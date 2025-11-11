Смартфон с большой батареей, который не боится солнца: обзор realme 15 Pro

Всё же хочется новый смартфон, который не придется заряжать каждый день? Только честно! realme 15 Pro как раз про это — устройство, которое по заявлениям производителя обещает радикально изменить ваше отношение к автономности. Да, в очередной раз. Компания решила не распыляться на десятки моделей, а выпустить действительно сбалансированный аппарат с акцентом на то, что волнует пользователей: долгую работу без розетки, яркий экран и производительную камеру. Вот только насколько этот смартфон хорош в реальности, а не только на бумаге красивого рекламного буклета?

Обзор realme 15 Pro

Анализируя текущий рынок смартфонов среднего сегмента, можно заметить, что производители часто жертвуют одним параметром ради другого. Либо хорошая камера, но слабая батарея, либо мощный процессор, но посредственный экран, и так далее. realme 15 Pro попытался найти баланс между всеми этими характеристиками, и результат получился довольно любопытным. Я всегда хвалил такой подход сам по себе, а иногда у производителей получались ещё и хорошие смартфоны.

Можно сказать, что в этом случае проиграет каждый, ведь никто не получит чего-то выдающегося в отличие от тех случаев, когда выделяется только камера или только экран. Зато мы получаем просто хороший смартфон для всех. В конце концов, даже флагманы часто чем-то жертвуют и не всегда у них все показатели топовые.

Комплект поставки

Распаковка realme 15 Pro не преподносит особых сюрпризов, но и разочарований тоже нет. В коробке находится сам смартфон, адаптер быстрой зарядки на 80 Вт, кабель USB Type-C, силиконовый чехол и традиционная скрепка для лотка SIM-карт. Документация стандартная — краткое руководство и гарантийный талон.

Отдельно стоит отметить качество зарядного блока. Он действительно мощный и справляется с заявленными 80 Вт, что позволяет зарядить гигантскую батарею смартфона достаточно быстро. Силиконовый чехол в комплекте выполнен качественно, с приятной на ощупь текстурой. Но моя версия с задником из экокожи мне нравится и без чехла.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Первые впечатления и эргономика

Достаешь смартфон из коробки, и сразу понимаешь — да, это не компактный аппарат для одной руки. С диагональю экрана 6,8 дюйма и батареей на 7000 мАч realme 15 Pro ощущается довольно большим. Но, во-первых, к весу привыкаешь быстро, а во-вторых, тонкий корпус дает тактильное ощущение компактности.

Задняя панель выполнена или из пластика, или, как у меня, из экокожи. На ощупь это очень приятно, не скользит в руке и главное — совершенно не собирает отпечатки пальцев. После недели активного использования задник выглядит так же чисто, как в первый день. Если переживаете за долговечность, можете забыть об этих страхах. Я пользовался уже двумя подобными смартфонами по году каждым, и они почти не изнашивались. Особенно если корпус темный и не красится.

Закругленные края экрана со всех четырех сторон делают хват более комфортным, чем можно было бы ожидать. Но при этом смартфон не впивается в ладонь острыми гранями. Расположение кнопок привычное. Все они находятся справа так, что кнопка питания ниже качельки громкости. Мне не хватило сканера отпечатков, встроенного в кнопку питания, но это вкусовщина и многим больше нравится её положение под экраном.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Недорогой смартфон с ярким экраном

Экран realme 15 Pro — это одна из главных фишек устройства. Здесь установлена 6,8-дюймовая OLED-панель с разрешением 2800×1280 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Производитель называет эту технологию HyperGlow 4D Curve+, и она действительно заслуживает внимания.

Первое, что бросается в глаза — это закругления экрана со всех четырех сторон, о которых я уже сказал выше. Выглядит эффектно, хотя к такому дизайну нужно привыкнуть. Пиковая яркость достигает 6500 нит, что делает картинку читаемой даже под прямыми солнечными лучами. К сожалению, в последнее время солнечных дней уже нет, но просто использование на улице было очень комфортным.

Частота обновления 144 Гц делает интерфейс невероятно плавным. Не все игры поддерживают такой режим, а некоторые не обеспечат такого фреймрейта на уровне железа, но прокрутка лент в соцсетях, переключение между приложениями и просто работа интерфейса очень плавные. От этого смартфон кажется намного более производительным, чем это видно в результатах бенчмарков. Но об этом мы поговорим ниже.

Дисплей поддерживает HDR10+, что положительно сказывается на качестве воспроизведения контента. При этом калибровка экрана приятная. Яркость, насыщенность и контрастность достаточно высоки для того, чтобы показать качество экрана, но не переходят грань разумного. То есть нет той картинки, которая сначала вызывает ВАУ-эффект, а через пару десятков минут начинает раздражать своей неестественностью.

