Только разобрали, чем хороши смартфоны серии HUAWEI Pura 80, а производитель уже анонсировал следующее поколение. Смартфон HUAWEI Pura 90 и две Pro-версии вышли официально 20 апреля, и сразу стало понятно: это не просто обновление. Серия изменилась концептуально, причем далеко не только в лучшую сторону. Что случилось с характеристиками Pura 90, и стоит ли вообще смотреть на новые смартфоны, разбираем в новом материале.
Чем интересна серия HUAWEI Pura 90
Первое, что бросается в глаза — дизайн HUAWEI Pura 90 у базовой модели. Камерный модуль треугольный, и это не случайность: такое решение позволило производителю разместить три объектива по-другому, без привычной колонны или квадрата. Смотрится нестандартно, и это скорее плюс.
У Pro и Pro Max — другая история. Внешний вид HUAWEI Pura 90 Pro Max строится вокруг двухцветных градиентов на металлической раме: HUAWEI заявляет, что это первый в мире смартфон с подобным решением. Расцветки действительно пестрые: лавандовый с золотым, зеленый с белым, синий с серебром. Кто-то назовет это кричащим, кто-то — смелым. Нейтральных оценок мало.
Важный момент по позиционированию: серия Pura больше не претендует на звание главного фотофлагмана HUAWEI. Почему HUAWEI понизила Pura в классе рассказывали отдельно, а суть такая: место флагмана теперь занимает серия Mate, а Pura 90 стала чуть более доступной линейкой с упором на дизайн и камеру среднего флагманского уровня. Из линейки исчезла модель Ultra, которая была в Pura 80. Теперь максимум это Pro Max.
Характеристики HUAWEI Pura 90, 90 Pro и 90 Pro Max
Все три модели работают на HarmonyOS 6.1 и защищены по стандарту IP68/69. На этом сходство заканчивается.
|Характеристика
|Pura 90
|Pura 90 Pro
|Pura 90 Pro Max
|Экран
|6.84″, AMOLED (2856×1320), 1-120 Гц
|6.6″, AMOLED (2760×1256), 1-120 Гц
|6.9″, AMOLED (2880×1308), 1-120 Гц
|Стекло
|Kunlun Glass
|Kunlun Glass 2
|Kunlun Glass 2 антибликовое
|Основная камера
|50 (OIS) + 12.5 + 50 (OIS) + 1.5 МП
|50 (OIS) + 12.5 + 50 (OIS) + 1.5 МП
|50 (OIS) + 40 + 200 (OIS) + 1.5 МП
|Фронтальная камера
|50 МП
|13 МП
|13 МП
|Процессор
|Kirin 9010S
|Kirin 9030S
|Kirin 9030S
|Батарея
|6500 мАч
|6000 мАч
|6000 мАч
|Зарядка
|100 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
|66 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
|100 Вт (проводная)
80 Вт (беспроводная)
Несколько нюансов, которые стоит выделить отдельно. Базовая модель неожиданно получила батарею 6500 мАч — больше, чем у Pro и Pro Max с их 6000 мАч. Плюс у Pro зарядка всего 66 Вт, что для флагманского ценника выглядит скромно. Pro Max в этом плане логичнее: 100 Вт проводная и 80 Вт беспроводная. Характеристики HUAWEI Pura 90 Pro в части зарядки — пожалуй, самое слабое место всей серии.
Камера серии HUAWEI Pura 90
Камера — главный повод покупать любой смартфон из серии Pura. У базовой модели тройная система: основная 50 МП RYYB с OIS, перископный телевик 50 МП с 3.7-кратным оптическим зумом и ширик 12.5 МП. Плюс фирменный спектральный сенсор Red Maple для точной цветопередачи — (он анализирует свет в 1.5 миллиона спектральных каналов).
Характеристики HUAWEI Pura 90 Pro в части камеры заметно интереснее. Основная матрица 50 МП с сенсором 1/1.28″ и переменной диафрагмой f/1.4-4.0 — это серьезный инструмент для съемки в разных условиях освещения. Перископ 50 МП с 4-кратным зумом, ширик 12.5 МП и обновленный Red Maple 2.
