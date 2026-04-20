Только разобрали, чем хороши смартфоны серии HUAWEI Pura 80, а производитель уже анонсировал следующее поколение. Смартфон HUAWEI Pura 90 и две Pro-версии вышли официально 20 апреля, и сразу стало понятно: это не просто обновление. Серия изменилась концептуально, причем далеко не только в лучшую сторону. Что случилось с характеристиками Pura 90, и стоит ли вообще смотреть на новые смартфоны, разбираем в новом материале.

Чем интересна серия HUAWEI Pura 90

Первое, что бросается в глаза — дизайн HUAWEI Pura 90 у базовой модели. Камерный модуль треугольный, и это не случайность: такое решение позволило производителю разместить три объектива по-другому, без привычной колонны или квадрата. Смотрится нестандартно, и это скорее плюс.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

У Pro и Pro Max — другая история. Внешний вид HUAWEI Pura 90 Pro Max строится вокруг двухцветных градиентов на металлической раме: HUAWEI заявляет, что это первый в мире смартфон с подобным решением. Расцветки действительно пестрые: лавандовый с золотым, зеленый с белым, синий с серебром. Кто-то назовет это кричащим, кто-то — смелым. Нейтральных оценок мало.

Важный момент по позиционированию: серия Pura больше не претендует на звание главного фотофлагмана HUAWEI. Почему HUAWEI понизила Pura в классе рассказывали отдельно, а суть такая: место флагмана теперь занимает серия Mate, а Pura 90 стала чуть более доступной линейкой с упором на дизайн и камеру среднего флагманского уровня. Из линейки исчезла модель Ultra, которая была в Pura 80. Теперь максимум это Pro Max.

Характеристики HUAWEI Pura 90, 90 Pro и 90 Pro Max

Все три модели работают на HarmonyOS 6.1 и защищены по стандарту IP68/69. На этом сходство заканчивается.

Характеристика Pura 90 Pura 90 Pro Pura 90 Pro Max Экран 6.84″, AMOLED (2856×1320), 1-120 Гц 6.6″, AMOLED (2760×1256), 1-120 Гц 6.9″, AMOLED (2880×1308), 1-120 Гц Стекло Kunlun Glass Kunlun Glass 2 Kunlun Glass 2 антибликовое Основная камера 50 (OIS) + 12.5 + 50 (OIS) + 1.5 МП 50 (OIS) + 12.5 + 50 (OIS) + 1.5 МП 50 (OIS) + 40 + 200 (OIS) + 1.5 МП Фронтальная камера 50 МП 13 МП 13 МП Процессор Kirin 9010S Kirin 9030S Kirin 9030S Батарея 6500 мАч 6000 мАч 6000 мАч Зарядка 100 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная) 66 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная) 100 Вт (проводная)

80 Вт (беспроводная)

Несколько нюансов, которые стоит выделить отдельно. Базовая модель неожиданно получила батарею 6500 мАч — больше, чем у Pro и Pro Max с их 6000 мАч. Плюс у Pro зарядка всего 66 Вт, что для флагманского ценника выглядит скромно. Pro Max в этом плане логичнее: 100 Вт проводная и 80 Вт беспроводная. Характеристики HUAWEI Pura 90 Pro в части зарядки — пожалуй, самое слабое место всей серии.

Камера серии HUAWEI Pura 90

Камера — главный повод покупать любой смартфон из серии Pura. У базовой модели тройная система: основная 50 МП RYYB с OIS, перископный телевик 50 МП с 3.7-кратным оптическим зумом и ширик 12.5 МП. Плюс фирменный спектральный сенсор Red Maple для точной цветопередачи — (он анализирует свет в 1.5 миллиона спектральных каналов).

Характеристики HUAWEI Pura 90 Pro в части камеры заметно интереснее. Основная матрица 50 МП с сенсором 1/1.28″ и переменной диафрагмой f/1.4-4.0 — это серьезный инструмент для съемки в разных условиях освещения. Перископ 50 МП с 4-кратным зумом, ширик 12.5 МП и обновленный Red Maple 2.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Смартфон HUAWEI Pura 90 Pro Max получил самую интересную камерную систему в серии. Основная матрица та же, что у Pro, — 50 МП 1/1.28″ с переменной диафрагмой. Но перископный телевик здесь уже 200 МП с 4-кратным оптическим зумом и стабилизацией CIPA 7.0 — это флагманский уровень. Ширик вырос до 40 МП. Добавим eSIM и антибликовое стекло, после чего получим самый оснащенный аппарат линейки. Однако и он не дотягивает до какого-нибудь Xiaomi 17 Ultra с AliExpress с его дюймовым сенсором.

