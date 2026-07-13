Минпросвещения России направило в регионы методические рекомендации по тому, сколько времени детям можно проводить со смартфонами, компьютерами и телевизором. Это не запрет и не жёсткие ограничения, а ориентиры для родителей и педагогов, разбитые по возрастам. Однако несовершеннолетним очень важно соблюдать эти требования, поскольку длительное взаимодействие с гаджетами влечет к нарушениям психики и другим неприятным последствиям. Ниже — конкретные цифры и трезвый разбор, что с ними реально делать. А, если вы просто выбираете смартфон для себя, своего ребенка или родителей, пройдите наш интерактивный тест и получите точный ответ.

Какие нормы экранного времени ввело Минпросвещения

Ведомство разослало по регионам методические рекомендации по использованию гаджетов детьми. Документ охватывает три больших сценария сразу: телефон, работу за компьютером и просмотр телевизора. По сути это первая попытка государства дать родителям понятные ориентиры по экранному времени, а не абстрактное «поменьше сидите в телефоне».

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Важно сразу расставить акценты: это рекомендации, а не норматив. Никаких штрафов, проверок или обязательного контроля здесь нет — документ адресован родителям и школам как ориентир, а не как правило, которое кто-то будет заставлять соблюдать. Так что технически (да и практически тоже) если ваш ребенок сутками проводит за планшетом или смартфоном, никто ни вас, ни тем более его не накажет.

Сколько времени ребёнку можно сидеть в телефоне по возрастам

По смартфонам рекомендации выстроены так, чтобы у самых маленьких экрана было как можно меньше, а с возрастом лимит постепенно рос. Вот что предлагает ведомство:

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До 2–3 лет — использование смартфона рекомендуют максимально исключить

2–3 года — до 20 минут в день

3–7 лет — до 1 часа в день

7–11 лет — до 1,5 часа в день

11–16 лет — до 2 часов в день

Логика простая: чем младше ребёнок, тем меньше времени он должен проводить с телефоном. Для дошкольников речь идёт буквально о минутах, а полноценные пара часов появляются только у подростков. Если хотите глубже разобраться в теме, у нас есть отдельный материал про то, сколько можно сидеть в телефоне без вреда для здоровья.

Нормы экранного времени за компьютером для школьников

С компьютером подход другой: тут важна не столько общая длительность за день, сколько перерывы и непрерывное время за экраном. Рекомендации привязаны к возрасту школьника:

7–11 лет — не более 30 минут подряд, с перерывами каждые 20 минут на гимнастику для глаз и разминку

12–14 лет — не более 45 минут подряд, затем обязательный перерыв

15–17 лет — суммарно 1–2 часа в день с регулярными перерывами и чередованием с офлайн-занятиями

Здесь акцент на дроблении времени на короткие сессии, а не на общем запрете. Идея понятная: детский глаз устаёт от непрерывного экрана, поэтому важнее вовремя оторваться и размяться, чем просто выключить компьютер через какой-то час.

Сколько детям можно смотреть телевизор

Телевизор ведомство тоже не обошло стороной — и здесь лимиты заметно мягче, чем у телефона. Рекомендации выглядят так:

3–7 лет — до 30 минут в день

8–10 лет — до 1 часа в день

11–14 лет — 1,5–2 часа в день

14–18 лет — до 3 часов в день с перерывами каждый час

Любопытно, что телевизору разрешено больше, чем смартфону: подростку 14–18 лет отводят до трёх часов у экрана телевизора, тогда как лимит на телефон в этом возрасте — около двух часов. Если телевизор для вас всё равно центр домашнего досуга, полезно знать, как смотреть видео с телефона на большом экране — это как минимум удобнее для глаз, чем маленький дисплей смартфона.

Как понять, что у ребёнка зависимость от гаджетов

Сами цифры от Минпросвещения — это ориентир, но важнее следить не за минутами, а за поведением. Родителям стоит насторожиться, если экран начинает вытеснять всё остальное: ребёнок раздражается, когда телефон забирают, теряет интерес к прогулкам и живому общению, хуже спит или не может заниматься чем-то без гаджета под рукой. Тревожный сигнал — не количество часов, а зависимость от экрана в ущерб учёбе, сну и настроению.

Здесь помогают не запреты, а спокойные договорённости и личный пример. Заодно на Android есть встроенные инструменты родительского контроля через приложение Family Link, где можно задать дневной лимит времени и посмотреть, на что реально уходят часы. Это удобнее, чем стоять с секундомером и вручную считать минуты.

Обязательны ли эти нормы для родителей и школ

Короткий ответ — нет. Это рекомендательный документ, а не закон и не санитарная норма с проверками. Никто не обязан отчитываться перед школой о том, сколько ребёнок сидел в телефоне, и никаких последствий за превышение лимитов не предусмотрено.

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Стоит трезво относиться и к самим цифрам: конкретные значения выглядят скорее округлёнными ориентирами, чем результатом строгого исследования, и точное научное обоснование именно этих чисел из документа не следует. Поэтому воспринимать их лучше как отправную точку для здравого смысла, а не как истину в последней инстанции.

Итог простой: рекомендации Минпросвещения — удобная шпаргалка по возрастам, которая помогает не переусердствовать с экраном у маленьких детей. Но реальная польза не в том, чтобы буквально высчитывать минуты, а в том, чтобы следить за самочувствием ребёнка и не давать гаджету вытеснять сон, учёбу и живое общение.