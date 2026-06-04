В 2026 году смартфон OnePlus 15 стал по-настоящему культовым за счет флагманской начинки и среднебюджетной цены ниже 40 тысяч рублей. Его единственным мини-недостатком является камера, которая немного уступает решениям от OPPO, vivo и даже realme. Но сейчас производитель тестирует сразу несколько вариантов камеры для будущего флагмана OnePlus 16, и свежая утечка добавляет важную деталь: главный сенсор может стать 200-мегапиксельным. Это слух, основанный на словах известного китайского инсайдера, поэтому относиться к нему стоит спокойно. Но он показывает, в какую сторону компания думает двигать камеру, которую у предыдущей модели как раз и ругали.

Ждём выхода OnePlus 16 и смотрим на OnePlus 15 сейчас. Фото.

Ждём выхода OnePlus 16 и смотрим на OnePlus 15 сейчас

Особенности камеры OnePlus 16

Источник информации — китайский инсайдер Digital Chat Station, человек с репутацией в области ранних утечек по смартфонам. По его данным, у прототипа OnePlus 16 стоит основная камера на 200 мегапикселей с крупным сенсором, к ней добавлены сверхширокоугольный модуль на 50 мегапикселей и перископический телеобъектив тоже на 50 мегапикселей. То есть улучшения относительно OnePlus 15, который сейчас стоит от 38 000 ₽, коснутся только основы.

Купить OnePlus 15

Важный нюанс: раньше тот же инсайдер сообщал про другую конфигурацию — 200 мегапикселей именно в перископической телекамере, а не в основной. То есть компания, судя по всему, ещё не определилась окончательно и проверяет разные варианты.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Так как OnePlus 16 в первую очередь делают устройством с упором на производительность, ставить два модуля по 200 мегапикселей одновременно компания почти наверняка не станет — это дорого и избыточно. Реалистичнее ждать одного флагманского сенсора в связке с двумя дополнительными на 50 мегапикселей.

Другие характеристики OnePlus 16: процессор, батарея и память

Смартфону поменяют не только камеру. Фото.

Смартфону поменяют не только камеру

Помимо камеры, утечки описывают и другие параметры будущего флагмана. Их тоже стоит воспринимать как предварительные.

  • экран 6,78 дюйма, OLED с разрешением 1.5K и частотой 185 Гц
  • ультразвуковой сканер отпечатка прямо под экраном
  • будущий чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
  • аккумулятор объёмом 9000 мАч
  • проводная зарядка на 100 Вт и беспроводная на 50 Вт
  • защита от пыли и воды по стандарту IP68/IP69
  • симметричные стереодинамики и улучшенный вибромотор

Отдельно отметим аккумулятор: 9000 мАч — это очень много по меркам флагманов, и в паре с быстрой зарядкой такой объём может заметно изменить сценарий с зарядкой раз в день. Но цифры пока не подтверждены официально.

Версия Android и оболочка OnePlus 16

По данным утечек, OnePlus 16 как устройство нового поколения должен выйти на базе Android 17, который недавно представила компания Google. В Китае это будет оболочка ColorOS 17, а на глобальном рынке — привычная для линейки OxygenOS 17.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Для пользователя это в первую очередь вопрос свежей системы из коробки и более долгого срока поддержки обновлениями. Но конкретные сроки выхода, поддержки и доступности в России источник не указывает, поэтому здесь честнее остановиться.

Стоит ли ждать OnePlus 16 или купить OnePlus 15

Главное, что нужно держать в голове: это набор слухов и утечек, а не официальные характеристики. Конфигурация камеры открыто называется тестовой, и финальный вариант может отличаться от того, что описывает инсайдер.

Сейчас разумнее купить OnePlus 15. Фото.

Сейчас разумнее купить OnePlus 15

Если вы выбираете телефон прямо сейчас, ориентироваться на эти данные рано: ни цены, ни даты выхода, ни официальной совместимости пока нет. При этом очевидно, что OnePlus 16 будет дороже OnePlus 15 как минимум из-за кризиса памяти, а потому при цене до 40 тысяч на AliExpress текущая модель выглядит весьма перспективно.

Купить OnePlus 15

Впрочем, если характеристики важнее цены, вам интересна линейка OnePlus и вы готовы подождать, есть смысл следить за новостями: камера, на которую жаловались у прошлой модели, наконец может получить серьёзное обновление. Тем, кому нужен аппарат немедленно, спокойнее посмотреть на уже вышедшие флагманы и не строить планы вокруг неподтверждённого прототипа.