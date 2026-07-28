Иногда смотришь на современный смартфон, будь это сверхпопулярный сейчас OnePlus 15 или какой-то бюджетник, и вспоминаешь, что семь лет назад Xiaomi умудрилась сделать модель без дырки в экране, выпустив смартфон с выдвижной камерой. Изящно, механически, с характерным звуком при выдвижении. Xiaomi Mi 9T вышел в 2019 году, стоил 25 990 рублей — и до сих пор я не могу найти ему аналог в современном мире.

Смартфон с безрамочным экраном — каким был Xiaomi Mi 9T

В 2019 году большинство смартфонов среднего класса выглядели примерно одинаково: широкая чёлка, капля, или толстые рамки сверху и снизу. Фронтальная камера так или иначе отъедала кусок экрана. Mi 9T на этом фоне выглядел инопланетянином.

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Когда берешь его в руки, видишь цельный AMOLED-экран без единого отверстия или выреза. Никакой челки, никакой капли, никакой дырки. Просто экран от края до края — насколько это вообще было возможно в 2019 году. Честности ради: подбородок снизу у Mi 9T всё равно был, и заметный. Но передняя панель воспринималась именно как безрамочный дисплей, потому что взгляд не цеплялся ни за что сверху.

Сейчас, в 2026 году, безрамочный экран смартфона с отверстием под камеру стал нормой. Все привыкли, даже если это ультрадорогой камерофон OPPO Find X9 Ultra. Дырка маленькая, почти не мешает. Но стоит поставить рядом Mi 9T — и понимаешь, что чистый экран без отверстий все равно выглядит лучше.

Как работала выдвижная камера смартфона

Выдвижная камера Mi 9T — это не гиммик ради гиммика. За механикой стояла реальная инженерная логика. Когда фронтальная камера не используется, она физически спрятана внутри корпуса. Модуль выдвигается только когда вы открываете приложение камеры или принимаете видеозвонок. Это давало два неочевидных преимущества:

приватность;

защита линзы от пыли и царапин.

Механизм был продуман неплохо. Xiaomi заявляла ресурс 300 000 срабатываний (это примерно 150 лет при 5 селфи в день). При падении смартфона на столе модуль автоматически убирался внутрь благодаря датчику. Подсветка RGB вокруг модуля при выдвижении — приятная деталь которая стоила ноль рублей в производстве но выглядела эффектно.

Честно о недостатках: выдвижная камера смартфона замедляла запуск селфи (пока модуль выдвигался, проходило около секунды). Водозащита из-за подвижной детали была номинальной — никакого IP68. И движущаяся деталь теоретически могла сломаться, хотя массовых жалоб на это не было.

Что дает смартфон до 30000 рублей

Вот что получал покупатель Xiaomi Mi 9T за 25 990 рублей в 2019 году:

AMOLED-дисплей Full HD+ 6.39 дюйма без вырезов (тогда это был стандарт флагманов);

Snapdragon 730 (сильная платформа среднего класса того времени);

тройная камера с настоящим двукратным телеобъективом и сверхшириком;

встроенный сканер отпечатков в экране;

6 ГБ оперативной памяти — солидно для 2019 года;

NFC, разъем 3.5 мм, стеклянный корпус.

Телевик — отдельная история. Оптический зум смартфона с двукратным увеличением позволял снимать портреты без сильного цифрового кропа. Именно поэтому портреты на Mi 9T выходили живыми: объект занимал нужный размер кадра без потери качества. В современных бюджетниках вместо телевика часто ставят датчик глубины или макрокамеру на 2 МП — бесполезные модули которые существуют исключительно ради маркетинговой строчки «тройная камера».

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Xiaomi экономила на деталях: зарядка была только 18 Вт, батарея 4000 мАч по меркам 2026 года скромная. Но основная концепция не разрушалась компромиссами там где это важно. Следить за ретроспективами и новинками удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Смартфон с процессором Snapdragon 730 в 2026 году

Процессор Snapdragon 730 — одна из главных причин популярности Mi 9T. Восемь ядер Kryo 470 с частотой до 2.2 ГГц, графика Adreno 618, техпроцесс 8 нм. Для 2019 года это была сильная платформа: система работала плавно, игры шли нормально, нагрев был терпимым.

Любопытное наблюдение: через семь лет Snapdragon 730 по архитектуре процессорных ядер находится рядом с современными Helio G99 и G100 — у них тоже два производительных ядра Cortex-A76 с частотой до 2.2 ГГц и схожая GPU-производительность. G200 получил ту же конфигурацию CPU с разогнанной графикой.

