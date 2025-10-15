Смартфоны POCO резко обвалились в цене. Из-за нового курса доллара они подешевели в 2-3 раза

Герман Вологжанин

Главная экономическая новость последних дней, которая оказывает прямое влияние на рынок смартфонов, — внезапное падение курса доллара по отношению к рублю. 15 октября 2025 года ЦБ РФ установил курс $1 = 78.84 ₽, то есть впервые с июля американская валюта опустилась ниже 79 рублей. Увы, из-за крупных закупок по старым правилам отечественная розница никак не отреагировала на рыночные изменения. Зато AliExpress моментально опустил внутренний курс, благодаря чему некоторые смартфоны POCO подешевели в 3 раза!

Смартфоны POCO резко обвалились в цене. Из-за нового курса доллара они подешевели в 2-3 раза. Пришло время купить POCO, пока их не взяли вместо вас. Изображение: Tuk. Фото.

Пришло время купить POCO, пока их не взяли вместо вас. Изображение: Tuk

Чтобы вы могли осознать, насколько выгодно сейчас заказывать POCO на AliExpress, мы сравнили их текущую стоимость на китайском маркетплейсе с официальными ценами на старте продаж в России. Поэтому лучше присядьте и проверьте баланс банковской карты, ведь отказаться от покупки POCO сейчас — значит, упустить самое выгодное предложение года.

POCO M7 — лучший смартфон до 10 тысяч

Если вы почти не играете на смартфоне и не предъявляете серьезных требований к камере, то можно взять POCO M7. Он вышел в этом году, но по сравнению с отечественной розницей уже успел подешеветь на 40% — отличный старт, учитывая характеристики POCO M7.

POCO M7 — лучший смартфон до 10 тысяч. Смартфон только вышел, а уже так подешевел. Фото.

Смартфон только вышел, а уже так подешевел

Цена: 13 490 ₽ => 8 035 ₽ (-40%)

Купить POCO M7

У POCO M7 просто гигантский аккумулятор на 7000 мАч, позволяющий ему непрерывно воспроизводить видео до 29 часов. Остальная начинка также утверждает его в статусе лучшего смартфона до 10000 рублей: сносный процессор Snapdragon 685, FullHD-экран с частотой 120 Гц и камера на 50 МП.

POCO F6 — мощный смартфон на Snapdragon

Настоящая мощь скрывается в POCO F6, ведь этот смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3 (1.5 млн в AnTuTu), а главное — он успел подешеветь более чем в 2 раза с момента старта продаж в России год назад!

POCO F6 — мощный смартфон на Snapdragon. Очень мощный Snapdragon за эти деньги. Фото.

Очень мощный Snapdragon за эти деньги

Цена: 44 990 ₽ => 18 069 ₽ (-60%)

Купить POCO F6

Такое тотальное обрушение цены обусловлено неадекватной стоимостью POCO F6 на российском рынке, однако это все равно не мешает ему быть одним из самых мощных смартфонов до 20 тысяч. Ведь помимо производительного железа у него есть яркий AMOLED-экран с повышенным разрешением и камера Sony с оптической стабилизацией.

POCO X7 Pro — лучший смартфон до 20 тысяч

Мощнее POCO F6 в категории смартфонов до 20000 рублей только POCO X7 Pro: его процессор Dimensity 8400-Ultra набирает в AnTuTu 1.7 млн баллов, полностью меняя правила игры. Цена с момента старта продаж в начале года тоже изменилась: она опустилась более чем в 2 раза!

POCO X7 Pro — лучший смартфон до 20 тысяч. Более мощного смартфона до 20 тысяч просто не существует. Фото.

Более мощного смартфона до 20 тысяч просто не существует

Цена: 42 990 ₽ => 19 129 ₽ (-56%)

Купить POCO X7 Pro

Кроме мощного железа POCO X7 Pro способен предложить здоровый аккумулятор на 6000 мАч, камеру Sony с оптической стабилизацией и почти безрамочный AMOLED-экран. Комплект тоже на уровне: непрозрачный чехол, пленка на дисплее, адаптер питания на 90 Вт в комплекте — все это на месте.