Ведь чего нет ни в одной из моделей, так это дюймового сенсора. Pura 80 Ultra был с сенсором 1 дюйм, здесь максимум 1/1.28″. Для тех, кто ориентировался именно на дюйм как маркер фотофлагмана, это принципиальный шаг назад.

Дата выхода и цена HUAWEI Pura 90

Дата выхода HUAWEI Pura 90 Pro и Pro Max — 29 апреля 2026 года в Китае. Новый HUAWEI Pura 90 в базовой версии поступит в продажу чуть позже. Только 9 мая. Цены по всем конфигурациям:

Pura 90 (12/256 ГБ) — 4 699 юаней ( ≈ 54 900 ₽);

— 4 699 юаней ( ≈ 54 900 ₽); Pura 90 (12/512 ГБ) — 5 199 юаней ( ≈ 60 800 ₽);

— 5 199 юаней ( ≈ 60 800 ₽); Pura 90 (16/512 ГБ) — 5 699 юаней ( ≈ 66 700 ₽);

— 5 699 юаней ( ≈ 66 700 ₽); Pura 90 Pro (12/256 ГБ) — 5 499 юаней ( ≈ 69 700 ₽);

— 5 499 юаней ( ≈ 69 700 ₽); Pura 90 Pro (12/512 ГБ) — 5 999 юаней ( ≈ 76 100 ₽);

— 5 999 юаней ( ≈ 76 100 ₽); Pura 90 Pro (16/512 ГБ) — 6 499 юаней ( ≈ 82 400 ₽);

— 6 499 юаней ( ≈ 82 400 ₽); Pura 90 Pro (16/1024 ГБ) — 7 499 юаней ( ≈ 95 100 ₽);

— 7 499 юаней ( ≈ 95 100 ₽); Pura 90 Pro Max (12/256 ГБ) — 6 499 юаней ( ≈ 82 400 ₽);

— 6 499 юаней ( ≈ 82 400 ₽); Pura 90 Pro Max (12/512 ГБ) — 6 999 юаней ( ≈ 88 800 ₽);

— 6 999 юаней ( ≈ 88 800 ₽); Pura 90 Pro Max (16/512 ГБ) — 7 499 юаней ( ≈ 95 100 ₽);

— 7 499 юаней ( ≈ 95 100 ₽); Pura 90 Pro Max (16/1024 ГБ) — 8 499 юаней ( ≈ 107 800 ₽).

По сравнению с Pura 80 серия заметно подешевела. Это прямое следствие отказа от дюймового сенсора и Ultra-статуса. Для покупателя это хорошая новость.

Смартфоны HUAWEI Pura 90 в России

Официальной даты выхода HUAWEI Pura 90 в России пока нет. Но судя по тому, как HUAWEI выводила предыдущие серии на российский рынок, ждать стоит ближе к лету. Pura 80 появилась в России примерно через два-три месяца после китайского старта. Скорее всего, Pura 90 повторит этот путь.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Купить HUAWEI Pura 90 раньше официального старта можно будет через AliExpress или у частных продавцов с китайских складов. Цены при этом традиционно будут выше, чем в официальной рознице. Следим за новостями: как только появится официальная информация о выходе в России, обновим материал.

Стоит ли покупать HUAWEI Pura 90

Зависит от того, чего вы ждете от смартфона. Если нужна камера с хорошим зумом, приятный дизайн и HUAWEI как экосистема — серия интересная. Особенно телефон HUAWEI Pura 90 Pro Max с 200-мегапиксельным перископом: такого разрешения телевика на рынке практически нет.

Но есть два момента, которые нужно принять осознанно. Первый — процессоры. Kirin 9010S у базовой и Kirin 9030S у Pro-версий — это не топовые чипы 2026 года. На фоне Snapdragon 8 Elite Gen 5, который стоит в конкурентах того же ценового диапазона, HUAWEI проигрывает по производительности. Для повседневных задач разница несущественна, но в играх и тяжелых приложениях она будет заметна. Второй момент — отсутствие сервисов Google. AppGallery закрывает часть потребностей, но Google Play, Google Maps и привычные приложения здесь недоступны. Для тех, кто уже живет в экосистеме HUAWEI, это не проблема. Для всех остальных — повод хорошо подумать перед покупкой.