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Это не значит, что Snapdragon 730 быстрее любого современного Helio — итог зависит от конкретной игры, охлаждения, памяти и драйверов. Плюс Helio производятся по 6-нм техпроцессу против 8-нм у Snapdragon 730, что означает лучшую энергоэффективность. Но сам факт примечательный: флагманский средний класс 2019 года через семь лет оказался рядом с массовым средним классом 2025-2026 года. Прогресс в бюджетном сегменте оказался скромнее, чем хотелось бы.

Чем старый смартфон лучше нового

Смартфоны среднего класса стали объективно мощнее, но некоторые возможности Mi 9T в современных среднебюджетниках найти сложно:

Настоящий телевик . Двукратный оптический зум в 2019 году в смартфоне за 25 тысяч рублей — это было нетривиально. Сегодня в бюджетниках вместо телевика ставят 2-мегапиксельные макрокамеры или датчики глубины которые реально ни для чего не нужны. Телевик позволял снимать портреты на правильном фокусном расстоянии без визуальных искажений которые дает широкоугольная линза вблизи.

. Двукратный оптический зум в 2019 году в смартфоне за 25 тысяч рублей — это было нетривиально. Сегодня в бюджетниках вместо телевика ставят 2-мегапиксельные макрокамеры или датчики глубины которые реально ни для чего не нужны. Телевик позволял снимать портреты на правильном фокусном расстоянии без визуальных искажений которые дает широкоугольная линза вблизи. Сверхширокий угол . Ультраширик 117 градусов позволял снимать интерьеры, пейзажи и большие компании без необходимости отходить назад. В современных бюджетниках ультраширик часто есть, но с крошечным сенсором и без автофокуса — качество посредственное.

. Ультраширик 117 градусов позволял снимать интерьеры, пейзажи и большие компании без необходимости отходить назад. В современных бюджетниках ультраширик часто есть, но с крошечным сенсором и без автофокуса — качество посредственное. Разъем 3.5 мм. Аудиоразъем 3.5 мм в Mi 9T воспринимался как само собой разумеющееся. Подключил наушники — они работают. Без переходника, без Bluetooth, без потери качества из-за кодеков. Сейчас найти бюджетный смартфон с разъемом 3.5 мм становится все сложнее — производители убрали его ради тонкого корпуса или дополнительного объёма для батареи.

Наконец, в 2019 году NFC в смартфоне за 25 тысяч был скорее приятным бонусом. Сейчас это обязательная функция для оплаты — и большинство современных бюджетников ее все-таки имеют. Это пожалуй единственная позиция где прогресс очевиден без оговорок. Обсудить ностальгию по старым смартфонам можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Насколько Xiaomi 17T лучше Xiaomi Mi 9T

Новый смартфон Xiaomi 17T объективно лучше Mi 9T почти во всем.

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Что получил покупатель в 2026 году за 49 990 рублей (из Китая на 10 тысяч дешевле):

Dimensity 8500-Ultra против Snapdragon 730 (производительность несравнимо выше);

AMOLED 120 Гц против 60 Гц (интерфейс плавнее, прокрутка комфортнее);

батарея 6500 мАч против 4000 мАч (полтора-два дня против одного);

перископический телевик Leica 5x против двукратного зума (разница огромная);

IP68 против номинальной защиты (можно не бояться дождя);

5G против 4G.

Это устройство другого уровня, спорить бессмысленно. Но стартовая цена выросла с 25 990 до 49 990 рублей — почти вдвое в номинальном выражении. Важная оговорка: это сравнение без поправки на инфляцию, и современный аппарат получил существенно более дорогое оснащение. Проблема в другом: доступная T-серия постепенно переместилась в сегмент где раньше жили флагманы. То ощущение «почти флагман за деньги середняка» исчезло.

Почему больше не выпускают смартфоны с выдвижной камерой

Выдвижная камера исчезла не потому что технически невозможна. Это рыночный компромисс, и производители его сделали вполне осознанно.

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Причины технические:

выдвижной модуль занимает место внутри корпуса которое можно отдать батарее или охлаждению;

подвижная деталь несовместима с полноценной водозащитой IP68;

усложняет производство и повышает себестоимость (движущихся деталей производители избегают);

распознавание лица требует чтобы камера открывалась мгновенно (механика это не позволяет).

Причины рыночные:

покупатели привыкли к отверстиям в экране и перестали считать их проблемой;

производителям выгоднее унифицированный корпус (дешевле разрабатывать и производить);

большинство покупателей выбрало водозащиту и тонкий корпус вместо абсолютно чистого экрана.

Смартфон с чистым экраном без отверстий сегодня — это либо подэкранная камера с заметно худшим качеством селфи, либо выдвижная механика без водозащиты. Оба варианта существуют, но ни один не стал массовым. Рынок выбрал дырку в экране — и судя по продажам, большинству покупателей это нормально. Мне — до сих пор нет. Актуальные новости о смартфонах Xiaomi публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.