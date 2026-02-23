Смартфон за 100 тысяч против смартфона за 10 тысяч — в чем разница?

Присматривая себе новый смартфон, вы наверняка обращали внимание, как сильно отличается цена разных моделей. Казалось бы, перед вами два одинаковых устройства для связи, но почему одно стоит 10 тысяч рублей, а другое — все 100? Неужели все дело в переплате за бренд? Совсем нет. Чтобы это доказать, мы сравнили две модели Samsung и выяснили, стоит ли переплачивать за дорогой смартфон.

Качество дорогого и дешевого смартфона

Отличия дорогого и дешевого смартфона становятся заметны даже на этапе распаковки. Если Galaxy A06 за 10 тысяч рублей поставляет в хилой коробке из тонкого картона, то Galaxy S25 Ultra упакован куда плотнее. Кроме того, корпус дорогого смартфона выполнен из стекла и металла, а не пластика, что очевидным образом ощущается в руке.

Означает ли это, что Galaxy S25 Ultra прослужит дольше? Да, но только отчасти. Во-первых, потому что более дорогие материалы делают его более устойчивым к падениям. Во-вторых, по причине запаса прочности мощного железа.

Отличия в характеристиках смартфонов

Основная разница смартфонов за 10 и 100 тысяч скрывается внутри, а именно — в характеристиках. Даже по сухим цифрам становится ясно, кто есть кто в этом сравнении.

Характеристики Galaxy A06 Galaxy S25 Ultra Экран 6.7 дюйма, TFT (1600х720), 60 Гц 6.9 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц Основная камера 50 МП 200 + 50 + 10 + 50 МП Фронтальная камера 8 МП 12 МП Процессор Helio G85 Snapdragon 8 Elite Память от 4/64 ГБ от 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 25 Вт (нет в комплекте) 45 Вт (нет в комплекте)

Galaxy S25 Ultra лучше своего дешевого визави по всем параметрам:

экран выполнен по более современной технологии и имеет более высокие частоту и разрешение;

процессор Galaxy S25 Ultra намного мощнее;

у дорогого смартфона больше камер, и каждая из них лучше;

зарядка Galaxy S25 Ultra быстрее;

у дорого смартфона больше памяти.

В целом, Galaxy A06 не уступает Galaxy S25 Ultra с функциональной точки зрения. Ведь он тоже позволяет использовать сторонние приложения и, например, фотогравировать. Но все это дешевый смартфон делает намного хуже.

Дополнительные возможности дорогого смартфона

Смартфон за 100 тысяч лучше дешевого смартфона даже в мелочах, которые сложно заметить сразу:

у Galaxy S25 Ultra есть подэкранный сканер отпечатков;

дорогой смартфон поддерживает беспроводную зарядку;

Galaxy S25 Ultra обладает поддержкой eSIM;

смартфон за 100 тысяч имеет встроенный стилус;

вибромотор дорогого смартфона намного лучше;

из-за более современной версии USB передача данных с ПК быстрее на Galaxy S25 Ultra.

Стоит ли все это того, чтобы переплачивать за дорогой смартфон? У каждого будет свой ответ на данный вопрос, поскольку решающая роль здесь за тем, как именно и в каких сценариях вы планируете пользоваться устройством.