Китайские смартфоны сильно дорожают. Какие модели и насколько?

Герман Вологжанин

Когда производители смартфонов заранее предупреждают о росте цен, это почти всегда плохой сигнал для покупателей. На этот раз о подорожании сообщили сразу OnePlus и OPPO, причем речь идет не о слухах, а об официальном уведомлении для пользователей. Компания прямо связала решение с ростом стоимости ключевых комплектующих, включая память и накопители, а новые цены начнут действовать уже совсем скоро. На этом фоне особенно актуальным становится вопрос, стоит ли покупать смартфон сейчас или лучше подождать.

Китайские смартфоны сильно дорожают. Какие модели и насколько? Будущим покупателям OPPO и OnePlus приготовиться! Изображение: InsideTech. Фото.

Будущим покупателям OPPO и OnePlus приготовиться! Изображение: InsideTech

Когда OnePlus и OPPO повысят цены

Главная дата уже названа: цены на смартфоны OPPO и OnePlus вырастут с 16 марта 2026 года. В публикациях говорится, что новые ценники вступят в силу с 00:00 по местному времени, то есть фактически у покупателей остается всего несколько дней, чтобы купить нужную модель по старой цене.

В китайском уведомлении компания отдельно подчеркнула, что решение принято после оценки роста стоимости ключевых компонентов смартфонов. Речь идет не о временной акции и не о сезонной корректировке, а о пересмотре цен из-за подорожавшей начинки.

Объявление о корректировке цен на некоторые выпущенные продукты OPPO и OnePlus.

Уважаемый пользователь.

В связи с ростом стоимости ряда ключевых компонентов мобильных телефонов, включая высокоскоростные запоминающие устройства, после тщательной оценки мы приняли следующее решение: начиная с 0:00 16 марта 2026 года, OPPO скорректирует цены на некоторые из уже выпущенных продуктов, чтобы и впредь обеспечивать превосходное качество продукции и удобство использования.

В настоящее время корректировка цен распространяется на серии OPPO A, K и OnePlus, но не включает серии OPPO Find, Reno и OPPO Pad.

OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd.
10 марта 2026 г.

Какие смартфоны OPPO и OnePlus подорожают

Судя по официальному сообщению, повышение затронет смартфоны OPPO серий A и K, а также устройства бренда OnePlus. При этом в уведомлении отдельно отмечается, что линейки OPPO Find, Reno и планшеты OPPO Pad пока не попадают под новую волну подорожания.

Это довольно любопытная ситуация. Обычно в первую очередь дорожают флагманские модели, но сейчас речь идет именно о более доступных смартфонах. Впрочем, это не означает, что премиальные устройства не подорожают позже — производители нередко начинают повышение цен именно с массового сегмента.

Насколько вырастут цены на смартфоны в 2026 году

По данным китайских источников, речь может идти о повышении примерно на 300–500 юаней. В пересчете это около 3-6 тысяч рублей в зависимости от модели смартфона.

Насколько вырастут цены на смартфоны в 2026 году. Сначала подорожают смартфоны в Китае, а потом и везде. Изображение: OPPO. Фото.

Сначала подорожают смартфоны в Китае, а потом и везде. Изображение: OPPO

Важно понимать, что это оценки для китайского рынка. Однако практика показывает, что если цены растут в Китае, через некоторое время это часто отражается и на стоимости устройств в других странах, включая Россию.

Особенно это заметно на маркетплейсах и у серых продавцов. Если дорожают ключевые комплектующие, то рост цен постепенно затрагивает весь рынок. Именно поэтому эксперты все чаще объясняют, почему смартфоны в последние годы начинают стоить все дороже.

Почему OPPO и OnePlus поднимают цены

Официальная причина довольно простая: производитель говорит о росте стоимости ключевых компонентов смартфонов. В уведомлении отдельно упоминаются высокоскоростные запоминающие устройства, то есть память и накопители.

Почему OPPO и OnePlus поднимают цены. Все дело в кризисе памяти. Изображение: appuals.com. Фото.

Все дело в кризисе памяти. Изображение: appuals.com

Это действительно одни из самых дорогих компонентов современных смартфонов. Чем больше памяти и чем она быстрее, тем выше себестоимость устройства.

Есть ответ: почему в 2026 году дорожают смартфоны

Поэтому многие аналитики считают, что текущая ситуация может стать началом новой волны подорожания на рынке смартфонов. Особенно если продолжится рост цен на комплектующие. В таком случае пользователям все чаще придется выбирать момент покупки — потому что иногда подорожание компонентов напрямую влияет на цену смартфона.

