Минпросвещения России направило в регионы методические рекомендации по тому, сколько времени детям можно проводить со смартфонами, компьютерами и телевизором. Это не запрет и не жёсткие ограничения, а ориентиры для родителей и педагогов, разбитые по возрастам. Однако несовершеннолетним очень важно соблюдать эти требования, поскольку длительное взаимодействие с гаджетами влечет к нарушениям психики и другим неприятным последствиям. Ниже — конкретные цифры и трезвый разбор, что с ними реально делать. А, если вы просто выбираете смартфон для себя, своего ребенка или родителей, пройдите наш интерактивный тест и получите точный ответ.

Сколько времени ребёнку можно сидеть в телефоне — ответ Минпросвещения

Сколько времени ребёнку можно сидеть в телефоне — ответ Минпросвещения

Какие нормы экранного времени ввело Минпросвещения

Ведомство разослало по регионам методические рекомендации по использованию гаджетов детьми. Документ охватывает три больших сценария сразу: телефон, работу за компьютером и просмотр телевизора. По сути это первая попытка государства дать родителям понятные ориентиры по экранному времени, а не абстрактное «поменьше сидите в телефоне».

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Важно сразу расставить акценты: это рекомендации, а не норматив. Никаких штрафов, проверок или обязательного контроля здесь нет — документ адресован родителям и школам как ориентир, а не как правило, которое кто-то будет заставлять соблюдать. Так что технически (да и практически тоже) если ваш ребенок сутками проводит за планшетом или смартфоном, никто ни вас, ни тем более его не накажет.

Сколько времени ребёнку можно сидеть в телефоне по возрастам

По смартфонам рекомендации выстроены так, чтобы у самых маленьких экрана было как можно меньше, а с возрастом лимит постепенно рос. Вот что предлагает ведомство:

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  • До 2–3 лет — использование смартфона рекомендуют максимально исключить
  • 2–3 года — до 20 минут в день
  • 3–7 лет — до 1 часа в день
  • 7–11 лет — до 1,5 часа в день
  • 11–16 лет — до 2 часов в день

Логика простая: чем младше ребёнок, тем меньше времени он должен проводить с телефоном. Для дошкольников речь идёт буквально о минутах, а полноценные пара часов появляются только у подростков. Если хотите глубже разобраться в теме, у нас есть отдельный материал про то, сколько можно сидеть в телефоне без вреда для здоровья.

Пользоваться гаджетами

Пользоваться гаджетами можно, главное — с умом

Нормы экранного времени за компьютером для школьников

С компьютером подход другой: тут важна не столько общая длительность за день, сколько перерывы и непрерывное время за экраном. Рекомендации привязаны к возрасту школьника:

  • 7–11 лет — не более 30 минут подряд, с перерывами каждые 20 минут на гимнастику для глаз и разминку
  • 12–14 лет — не более 45 минут подряд, затем обязательный перерыв
  • 15–17 лет — суммарно 1–2 часа в день с регулярными перерывами и чередованием с офлайн-занятиями

Здесь акцент на дроблении времени на короткие сессии, а не на общем запрете. Идея понятная: детский глаз устаёт от непрерывного экрана, поэтому важнее вовремя оторваться и размяться, чем просто выключить компьютер через какой-то час.

Для работы за компьютером Минпросвещения делает упор на регулярные перерывы

Для работы за компьютером Минпросвещения делает упор на регулярные перерывы

Сколько детям можно смотреть телевизор

Телевизор ведомство тоже не обошло стороной — и здесь лимиты заметно мягче, чем у телефона. Рекомендации выглядят так:

  • 3–7 лет — до 30 минут в день
  • 8–10 лет — до 1 часа в день
  • 11–14 лет — 1,5–2 часа в день
  • 14–18 лет — до 3 часов в день с перерывами каждый час

Любопытно, что телевизору разрешено больше, чем смартфону: подростку 14–18 лет отводят до трёх часов у экрана телевизора, тогда как лимит на телефон в этом возрасте — около двух часов. Если телевизор для вас всё равно центр домашнего досуга, полезно знать, как смотреть видео с телефона на большом экране — это как минимум удобнее для глаз, чем маленький дисплей смартфона.

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Меру в гаджетах надо знать не только детям, но и взрослым

Как понять, что у ребёнка зависимость от гаджетов

Сами цифры от Минпросвещения — это ориентир, но важнее следить не за минутами, а за поведением. Родителям стоит насторожиться, если экран начинает вытеснять всё остальное: ребёнок раздражается, когда телефон забирают, теряет интерес к прогулкам и живому общению, хуже спит или не может заниматься чем-то без гаджета под рукой. Тревожный сигнал — не количество часов, а зависимость от экрана в ущерб учёбе, сну и настроению.

Здесь помогают не запреты, а спокойные договорённости и личный пример. Заодно на Android есть встроенные инструменты родительского контроля через приложение Family Link, где можно задать дневной лимит времени и посмотреть, на что реально уходят часы. Это удобнее, чем стоять с секундомером и вручную считать минуты.

Обязательны ли эти нормы для родителей и школ

Короткий ответ — нет. Это рекомендательный документ, а не закон и не санитарная норма с проверками. Никто не обязан отчитываться перед школой о том, сколько ребёнок сидел в телефоне, и никаких последствий за превышение лимитов не предусмотрено.

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Стоит трезво относиться и к самим цифрам: конкретные значения выглядят скорее округлёнными ориентирами, чем результатом строгого исследования, и точное научное обоснование именно этих чисел из документа не следует. Поэтому воспринимать их лучше как отправную точку для здравого смысла, а не как истину в последней инстанции.

Итог простой: рекомендации Минпросвещения — удобная шпаргалка по возрастам, которая помогает не переусердствовать с экраном у маленьких детей. Но реальная польза не в том, чтобы буквально высчитывать минуты, а в том, чтобы следить за самочувствием ребёнка и не давать гаджету вытеснять сон, учёбу и живое общение.