Важная деталь для тех, кто использует смартфон вечером — технология ШИМ-затемнения на частоте 4608 Гц. Это означает, что при низкой яркости глаза устают значительно меньше, чем на бюджетных OLED-панелях с низкочастотным ШИМ. Даже после нескольких часов чтения перед сном не возникает ощущения песка в глазах. Сейчас многие производители начали прокачивать этот параметр, но до таких значений добираются единицы.

Смартфоны realme получили большое обновление realme UI 7.0: обзор новых фишек и список устройств.

Как снимает realme 15 Pro

Производитель уделил много внимания камере, но, как я говорил выше, без сильного перекоса в эту сторону. realme 15 Pro оснащен тремя модулями по 50 Мп каждый. Это основная камера, сверхширокоугольная и фронтальная. Все три камеры умеют снимать видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду, что для среднего сегмента довольно редкое явление.

Основной модуль построен на базе сенсора Sony IMX896 размером 1/1,56 дюйма со светосилой f/1,8 и оптической стабилизацией. Этот же сенсор использовался в предыдущем поколении realme 14 Pro+, где он хорошо себя зарекомендовал. Снимки днем получаются очень детализированными. Если освещение хорошее, то к цветопередаче вопросов нет. Динамический диапазон тоже широкий, но камера имеет склонность к тому, чтобы делать снимки чуть недоэкспонированными. Но это заметно только при съемке в чуть более темном, чем обычно, помещении, и это правится ручной настройкой яркости. Оптическая стабилизация действительно работает — можно снимать на ходу без смазов.

Примеры фото на основную камеру realme 15 Pro:

Сверхширокоугольный модуль оснащен сенсором OmniVision OV50D40 с углом обзора 116 градусов. Качество снимков чуть ниже, чем у основной камеры, но для своего класса вполне достойное. Искажения по краям кадра минимальны, что говорит о хорошей программной обработке. Ночные снимки получаются приемлемыми, хотя шумов больше, чем хотелось бы. Но всё равно приятно, что производитель поставил камеру не «на сдачу», а дал полноценное решение.

Фронтальная камера на 50 Мп тоже приятно удивила. Зачем нужно такое разрешение для фронталки, я не понимаю даже с учетом биннинга, но селфи выходят четкими, с естественными цветами кожи. Правда, сама камера темновата на фоне конкурентов, и режим ночной съемки включается раньше, чем у некоторых конкурентов, при снижении освещения. Даже если до этого режима не дошло, то лучше уделить больше внимания удержанию смартфона, пока он не сделает фотографию, иначе можно получить пусть и небольшие, но всё же смазы.

Примеры фото на основную камеру realme 15 Pro:

Из минусов можно отметить невозможность переключаться между камерами во время записи видео. Сначала нужно выбрать нужный модуль, а потом уже жать на запись. Увеличение возможно, но цифровое. А если вы начали снимать на основной модуль, то переключиться на сверхширик, не останавливая запись, не получится. Это не критично, но немного неудобно, особенно если привык к флагманам с их гибкими настройками видеосъемки. А вариант 2× при выборе увеличения — это цифровое увеличение. Ну и ладно, при таком высоком разрешении сенсора потери будут небольшими.

realme GT8 Pro со сменными островками камер: круто и недорого.

Можно ли играть на realme 15 Pro

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, выпущенный в мае 2025 года. Это 8-ядерный чип, изготовленный по 4-нм техпроцессу. В бенчмарке AnTuTu он выдает около 1,1 миллиона баллов, что для среднего сегмента выглядит солидно. Для сравнения, предыдущее поколение на Snapdragon 7 Gen 3 набирало около 800 тысяч баллов. То есть прирост производительности оказался примерно на треть.

В комплекте с процессором идет 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 или 512 ГБ встроенного накопителя. Игры идут хорошо, но не идеально. В Genshin Impact на высоких настройках смартфон выдает стабильные 60 FPS, но в особо нагруженных сценах могут быть просадки до 45-50 кадров.

Система охлаждения AirFlow VC площадью 7000 мм² справляется с нагревом неплохо — корпус теплеет, но не раскаляется. После часа игры температура держится на уровне 40-42 градусов, что комфортно для рук.

Фирменная оболочка realme UI 7.0 построена на базе операционной системы Android 15. Интерфейс работает плавно, без лагов и подтормаживаний. Есть несколько приятных функций, но ничего уникального в интерфейсе нет. Это просто хорошая и качественная операционная система.

