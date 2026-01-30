Смартфоны каких производителей самые популярные в России и мире

Герман Вологжанин

Бренд — один из главных факторов, влияющих на выбор смартфона. Имя компании, занимающейся его производством, для большинства людей говорит о качестве и статусе продукции. С прямой корреляцией имя/качество можно поспорить, но факт влияния бренда не поддается сомнениям. Поэтому рейтинг производителей смартфонов 2026 года говорит не столько о том, какие устройства лучше, а об их востребованности. Но менее интересным от этого он не становится.

Смартфоны каких производителей самые популярные в России и мире. Исследуем рынок смартфонов в России и мире. Фото.

Исследуем рынок смартфонов в России и мире

Самые популярные бренды смартфонов в России

Мы проанализировали предпочтения пользователей в России и мире, выявив отличия предпочтений отечественных потребителей. Так, в нашей стране наибольшим спросом пользуются устройства брендов из Поднебесной. А 5 самых популярных марок смартфонов в России к началу 2026 года выглядит так:

  1. Xiaomi — 22%.
  2. Samsung — 14%.
  3. TECNO — 13%.
  4. realme — 13%.
  5. Apple — 8%.

Этими данными в начале 2026 года поделилась компания МТС, предоставляющая ежеквартальные отчеты. К ее цифрам можно придраться, поскольку бренд POCO (6%) подконтролен Xiaomi (REDMI), а TECNO входит в один конгломерат наряду с Infinix и Itel, однако тенденция ясна: российский потребитель выбирает китайские смартфоны из-за их дешевизны, поскольку в денежном выражении по доле рынка лидируют Apple (28%) и Samsung (21%).

Рейтинг производителей смартфонов в мире

Общемировая тенденция немного иная. В целом, на планете идет противостояние между американской Apple и корейской Samsung. А китайские бренды хоть и занимают лидирующие позиции количественно, но качественно далеки от двух ключевых конкурентов. Рейтинг 10 самых популярных марок смартфонов в мире выглядит так:

  1. Apple — 19%.
  2. Samsung — 19%.
  3. Xiaomi — 13%.
  4. vivo — 8%.
  5. OPPO — 8%.
  6. Transsion — 8%.
  7. HONOR — 6%.
  8. Lenovo — 5%.
  9. HUAWEI — 4%.
  10. realme — 3%.

Важно отметить, что в списке от аналитического бюро Omdia бренды REDMI и POCO объединены под крылом Xiaomi, а Transsion включает в себя сразу 3 марки: TECNO, Infinix, Itel.

