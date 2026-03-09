Смартфон vivo X300s будет лучше vivo X300, и он уже готов

Помните времена, когда флагманские смартфоны отличались друг от друга только размером экрана и количеством мегапикселей? Эти дни давно позади. Компания vivo только что подтвердила скорый выход vivo X300s — устройства, которое изначально фигурировало в утечках как X300 Max. И судя по раскрытым характеристикам, этот смартфон метит в самый топ Android-флагманов 2026 года.

Почему vivo X300s — увеличенная версия X300

Информация о новинке поступила из первых рук. Продакт-менеджер vivo Хань Босяо опубликовал подробности в социальной сети Weibo, попутно расставив точки над «i» в вопросе наименования. Дело в том, что внутри компании всерьёз обсуждали вариант с приставкой «Max» — настолько масштабными получились обновления по сравнению с базовым vivo X300. Но в итоге решили сохранить привычную для X-серии литеру «s».

Причём буква «s» в названии расшифровывается как «SuperMax» — это намёк на то, что перед нами не просто косметическое обновление, а серьёзный шаг вперёд в плане производительности и мультимедийных возможностей. Новинка станет увеличенной и улучшенной версией стандартного X300, который получил компактный 6,31-дюймовый дисплей. У X300s экран вырастет до 6,78 дюйма, и это не единственное отличие. Ожидается, что смартфон представят вместе с vivo X300 Ultra, то есть линейка X300 пополнится сразу двумя флагманами.

Экран с частотой 144 Гц

Экран — одна из главных фишек нового устройства. Vivo X300s получит плоскую 6,78-дюймовую AMOLED-панель BOE Q10+ с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Для серии X это первый смартфон с настолько высокой частотой — даже X300 Pro ограничивается 120 Гц. Более того, по заявлениям vivo, дисплей поддерживает нативный геймплей на 144 кадра в секунду в ряде MOBA-игр.

Панели BOE Q10 уже зарекомендовали себя в индустрии: оригинальная версия стала первым дисплеем, получившим рейтинг A++ от DisplayMate. Улучшенная версия Q10+ должна поднять планку ещё выше. В экран также встроена технология Circular Polarization Light 2.0, которая, по словам производителя, обеспечивает улучшенную защиту зрения при длительном использовании. Проще говоря, глаза будут уставать заметно меньше. Также дисплей получит цветовую калибровку Zeiss — ту самую, что используется в профессиональной оптике.

Смартфон с камерой на на 200 МП и Zeiss

Хань Босяо подтвердил, что vivo X300s оснастят 200-мегапиксельным сенсором с настройкой Zeiss. Остальные подробности о камере официально пока не раскрыты, но предыдущие утечки указывают на тройной модуль. Помимо основного сенсора на 200 Мп, смартфон получит 50-мегапиксельную перископную телефотокамеру с поддержкой макросъёмки на большом увеличении.

По сути, vivo позиционирует X300s как устройство для тех, кому нужен большой экран и серьёзная камера одновременно. В последнее время многие производители переносили мощную оптику в компактные модели, а X300s идёт другим путём.

Процессор vivo X300s и батарея

Согласно утечкам, под капотом X300s установят чип MediaTek Dimensity 9500 — флагманский процессор, выполненный по 3-нанометровому техпроцессу TSMC. Этот чипсет стал первым мобильным процессором, преодолевшим отметку в 4 миллиона баллов AnTuTu. Он построен на архитектуре All Big Core третьего поколения с ультраядром на 4,21 ГГц и обеспечивает до 29% прироста одноядерной производительности по сравнению с предшественником.

Но есть нюанс: ранние утечки упоминали даже Dimensity 9500 Plus — разогнанную версию того же чипа. Какой именно вариант попадёт в серийный X300s, покажет время. Питать всё это будет батарея ёмкостью около 7000 мАч с поддержкой 90 Вт проводной и 40 Вт беспроводной зарядки. Также упоминается рейтинг защиты IP69, а значит, смартфону не страшны ни пыль, ни струи воды под давлением.

Звук и вибрация на vivo

Отдельно стоит отметить мультимедийные улучшения. vivo X300s получит симметричные двойные динамики 1511 — аналогичные тем, что установлены в iQOO 15. Смартфон поддерживает функцию Super-sense Gaming Audio Zone, которая, по заявлению vivo, улучшает детализацию игрового звука до 120%. На практике это значит, что шаги противников и звуки выстрелов в шутерах станут значительно чётче — геймеры оценят.

Кроме того, внутри установлен кастомный 4D-вибромотор 751440, который Хань Босяо назвал самым крупным и мощным вибромотором за всю историю X-серии. Он поддерживает улучшенные тактильные эффекты более чем в десяти популярных мобильных играх, обеспечивая более глубокий отклик при геймплее.

Всё это недвусмысленно говорит о том, что vivo целит X300s не только в любителей мобильной фотографии, но и в геймеров, которым важны экран, звук и тактильная отдача.

vivo X300s выглядит как один из самых сбалансированных флагманов 2026 года: огромный AMOLED с рекордной для серии частотой, 200-мегапиксельная камера Zeiss с перископом, мощнейший чип MediaTek и батарея, которой хватит на полтора дня активного использования. Осталось только дождаться официальной презентации и узнать цену — именно она решит, станет ли X300s народным флагманом или останется премиальной игрушкой для энтузиастов.