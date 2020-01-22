Выбор – это всегда здорово. С тех пор, как появилось понятие субфлагманов, а недорогие смартфоны стали делиться на среднебюджетные, бюджетные и ультрабюджетные, жить стало гораздо интереснее. Теперь у потребителей появилась возможность выбрать аппарат по своему вкусу и финансам, ничем при этом не жертвуя. Хочется камерофон? Вам к Xiaomi. Нужен доступный смартфон с флагманскими характеристиками? За такими к Honor. Душа просит чего-то передового, что будет долго оставаться актуальным? Спросите Samsung. Но не кажется ли вам, что смартфонов стало слишком уж много? А ведь всё только начинается.

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Не поймите меня превратно, мне нравится иметь выбор, а не переживать – купить смартфон сейчас, но в рассрочку, или расплатиться наличными, но потом, когда наберётся нужная сумма. А ведь всего несколько лет назад всё было примерно так, потому что рынок был буквально чёрно-белым, потому что практически на 100% состоял из флагманов и бюджеток. Однако то, с какой скоростью многие производители сегодня выпускают новые смартфоны, меня по-настоящему пугает, и я бы хотел, чтобы они слегка попридержали коней.

Зачем нужно столько смартфонов?

Моя претензия заключается в совершенно безумном разрастании ассортимента многих брендов. Объясню на примере Samsung. Раньше у корейской компании было две флагманских линейки, релизы которых были разделены пятью-шестью месяцами, а сами они состояли из одного смартфона. Потом линейка Galaxy S расширилась и пополнилась ещё одной моделью, которая имела увеличенную диагональ экрана (не берём в расчёт Galaxy S6 и S7 с их Edge-модификациями). Это было логично, потому что пользователи получили выбор – большой или маленький смартфон. В прошлом году Samsung пошла дальше и выпустила не только Galaxy S10, но ещё и Galaxy S10e, Galaxy S10+ и Galaxy S10 5G. Именно здесь всё и пошло наперекосяк.

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Нет, опять же, расширение модельного ряда выглядело вполне логичным, потому что два новых смартфона (S10e и S10 5G) были нужны для того, чтобы занять пустующие ниши условно доступных флагманов и передовых аппаратов с поддержкой сетей пятого поколения, а Galaxy S10+ вполне удачно вписался в образованный ранее сегмент фаблетов. Но за тремя модификациями совсем поблёкла оригинальная модель. Подумайте сами, кому вообще она стала нужна, если в продаже появились аппараты, которые во всём лучше её? Galaxy S10e оказался заметно дешевле, Galaxy S10+ — крупнее, а Galaxy S10 5G – банально функциональнее. Получается, что от простого Galaxy S10 можно было отказаться, и никто бы этого не заметил.

Как разобраться в современных смартфонах?

Однако эта проблема касается не только Samsung, при том, что у неё масштаб бедствия ещё не так серьёзен, как, например, у китайцев. Возьмите Xiaomi, Vivo, Huawei или кого угодно ещё и просмотрите их ассортимент. Гарантирую, что в лучшем случае вы найдёте несколько совпадающих по характеристикам и цене смартфонов, а в худшем – даже не сможете в них разобраться, так их много. У той же Huawei таких аппаратов можно насчитать 3-5 пар, даже не напрягаясь, и то, если анализировать только последние новинки. Если окунуться немного поглубже в прошлое, можно сбиться со счёту.

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Зачем это нужно производителям? Кто-то скажет, что так они стараются занять сразу все ниши рынка и дать пользователям возможность выбирать именно тот смартфон, который они хотят. Но, признаюсь вам честно, я ещё никогда не видел человека, который с твёрдой уверенностью пошёл бы в магазин и искал там именно Honor 20, а не Nova 5T (спойлер: это один и тот же смартфон с разными названиями). Дошло до того, что самим производителям уже перестало хватать наименований, чтобы как-то называть свои смартфоны, не говоря уже о железе. В результате в нейминге стали употребляться не только номера, но и сравнительные степени, добавочные литеры, указатели вроде Pro или Neo. Вот только реальной разницы между ними нет. Самим-то не смешно?