Кроме этого, в неё интегрированы некоторые AI-функции, без которых сейчас никуда. К ним можно отнести голосовой редактор и режим AI Party Mode для групповых фото. Работает это всё довольно стабильно, хотя практическая польза от части AI-функций остается под вопросом. Но пусть лучше они будут, даже если понадобятся один раз, чем их не окажется, когда они понадобятся.

Аккумулятор и другие приятные особенности

Батарея — это, пожалуй, главный козырь realme 15 Pro. Аккумулятор ёмкостью 7000 мАч обеспечивает действительно приятную автономность. При умеренном использовании (соцсети, мессенджеры, просмотр видео) смартфон спокойно живет 2 дня без подзарядки. Если использование от случая к случаю, не заряжать его можно будет в течение трех дней. По заявлениям производителя, можно смотреть онлайн-видео около 22 часов или слушать музыку 113 часов подряд. Такой тест я не проводил, но, вроде, похоже.

Быстрая зарядка 80 Вт дополняет большую ёмкость батареи. С нуля до 100% смартфон заряжается примерно за 70 минут, что для 7000 мАч выглядит весьма достойно. Многие производители обещают меньшее время зарядки, но там и аккумулятор меньше. Следовательно, и время работы будет меньше. Из минусов можно сказать, что нет беспроводной зарядки, но, учитывая автономность, она и не особо нужна. Да и на толщине смартфона она сказалась бы не самым лучшим образом.

Звук выдается через стереодинамики приличного качества. Громкость достаточная, но басов не хватает. Это обычная картина для смартфонов, но именно в realme 15 Pro низкие частоты точно не являются коньком. Музыку можно слушать только через беспроводные наушники по Bluetooth до версии 5.4. Проводное воспроизведение возможно только через переходники, так как разъема 3,5 мм нет.

По защите корпуса можно отметить стекло экрана Gorilla Glass 7i и пластиковую заднюю стенку. Для большей защиты можно использовать комплектный чехол очень приличного качества. Кроме этого, на экране уже наклеена пленка, которая тоже не вызывает вопросов. За время тестирования на ней не появилось ни одной царапины. Можно смело рассчитывать, что её хватит минимум на несколько месяцев.

Есть и присущая флагманам влагозащита IP66/IP68/IP69, что не удивительно, учитывая стоимость смартфона. В этом ценовом сегменте такая защита уже стала нормой и это хорошо. Но слепо полагаться на нее не стоит. После падения, перегрева или других воздействий, нарушающих геометрию корпуса и защитной прокладки, защита может перестать работать. Это нормально для всех производителей. Они могут гарантировать что новый телефон прошел испытания, но дальнейшие повреждения уже на совести пользователя.

Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны realme и какой среди них самый мощный.

Кому подойдет этот смартфон

realme 15 Pro — это устройство для тех, кто устал от ежедневной беготни к розетке. Если вы много путешествуете, часто оказываетесь в ситуациях без доступа к зарядке или просто не хотите думать о проценте батареи, этот смартфон создан для вас. Автономность в 2-3 дня при умеренно-активном использовании — это то, что выделяет его на фоне конкурентов.

Камеры тут действительно хороши для своего ценового сегмента. Три модуля по 50 Мп с поддержкой 4K 60 FPS — это не маркетинговая уловка, а вполне рабочие инструменты для качественной фото- и видеосъемки. Конечно, до флагманов далеко, но в своей нише realme 15 Pro выглядит очень достойно.

Производительность Snapdragon 7 Gen 4 закрывает большинство повседневных задач и позволяет комфортно играть в требовательные игры, хотя и не на максимальных настройках. Экран с частотой 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит делает использование смартфона приятным в любых условиях.

Кроме этого в модельном ряду есть еще две модели — 15 5G и 15T. О них мы может быть расскажем отдельно, но если какие-то характеристики realme 15 Pro показались вам не подходящими, изучите эти модели. Так как это одна линейка, общее позиционирование и отношение производителя будет таким же, но некоторые отличия все же будут.

Стоит ли покупать realme 15 Pro? Если вам нужен надежный середнячок с пусть и небольшим акцентом на автономность и качественные камеры — однозначно да. Это не флагман, и не стоит ждать от него чудес производительности или премиальных материалов корпуса. Но за свои деньги (цены стартуют от 35-40 тысяч рублей в зависимости от конфигурации) он предлагает отличное соотношение возможностей и цены. Особенно рекомендую версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. При небольшом увеличении стоимости она даст больше свободы для установки приложений и многозадачности.