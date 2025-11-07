Смартфона vivo X400 не будет. Вместо него китайцы выпустят vivo X500, и уже известны подробности

Герман Вологжанин

В этом году китайские производители смартфонов дружно пропустили целое поколение своих флагманов. Так, вместо Xiaomi 16 на прилавках появился Xiaomi 17, а на смену OnePlus 13 пришел OnePlus 15, хотя человеческая логика просила 14-е поколение. Вот и компания vivo, недавно выпустившая флагман vivo X300, планирует пропустить следующее поколение, сразу подготовив к релизу смартфон vivo X500, и тому есть вполне предсказуемое объяснение.

Смартфона vivo X400 не будет. Вместо него китайцы выпустят vivo X500, и уже известны подробности. Вместо vivo X400 будем ждать смартфон vivo X500. Изображение: C4ETech English. Фото.

Вместо vivo X400 будем ждать смартфон vivo X500. Изображение: C4ETech English

Выйдет ли vivo X400

По данным инсайдера Digital Chat Station, vivo X400 не выйдет, а причина тому — наличие цифры «4» в названии. В китайском языке она созвучна со словом «смерть», в связи с чем ее называют несчастливой. К слову, по той же причине вместо OnePlus 14 вышел OnePlus 15.

Важно заметить, что неприязнь к цифре «4» свойственна не всем китайским компаниям, а лишь компаниям, аффилированным с BBK Electronics:

  • iQOO;
  • OnePlus;
  • OPPO;
  • realme;
  • vivo.

Причем отказываются они от цифры «4» только в том случае, если модель выходит в Китае. OnePlus Nord 4, который продавался только за пределами Поднебесной, вопросов у производителя не вызывал.

Каким будет vivo X500

Выход vivo X300 в Китае состоялся лишь в середине октября, а производитель уже готовит смартфон vivo X500. Известно, что новинка будет работать на базе процессора Dimensity 9600. От этого чипа ждут переход на техпроцесс 2 нм, а еще повышение производительности на 18% и улучшения энергоэффективности на 36% по сравнению с Dimensity 9500 из vivo X300.

Каким будет vivo X500. Флагманы vivo снова будут работать на MediaTek. Фото.

Флагманы vivo снова будут работать на MediaTek

Остальные подробности vivo X500 остаются в тайне, что неудивительно, учитывая недавний выход X300. Но почти наверняка новая серия вновь будет заточена на камеры и, возможно, vivo пойдет на замену существующих модулей ради еще большего увеличения качества фото.

Дата выхода vivo X500

Скорее всего, vivo X500 выйдет в октябре 2026 года. Релиз смартфона напрямую зависит от анонса Dimensity 9600, поскольку производитель не может выпустить устройство на базе еще не презентованного чипа.

Выход vivo X500 в России состоится в том случае, если в отечественной рознице себя покажет серия vivo X300. Ее старт продаж намечен на 10 ноября, однако купить сертифицированную для РФ версию смартфона уже можно на AliExpress.

В Китае состоялась презентация HONOR Magic8 — новой флагманской серии китайского производителя, в которую помимо базовой модели уже традиционна вошла улучшенная версия с приставкой «Pro». Это лишь вторые смартфоны на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 и одновременно самые мощные мобильные устройства среди всех, представленных на рынке. По крайней мере об этом заявляет сам производитель, попутно добавляя, что HONOR Magic8 и HONOR Magic8 Pro — еще и очень крутые камерофоны.

Казалось бы, POCO X7 Pro — настоящий хит среди недорогих и мощных смартфонов. Но всего через несколько месяцев после его выхода ситуация на рынке начала резко меняться. Сначала вышел realme P3 Ultra, а потом и сама POCO выпустила POCO F7, который сейчас рассматривается не иначе как конкурент представителя X-серии. Конечно, модель из линейки с буквой «F» немного лучше и дороже. Но насколько? Стоит ли переплачивать за старший смартфон? Ответим на эти вопросы в сравнении POCO X7 Pro и POCO F7.

Компания Redmi готовит смартфон, который может стать настоящим чемпионом по автономности. Согласно последним утечкам, одно из будущих устройств бренда получит аккумулятор с удвоенной емкостью и поддержку быстрой зарядки мощностью до 100 Вт. Некоторые источники сообщают, что компания также тестирует версию с батареей на 10000 мА*ч.

