, который вышел по рекомендованной цене 1,698 миллиона вон (примерно 91 500 рублей по курсу).

Внешний экран устройства отремонтировать значительно дешевле — от 137,000 до 226,000 вон (от 7400 до 12000 рублей по курсу). Разница в стоимости связана с частичным покрытием гарантией, что позволяет получить более низкий тариф на обслуживание.

Программа скидок от Samsung на ремонт складных смартфонов

Samsung предлагает разовую скидку 50% на ремонт дисплея, что частично компенсирует высокие расценки. Однако даже с учетом этой льготы владельцу придется заплатить минимум $550 (примерно 43800 рублей по курсу) за восстановление поврежденного Galaxy Z TriFold. Такая программа действует только один раз, и при повторной поломке придется платить полную стоимость.

Складные устройства традиционно требуют более аккуратного обращения по сравнению с классическими смартфонами. Сложная конструкция с шарнирами и гибким дисплеем делает их более уязвимыми к механическим повреждениям. Стоимость ремонта отражает технологическую сложность этих компонентов и необходимость специализированного оборудования для их замены.

Стоит ли покупать Galaxy Z TriFold

Потенциальным покупателям Galaxy Z TriFold стоит серьезно взвесить риски. Если учесть, что за стоимость ремонта основного экрана можно приобрести новый флагманский смартфон, вопрос защиты устройства становится критически важным. Приобретение качественного защитного чехла и аккуратное обращение с гаджетом — не просто рекомендации, а необходимость.

Складные смартфоны представляют собой передовые технологические решения, но высокая стоимость их обслуживания остается серьезным фактором, который нужно учитывать при принятии решения о покупке. Тем, кто часто роняет телефоны или работает в условиях, где устройство может быть повреждено, возможно, стоит рассмотреть более традиционные модели с менее дорогостоящим ремонтом.

