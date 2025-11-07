Смартфона vivo X400 не будет. Вместо него китайцы выпустят vivo X500, и уже известны подробности

В этом году китайские производители смартфонов дружно пропустили целое поколение своих флагманов. Так, вместо Xiaomi 16 на прилавках появился Xiaomi 17, а на смену OnePlus 13 пришел OnePlus 15, хотя человеческая логика просила 14-е поколение. Вот и компания vivo, недавно выпустившая флагман vivo X300, планирует пропустить следующее поколение, сразу подготовив к релизу смартфон vivo X500, и тому есть вполне предсказуемое объяснение.

Выйдет ли vivo X400

По данным инсайдера Digital Chat Station, vivo X400 не выйдет, а причина тому — наличие цифры «4» в названии. В китайском языке она созвучна со словом «смерть», в связи с чем ее называют несчастливой. К слову, по той же причине вместо OnePlus 14 вышел OnePlus 15.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Важно заметить, что неприязнь к цифре «4» свойственна не всем китайским компаниям, а лишь компаниям, аффилированным с BBK Electronics:

iQOO;

OnePlus;

OPPO;

realme;

vivo.

Причем отказываются они от цифры «4» только в том случае, если модель выходит в Китае. OnePlus Nord 4, который продавался только за пределами Поднебесной, вопросов у производителя не вызывал.

Каким будет vivo X500

Выход vivo X300 в Китае состоялся лишь в середине октября, а производитель уже готовит смартфон vivo X500. Известно, что новинка будет работать на базе процессора Dimensity 9600. От этого чипа ждут переход на техпроцесс 2 нм, а еще повышение производительности на 18% и улучшения энергоэффективности на 36% по сравнению с Dimensity 9500 из vivo X300.

Остальные подробности vivo X500 остаются в тайне, что неудивительно, учитывая недавний выход X300. Но почти наверняка новая серия вновь будет заточена на камеры и, возможно, vivo пойдет на замену существующих модулей ради еще большего увеличения качества фото.

Дата выхода vivo X500

Скорее всего, vivo X500 выйдет в октябре 2026 года. Релиз смартфона напрямую зависит от анонса Dimensity 9600, поскольку производитель не может выпустить устройство на базе еще не презентованного чипа.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Выход vivo X500 в России состоится в том случае, если в отечественной рознице себя покажет серия vivo X300. Ее старт продаж намечен на 10 ноября, однако купить сертифицированную для РФ версию смартфона уже можно на AliExpress.