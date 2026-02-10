Сколько стоит Samsung Galaxy Z Trifold в России: вы сейчас упадете

Юрий Кудлович

Пока Apple только придумывает, как сделать складной дисплей и избавить его от складки посередине, в Южной Корее уже выпускают тройные раскладушки. Да что там говорить, они даже едут в Россию. И пока одни обсуждают, нужен ли вообще трифолд, другие уже смотрят на цены и готовят кошельки: сколько он будет стоить у нас и насколько ценник отличается от США?

Сколько стоит Samsung Galaxy Z Trifold в России: вы сейчас упадете. Диковинка по дикой цене. Изображение: androidpolice.com. Фото.

Диковинка по дикой цене. Изображение: androidpolice.com

Цена Samsung Galaxy Z Trifold в России

Авторизованный фирменный магазин Samsung в России внезапно опубликовал лот с предзаказом новой тройной раскладушки Galaxy Z Trifold. Ценник, конечно, впечатляет: за базовую версию устройства придется отдать, ни много ни мало — 500 тысяч рублей. Или 499 990 рублей, если быть совсем уж точными.

Цена Samsung Galaxy Z Trifold в России. Скрин для тех, кто не верит. Фото.

Скрин для тех, кто не верит

Ориентиры старта продаж тоже раскрыли: устройства начнут отправлять первым владельцам уже с 24 февраля. Ну а получат они свои посылки, вероятно, ближе к концу февраля. Тут все зависит от региона и партии.

Надо сказать, что цену в России поставили очень высокую. Например, в США тоже стартовали предзаказы, и тоже на версию с 16 ГБ оперативки и 512 ГБ внутреннего хранилища. Вот только там новинку можно купить за 2899 долларов или примерно 223 000 рублей по текущему курсу. То есть, разница более чем двукратная.

Характеристики Samsung Galaxy Z Trifold

Давайте посмотрим, за что же нам предлагают расстаться с полумиллионом рублей при заказе трифолда от Samsung:

  • Тройной экран: в раскрытом виде около 10 дюймов, матрица Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц
  • Память: 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопитель
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
  • Батарея: около 5600 мА*ч, проводная зарядка на 45 Вт, беспроводная 15 Вт
  • Камера: основной модуль на 200 МП, еще две камеры на 12 МП и 10 МП
  • Вес: 309 г

Из всего здесь, конечно, удивляет только складной экран, тогда как остальные характеристики самые привычные. Просто это гаджет-экзотика, а цена в РФ — это премия за редкость. Нужен он вам или нет — рассказываем в этом материале.

