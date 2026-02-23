Смартфон за 100 тысяч против смартфона за 10 тысяч — в чем разница?

Герман Вологжанин

Присматривая себе новый смартфон, вы наверняка обращали внимание, как сильно отличается цена разных моделей. Казалось бы, перед вами два одинаковых устройства для связи, но почему одно стоит 10 тысяч рублей, а другое — все 100? Неужели все дело в переплате за бренд? Совсем нет. Чтобы это доказать, мы сравнили две модели Samsung и выяснили, стоит ли переплачивать за дорогой смартфон.

Смартфон за 100 тысяч против смартфона за 10 тысяч — в чем разница? Стоит ли переплачивать? Изображение: TechDaily. Фото.

Стоит ли переплачивать? Изображение: TechDaily

Качество дорогого и дешевого смартфона

Отличия дорогого и дешевого смартфона становятся заметны даже на этапе распаковки. Если Galaxy A06 за 10 тысяч рублей поставляет в хилой коробке из тонкого картона, то Galaxy S25 Ultra упакован куда плотнее. Кроме того, корпус дорогого смартфона выполнен из стекла и металла, а не пластика, что очевидным образом ощущается в руке.

Означает ли это, что Galaxy S25 Ultra прослужит дольше? Да, но только отчасти. Во-первых, потому что более дорогие материалы делают его более устойчивым к падениям. Во-вторых, по причине запаса прочности мощного железа.

Отличия в характеристиках смартфонов

Отличия в характеристиках смартфонов. По дорогому смартфону сразу видно, что он лучше. Изображение: TechDaily. Фото.

По дорогому смартфону сразу видно, что он лучше. Изображение: TechDaily

Основная разница смартфонов за 10 и 100 тысяч скрывается внутри, а именно — в характеристиках. Даже по сухим цифрам становится ясно, кто есть кто в этом сравнении.

ХарактеристикиGalaxy A06Galaxy S25 Ultra
Экран6.7 дюйма, TFT (1600х720), 60 Гц6.9 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц
Основная камера50 МП200 + 50 + 10 + 50 МП
Фронтальная камера8 МП12 МП
ПроцессорHelio G85Snapdragon 8 Elite
Памятьот 4/64 ГБот 12/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка25 Вт (нет в комплекте)45 Вт (нет в комплекте)

Galaxy S25 Ultra лучше своего дешевого визави по всем параметрам:

  • экран выполнен по более современной технологии и имеет более высокие частоту и разрешение;
  • процессор Galaxy S25 Ultra намного мощнее;
  • у дорогого смартфона больше камер, и каждая из них лучше;
  • зарядка Galaxy S25 Ultra быстрее;
  • у дорого смартфона больше памяти.

В целом, Galaxy A06 не уступает Galaxy S25 Ultra с функциональной точки зрения. Ведь он тоже позволяет использовать сторонние приложения и, например, фотогравировать. Но все это дешевый смартфон делает намного хуже.

Дополнительные возможности дорогого смартфона

Смартфон за 100 тысяч лучше дешевого смартфона даже в мелочах, которые сложно заметить сразу:

  • у Galaxy S25 Ultra есть подэкранный сканер отпечатков;
  • дорогой смартфон поддерживает беспроводную зарядку;
  • Galaxy S25 Ultra обладает поддержкой eSIM;
  • смартфон за 100 тысяч имеет встроенный стилус;
  • вибромотор дорогого смартфона намного лучше;
  • из-за более современной версии USB передача данных с ПК быстрее на Galaxy S25 Ultra.

Стоит ли все это того, чтобы переплачивать за дорогой смартфон? У каждого будет свой ответ на данный вопрос, поскольку решающая роль здесь за тем, как именно и в каких сценариях вы планируете пользоваться устройством.

