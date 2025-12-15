Смартфоны realme 16 Pro и realme 16 Pro+ готовы к выходу. Это будут недорогие аналоги OnePlus 15

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

15-я серия номерных смартфонов realme, представленная в 2025 году, получилась неоднозначной. Компания, хоть и нарастила аккумулятор до 7000 мАч и оснастила свою Pro-версию тремя камерами по 50 МП, но исключила из линейки модель Pro+, а также отказалась от телеобъектива с оптическим приближением. В случае с новой серией производитель решил поступить совершенно иначе. Во-первых, будет представлено сразу два смартфона: realme 16 Pro и realme 16 Pro+. Во-вторых, камера вновь получит телеобъектив.

Смартфоны realme 16 Pro и realme 16 Pro+ готовы к выходу. Это будут недорогие аналоги OnePlus 15. Почти как OnePlus 15, но дешевле. Изображение: realme. Фото.

Почти как OnePlus 15, но дешевле. Изображение: realme

Характеристики realme 16 Pro

Судя по официально опубликованным постерам смартфонов realme 16 Pro, новые модели позаимствуют дизайн OnePlus 15. Они получат такой же блок камер. Правда, его перевернут на 90 градусов вправо. Такой вот китайский креатив.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Но, если OnePlus 15 является каким-никаким флагманом, realme 16 Pro — модель среднего класса. Как и ее предшественник, она получит аккумулятор на 7000 мАч с проводной зарядкой на 80 Вт, но состав камер сильно изменится. Так, сзади у смартфона будут 200-мегапиксельная основа и скромный ультраширик на 8 МП. Зато фронталка останется царская: 50 МП с автофокусом.

Характеристики realme 16 Pro. Для версии Pro+ заявлен новый мощный процессор Snapdragon. Фото.

Для версии Pro+ заявлен новый мощный процессор Snapdragon

Главным отличием realme 16 Pro+ от realme 16 Pro станет наличие телеобъектива. Версия Pro+ получит дополнительную камеру с оптическим приближением, которая дополнит основу и ультраширик. Аккумулятор будет тот же, а дисплей в обоих случаях получит 6.78-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 1.5K. Единственная загадка — процессор новых смартфонов.

Когда выйдет realme 16 Pro

Презентация realme 16 Pro состоится 6 января в Индии. Чуть позже в начале 2026 года появится глобальная версия смартфонов, которую с высокой долей вероятности удастся приобрести и в России.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Цена realme 16 Pro остается покрыта тайной. Вероятно, она останется на прежнем уровне и составит 28 999 ₹ (~ 25 500 ₽). realme 16 Pro+ будет дороже: возможно, его оценят в 34 999 ₹ (~ 31 000 ₽).

Теги
Новости по теме
В Xiaomi посоветовали скорее закупаться смартфонами. Что рассказал президент компании?
Xiaomi отказалась выпускать POCO X8 и POCO F8. Смартфоны сняли с производства
Чем оперативная память смартфона отличается от обычной
Лонгриды для вас
Сравниваем realme P3 и realme P3 Ultra: два недорогих и мощных конкурента POCO

В этом году realme представила двух очень интересных конкурентов POCO X7 и POCO X7 Pro для тех, кто ищет недорогой, но мощный смартфон. Компания выпустила realme P3 и realme P3 Ultra, которые уже активно сравнивают с устройствами POCO, но чем они отличаются между собой? Что дает приставка «Ultra» и стоит ли переплачивать за старшую модель? На эти и другие вопросы ответим в сравнении realme P3 и realme P3 Ultra.

Читать далее
Влияет ли способ зарядки на здоровье аккумулятора? Что показал тест длиной в два года

Распространено мнение, что быстрая зарядка сильно сокращает срок службы аккумулятора. Одни советуют не заряжать телефон выше 80%, другие говорят, что нужно избегать адаптеров мощностью больше 20 Вт. Но где проходит грань между реальными рисками и форумными страшилками? Чтобы разобраться, команда энтузиастов провела двухлетний эксперимент с десятками телефонов. Результаты оказались совсем не такими, как ожидалось.

Читать далее
Как Xiaomi не просто исправляет ошибки HyperOS, но прислушивается к мнению пользователей

Когда производители смартфонов находят ошибки в своих продуктах это, конечно, хорошо. Вот только мало кто говорит об этом открыто, в лучшем случае, ограничиваясь общими фразами, вроде «поправили проблемы производительности». Но иногда от четы бывают куда более подробными. Так и поступила Xiaomi, которая поделилась информацией о том, над чем она работает. Получилось довольно интересно и познавательно.

Читать далее
Новости партнеров
Представитель фонда Vanguard сравнил Биткоин с хайповыми плюшевыми игрушками. Почему?
Представитель фонда Vanguard сравнил Биткоин с хайповыми плюшевыми игрушками. Почему?
Вы думаете, что это усталость, а это дефицит витамина B12
Вы думаете, что это усталость, а это дефицит витамина B12
Можно ли устанавливать и обновлять WhatsApp* на iPhone
Можно ли устанавливать и обновлять WhatsApp* на iPhone