Скоро на рынке появятся дешёвые Android-смартфоны с флагманскими функциями

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Иван Кузнецов 0

Чем флагманы отличаются от нефлагманов? Даже если забыть о высокой производительности и самом современном дизайне, флагманы определяют именно передовые технологии. Другое дело, что в области дисплеев и автономности никаких революций уже давно не случалось, поэтому производители делают упор на камеры. Они снабжают свои аппараты матрицами большого разрешения, компонуют их камерами нескольких типов для специфических сценариев съёмки и продвинутым ПО. Причём не последнюю роль играет именно ПО, которое использует ИИ и отвечает за постобработку. К счастью, скоро такое же появится и в недорогих аппаратах.

Камеры

Крутые камеры могут быть не только у флагманов

Samsung уверена, что нам с вами не нужны хорошие камеры

Новый процессор Snapdragon 778G, который Qualcomm выпустила на прошлой неделе, обладает почти всеми способностями Snapdragon 888, которые обеспечивают смартфонам на его базе высокое качество съёмки. Производитель оснастил его тремя сопроцессорами захвата и обработки изображения, а также улучшенной поддержкой нейросетей. Благодаря первым смартфоны со Snapdragon 778G смогут вести съёмку на несколько камер сразу как флагманы, а нейросети смогут программными методами улучшить кадр.

Недорогие камерофоны на Android

Snapdragon 778G

Snapdagon 778G позволит недорогим смартфонам снимать как флагманы

Однако это ещё не всё. Качество фотографий зависит не только от программного обеспечения. Большое значение имеют и аппаратные технологии. Поэтому Qualcomm добавила своему новому процессору поддержку датчиков с разрешением до 50 Мп, функцию HDR-съёмки, улучшенное шумоподавление при съёмке фото, видео и прямых трансляциях. Последнее нововведение будет распространяться и на основную, и на фронтальную камеру, так что общаться по видеосвязи станет ещё комфортнее благодаря более качественной картинке.

Вышел смартфон с самой большой камерой. Угадаете производителя? Не думаю!

Поскольку Qualcomm вела разработку Snapdragon 778G с учётом потребностей производителей, уже известно несколько брендов, которые планируют использовать новый чипсет:

  • Xiaomi
  • Realme
  • Honor
  • Oppo
  • iQOO
  • Motorola

Возможно, будут и другие, но пока только эти компании официально подтвердили факт разработки смартфонов на базе Snapdragon 778G. То есть уже этим летом можно будет ждать появления на рынке аппаратов из среднего ценового сегмента, которые можно будет смело причислять к касте камерофонов. Раньше такая привилегия была доступна только смартфонам с ценой под 100 тысяч рублей.

Стоит ли покупать флагманские смартфоны

Смартфоны

Какой смысл переплачивать за флагманы, если недорогие аппараты имеют те же возможности?

Учитывая, что в прошлом году Google впервые рискнула выпустить флагманский Pixel на базе процессора средней руки, высоко вероятно, что в этом году она поступит точно так же. В этом случае Snapdragon 778G станет отличным претендентом на аппаратный базис будущего флагмана поискового гиганта. Ведь Google лучше других известно, как выжать максимум возможностей из недорогого процессора и направить их на повышение качества фото- и видеосъёмки, вне зависимости от сценария.

Камера телефона почти зашла в тупик. Что будет дальше?

Насколько хороши в съёмке фото будут смартфоны с процессором Snapdragon 778G, будет зависеть от производителя. Тем более что нет никаких гарантий, что все вендоры решат сделать ставку именно на фотографические способности своих будущих устройств. Не исключено, что они решат не тратить время и ресурсы на камеры недорогих смартфонов, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию с собственными флагманами. Однако сомневаться в появлении доступных камерофонов в этом году точно не приходится.

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