В 2026 году смартфон OnePlus 15 стал по-настоящему культовым за счет флагманской начинки и среднебюджетной цены ниже 40 тысяч рублей. Его единственным мини-недостатком является камера, которая немного уступает решениям от OPPO, vivo и даже realme. Но сейчас производитель тестирует сразу несколько вариантов камеры для будущего флагмана OnePlus 16, и свежая утечка добавляет важную деталь: главный сенсор может стать 200-мегапиксельным. Это слух, основанный на словах известного китайского инсайдера, поэтому относиться к нему стоит спокойно. Но он показывает, в какую сторону компания думает двигать камеру, которую у предыдущей модели как раз и ругали.

Особенности камеры OnePlus 16

Источник информации — китайский инсайдер Digital Chat Station, человек с репутацией в области ранних утечек по смартфонам. По его данным, у прототипа OnePlus 16 стоит основная камера на 200 мегапикселей с крупным сенсором, к ней добавлены сверхширокоугольный модуль на 50 мегапикселей и перископический телеобъектив тоже на 50 мегапикселей. То есть улучшения относительно OnePlus 15, который сейчас стоит от 38 000 ₽, коснутся только основы.

Купить OnePlus 15

Важный нюанс: раньше тот же инсайдер сообщал про другую конфигурацию — 200 мегапикселей именно в перископической телекамере, а не в основной. То есть компания, судя по всему, ещё не определилась окончательно и проверяет разные варианты.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Так как OnePlus 16 в первую очередь делают устройством с упором на производительность, ставить два модуля по 200 мегапикселей одновременно компания почти наверняка не станет — это дорого и избыточно. Реалистичнее ждать одного флагманского сенсора в связке с двумя дополнительными на 50 мегапикселей.

Другие характеристики OnePlus 16: процессор, батарея и память

Помимо камеры, утечки описывают и другие параметры будущего флагмана. Их тоже стоит воспринимать как предварительные.

экран 6,78 дюйма, OLED с разрешением 1.5K и частотой 185 Гц

ультразвуковой сканер отпечатка прямо под экраном

будущий чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

аккумулятор объёмом 9000 мАч

проводная зарядка на 100 Вт и беспроводная на 50 Вт

защита от пыли и воды по стандарту IP68/IP69

симметричные стереодинамики и улучшенный вибромотор

Отдельно отметим аккумулятор: 9000 мАч — это очень много по меркам флагманов, и в паре с быстрой зарядкой такой объём может заметно изменить сценарий с зарядкой раз в день. Но цифры пока не подтверждены официально.

Версия Android и оболочка OnePlus 16

По данным утечек, OnePlus 16 как устройство нового поколения должен выйти на базе Android 17, который недавно представила компания Google. В Китае это будет оболочка ColorOS 17, а на глобальном рынке — привычная для линейки OxygenOS 17.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Для пользователя это в первую очередь вопрос свежей системы из коробки и более долгого срока поддержки обновлениями. Но конкретные сроки выхода, поддержки и доступности в России источник не указывает, поэтому здесь честнее остановиться.

Стоит ли ждать OnePlus 16 или купить OnePlus 15

Главное, что нужно держать в голове: это набор слухов и утечек, а не официальные характеристики. Конфигурация камеры открыто называется тестовой, и финальный вариант может отличаться от того, что описывает инсайдер.

Если вы выбираете телефон прямо сейчас, ориентироваться на эти данные рано: ни цены, ни даты выхода, ни официальной совместимости пока нет. При этом очевидно, что OnePlus 16 будет дороже OnePlus 15 как минимум из-за кризиса памяти, а потому при цене до 40 тысяч на AliExpress текущая модель выглядит весьма перспективно.

Купить OnePlus 15

Впрочем, если характеристики важнее цены, вам интересна линейка OnePlus и вы готовы подождать, есть смысл следить за новостями: камера, на которую жаловались у прошлой модели, наконец может получить серьёзное обновление. Тем, кому нужен аппарат немедленно, спокойнее посмотреть на уже вышедшие флагманы и не строить планы вокруг неподтверждённого прототипа.