Что можно купить на AliExpress за 100 рублей

POCO F6 Pro — прошлогодний флагман POCO

Всего год назад POCO F6 Pro считался самым навороченным смартфоном бренда, а сейчас стоит всего 20 тысяч рублей! Это какое-то сумасшествие, ведь на старте продаж в России за него просили свыше 60K.

POCO F6 Pro — прошлогодний флагман POCO. Полноценный флагман, подешевевший в 3 раза. Фото.

Полноценный флагман, подешевевший в 3 раза

Цена: 61 990 ₽ => 20 690 ₽ (-67%)

Купить POCO F6 Pro

Флагманский уровень POCO F6 Pro подтверждается не только использованием мощного процессора Snapdragon 8 Gen 2 (1.6 млн в AnTuTu), но и наличием таких фишек, как беспроводная зарядка и влагозащита корпуса, выполненного из стекла и металла. Добавляем сюда экран с разрешением 2K и камеру с крупным сенсором от Sony, после чего жмем кнопку «Купить», ведь от такого предложения невозможно отказаться.

POCO F7 — самый мощный POCO

Если и отказаться от POCO F6 Pro, то только ради POCO F7. Да, это модель без приставки «Pro», а ее цена просела менее чем на четверть. Но, добавив всего 4 тысячи сверху, можно получить еще более мощный процессор Snapdragon 8s Gen 4 (2 млн в AnTuTu) и аккумулятор аж на 6500 мАч.

POCO F7 — самый мощный POCO. Самый мощный POCO в нашей подборке. Фото.

Самый мощный POCO в нашей подборке

Цена: 39 990 ₽ => 24 495 ₽ (-23%)

Купить POCO F7

Как и полагается флагману, корпус POCO F7 выполнен из стекла и металла, обеспечивая приятные тактильные ощущения. Разве что на беспроводной зарядке сэкономили да сканер отпечатков установили оптический, а не ультразвуковой. Но разве это важно, когда смартфон стоит меньше 25 тысяч?

Лонгриды для вас
Топовые находки с распродажи AliExpress. От автомобильных аксессуаров до домашнего проектора

Тысяча мелочей, что делают жизнь удобнее и веселее всегда можно найти на AliExpress! Мы собрали самые необычные и полезные товары, с которыми твоя машина будет выглядеть как из фильма Форсаж, а телефон не сядет даже в самой глухой подворотне. Все товары только с высоким рейтингом и привлекательной ценой. Но лучше поторопиться, ведь скидка на них может закончиться, а купить все равно захочется.

Читать далее
Стоит ли покупать смартфоны на Ozon

Глядя на то, как китайские производители ломят цены в отечественной рознице, продавая какой-нибудь Xiaomi 15 Ultra за 150 тысяч рублей, в то время как в Поднебесной он безо всяких скидок стоит в 2 раза меньше, начинаешь задаваться вопросом: где покупать смартфоны? Не ехать же за ними в КНР, верно? На помощь приходят маркетплейсы, среди которых на российском рынке за последние годы разыгралась нешуточная конкуренция. Многие покупатели уже не ограничиваются AliExpress, выбирая альтернативные площадки вроде Ozon. Но стоит ли брать смартфон на Ozon, или лучше хранить верность «алику»?

Читать далее
Крутые товары с AliExpress для тех, кто хочет что-то купить, но не знает что именно

Есть вещи, которые не просто облегчают жизнь, а делают её чуточку интереснее — будь то поездка на велосипеде, фотопрогулка или очередная домашняя затея. В этом обзоре собраны находки с AliExpress, которые удивляют своей продуманностью и практичностью: от компактных инструментов и стильных аксессуаров до полезных мелочей для дома и путешествий. Здесь каждый предмет — не просто очередная покупка, а маленькое решение для большой задачи. Если хочется добавить в повседневность немного удобства, мобильности и даже креатива — вы точно по адресу.

Читать далее