Смартфон HUAWEI Pura 90 Pro Max получил самую интересную камерную систему в серии. Основная матрица та же, что у Pro, — 50 МП 1/1.28″ с переменной диафрагмой. Но перископный телевик здесь уже 200 МП с 4-кратным оптическим зумом и стабилизацией CIPA 7.0 — это флагманский уровень. Ширик вырос до 40 МП. Добавим eSIM и антибликовое стекло, после чего получим самый оснащенный аппарат линейки. Однако и он не дотягивает до какого-нибудь Xiaomi 17 Ultra с AliExpress с его дюймовым сенсором.
Ведь чего нет ни в одной из моделей, так это дюймового сенсора. Pura 80 Ultra был с сенсором 1 дюйм, здесь максимум 1/1.28″. Для тех, кто ориентировался именно на дюйм как маркер фотофлагмана, это принципиальный шаг назад.
Дата выхода и цена HUAWEI Pura 90
Дата выхода HUAWEI Pura 90 Pro и Pro Max — 29 апреля 2026 года в Китае. Новый HUAWEI Pura 90 в базовой версии поступит в продажу чуть позже. Только 9 мая. Цены по всем конфигурациям:
- Pura 90 (12/256 ГБ) — 4 699 юаней ( ≈ 54 900 ₽);
- Pura 90 (12/512 ГБ) — 5 199 юаней ( ≈ 60 800 ₽);
- Pura 90 (16/512 ГБ) — 5 699 юаней ( ≈ 66 700 ₽);
- Pura 90 Pro (12/256 ГБ) — 5 499 юаней ( ≈ 69 700 ₽);
- Pura 90 Pro (12/512 ГБ) — 5 999 юаней ( ≈ 76 100 ₽);
- Pura 90 Pro (16/512 ГБ) — 6 499 юаней ( ≈ 82 400 ₽);
- Pura 90 Pro (16/1024 ГБ) — 7 499 юаней ( ≈ 95 100 ₽);
- Pura 90 Pro Max (12/256 ГБ) — 6 499 юаней ( ≈ 82 400 ₽);
- Pura 90 Pro Max (12/512 ГБ) — 6 999 юаней ( ≈ 88 800 ₽);
- Pura 90 Pro Max (16/512 ГБ) — 7 499 юаней ( ≈ 95 100 ₽);
- Pura 90 Pro Max (16/1024 ГБ) — 8 499 юаней ( ≈ 107 800 ₽).
По сравнению с Pura 80 серия заметно подешевела. Это прямое следствие отказа от дюймового сенсора и Ultra-статуса. Для покупателя это хорошая новость.
Смартфоны HUAWEI Pura 90 в России
Официальной даты выхода HUAWEI Pura 90 в России пока нет. Но судя по тому, как HUAWEI выводила предыдущие серии на российский рынок, ждать стоит ближе к лету. Pura 80 появилась в России примерно через два-три месяца после китайского старта. Скорее всего, Pura 90 повторит этот путь.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Купить HUAWEI Pura 90 раньше официального старта можно будет через AliExpress или у частных продавцов с китайских складов. Цены при этом традиционно будут выше, чем в официальной рознице. Следим за новостями: как только появится официальная информация о выходе в России, обновим материал.
Стоит ли покупать HUAWEI Pura 90
Зависит от того, чего вы ждете от смартфона. Если нужна камера с хорошим зумом, приятный дизайн и HUAWEI как экосистема — серия интересная. Особенно телефон HUAWEI Pura 90 Pro Max с 200-мегапиксельным перископом: такого разрешения телевика на рынке практически нет.
Но есть два момента, которые нужно принять осознанно. Первый — процессоры. Kirin 9010S у базовой и Kirin 9030S у Pro-версий — это не топовые чипы 2026 года. На фоне Snapdragon 8 Elite Gen 5, который стоит в конкурентах того же ценового диапазона, HUAWEI проигрывает по производительности. Для повседневных задач разница несущественна, но в играх и тяжелых приложениях она будет заметна. Второй момент — отсутствие сервисов Google. AppGallery закрывает часть потребностей, но Google Play, Google Maps и привычные приложения здесь недоступны. Для тех, кто уже живет в экосистеме HUAWEI, это не проблема. Для всех остальных — повод хорошо подумать перед покупкой.