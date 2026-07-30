После того, как неделей ранее компания Samsung представила новые складные смартфоны Z Fold8 и Z Flip8, французское издание Dealabs поделилось предполагаемыми характеристиками и ценами Samsung Galaxy S26 FE. Это упрощённая версия флагмана S26 для тех, кто хочет получить флагманский опыт, но в то же время немного сэкономить. Тем не менее, из-за дефицита памяти на рынке новинка обещает оказаться дороже предшественника.

Что известно про цену Galaxy S26 FE

По данным Dealabs, смартфон получит три версии с разным объёмом памяти. Цены указаны для европейского рынка в евро, рублёвые суммы в являются ориентировочными, но будут очень близки к тем, что мы увидим после выхода Galaxy S26 FE в России:

128 ГБ — 799 евро (около 72 000 рублей)

(около 72 000 рублей) 256 ГБ — 899 евро (около 81 000 рублей)

(около 81 000 рублей) 512 ГБ — 1099 евро (около 99 000 рублей)

Для сравнения, прошлогодняя модель Galaxy S25 FE стартовала в ЕС за 749 евро, то есть устройство предыдущего поколения было на 50 евро дешевле. Ещё показательнее расценка версии на 512 ГБ — она была сразу на 170 евро дешевле. При этом Galaxy S25 FE сейчас доступен на российских маркетплейсах по цене ниже 50 тысяч рублей.

Купить Galaxy S25 FE

Если утечка верна, старшая версия подорожает заметно. При этом важно помнить: европейские цены и то, что попадёт на российский рынок, — это разные вещи, а серые поставки могут отличаться от европейского прайса в любую сторону.

Характеристики Galaxy S26 FE — какой процессор и зарядка

Часть характеристик нашли в сертификационной базе UL Demko. Согласно документу, Galaxy S26 FE поддерживает проводную зарядку 45 Вт. Это ровно тот же уровень, что и у прошлого поколения: напомним, Galaxy S25 FE тоже заряжался на 45 Вт. То есть прорыва в скорости зарядки ждать, судя по всему, не стоит.

Работать смартфон, по слухам, будет на 10-ядерном Exynos 2500 — том же чипе, который ранее использовали в раскладушке Galaxy Z Flip 7. Для FE-линейки это логичный шаг: сюда Samsung традиционно ставит фирменные процессоры Exynos, а не топовые Snapdragon из старших моделей. Набор камер, предположительно, останется прежним и не будет отличаться от набора сенсоров S25 FE.

Когда выйдет Galaxy S26 FE

Dealabs называет дату анонса — 1 сентября 2026 года. Это укладывается в привычный график: FE-модели Samsung обычно показывает ближе к осени, вокруг выставки IFA. Но пока это тоже часть утечки, а не подтверждённый компанией срок.

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Ранее, в июне 2026 года, в сети уже появлялись живые фотографии устройства — их нашли в базе данных WPC. Кроме того, известно, что новый смартфон будет работать под управлением фирменной оболочки One UI 9 с Android 17 на борту. Её представили вместе со складными Z Fold8 и Z Flip8.

Кому стоит ждать Galaxy S26 FE, а кому нет

FE-линейка Samsung — это доступный флагман для тех, кто хочет фирменный опыт без переплаты за максимальные характеристики. Судя по утечке, S26 FE не станет революцией: тот же уровень зарядки, что и раньше, и Exynos, знакомый по другим моделям. И при этом его цена значительно вырастет. Поэтому сейчас оптимальным выбором является Galaxy S25 FE.

Купить Galaxy S25 FE

Ждать новинку есть смысл, если вы присматриваетесь именно к экосистеме Samsung и хотите свежую модель с долгой поддержкой обновлений. Если же бюджет ограничен, а нужен просто надёжный смартфон, стоит заранее сравнить его с более доступными аппаратами вроде Galaxy A37 и A57 — их характеристики и цены ищите в отдельном материале на нашем сайте.