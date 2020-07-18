Смартфон Vivo с необычной камерой скоро появится в России, Украине и Казахстане

Многие знают, такой бренд, как VIVO. Он является часть BBK, наравне с OnePlus и OPPO, вот только сам иногда является несколько сомнительным. Впрочем, в одном ему точно нельзя отказать — он старается. При этом, старается он в первую очередь придумывать что-то новое, предлагаю рынку достаточно концептуальные вещи. Например, именно этот бренд стоял у истоков быстрой зарядки и экранного сканера отпечатков пальцев. Теперь они что-то там намудрили с камерой, но результат получился очень интересным. Новая камера сильно отличается от того, что сейчас есть своей системой подвеса. Пару месяцев этот смартфон продавался только в Китае, а теперь вышел за его пределы. Характеристики у него средние, но вот камера действительно вызывает интерес.

Необычный смартфон Vivo

Новый смартфон Vivo получил название X50. Так же у него есть топовая версия под названием X50 Pro. Как я уже сказал, компания известная главным образом тем, что раздвигает границы концептуальных смартфонов, надеясь завоевать новые мировые рынки с помощью своих последних серий. Самым большим преимуществом серии Vivo X50 являются расширенные возможности оптической и электронной стабилизации изображения. Это должно обеспечивать меньшую смазаность фотографий и более высокое качество видео в движении. Такая конструкция должна куда лучше справляться со стабилизацией.

Многие, и сама компания, сравнивают уровень стабилизации с применением специального карданного подвеса для смартфона. Вот только все встроено в сам смартфон и Vivo погнались за количеством модулей, а за качеством съемки.

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Характеристики Vivo X50 и X50 Pro

Давайте сначала поговорим о дизайне и характеристиках этого смартфона. Его нельзя назвать очень крутым, но и на бюджетник он не тянет. Vivo X50 и X50 Pro имеют размеры 6,56 дюйма и оснащены дисплеями AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера встроена в отверстие экрана (в верхнем левом углу).

Vivo X50 имеет плоский дисплей, а X50 Pro изогнутый. Беглый осмотр вызывает большие сомнения в том, что это такое. Пара смарфтонов очень похожа на OnePlus 8 и 8 Pro. Мне не очень нравится такое заимствование, но с этим ничего не сделаешь, когда компании входят в одну группу компаний.

Обе модели X50 используют чипсет Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Аккумуляторы имеют немного различную емкость: стандартный Vivo X50 поставляется с элементом питания емкостью 4200 мАч, а X50 Pro — с емкостью 4315 мАч. Оба телефона поддерживают быструю 33-ваттную зарядку.

Камера Vivo X50

Характеристики устройства неплохие, но камера все равно вызывает куда больше интереса. Оба смартфона используют основной модуль камера с разрешением 48 Мп и сенсором Sony IMX598. Фронталка обеих моделей имеет разрешение 13 Мп.

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Дополнительные модули отличаются от модели к модели отличаются в основном тем, что обычная версия оснащена макромодулем, а Pro-версия имеет перископический модуль с разрешением 8 Мп.

Но самым интересным все равно является система подвеса основного модуля. Она есть только в версии Vivo X50 Pro. Компания не раскрывает особенностей такого решения, но журналисты говорят о том, что камера смартфона имеет те же особенности, что и некоторые системы стабилизации камера, вроде тех, что установлены в квадрокоптеры.

Основной модуль камеры большой в первую очередь из-за того, что система его подвеса очень крупная. В остальных смартфонах отклонение модуля от исходного положения составляет не больше одного градуса. В случае с Vivo X50 Pro отклонение составляет три градуса. Из-за этого модуль и получился большего размера.

Если немного потрясти смартфон, то можно даже увидеть, как глазок линзы качается внутри. Людой подвес имеет свои ограничения и когда-то доходит до упора. Для этого Vivo X50 Pro показывает специальное окошко, в котором шарик находится в центре мишени. Как только он доходит до края, значит система переходит на цифровую стабилизацию, так как подвес больше не может двигаться.

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Применение такой конструкции кажется немного необычным и даже вычурным, но именно так можно добиться максимально стабилизации картинки. Можно сколько угодно играться с цифровой стабилизацией, но она не даст того эффекта, что оптика. При цифровой стабилизации картинка обрезается, ее качество теряется, да и в темноте работает это все не очень хорошо. В этот момент оптика действительно решает.

Кроме Китая Vivo X50 и X50 Pro теперь доступны в Индии и некоторых европейских регионах, включая Россию, Украину и Казахстан. Скоро количество стран увеличится. Цена на новинку пока кусается. Так, в России Vivo X50 стоит от 44 990 рублей, а Vivo X50 Pro сразу на 20 000 дороже — 64 990 рублей.

Получается, что больше всего стоит камера, так как процессор в них стоит не самый топовый и другие смартфоны за эти деньги предложат Snapdragon 865. Но камера того стоит, как мне кажется, а производительности и у Snapdragon 765G достаточно. В конце концов, даже Google Pixel 5, судя по всему, будет работать на нем.