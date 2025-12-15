Смартфоны realme 16 Pro и realme 16 Pro+ готовы к выходу. Это будут недорогие аналоги OnePlus 15

15-я серия номерных смартфонов realme, представленная в 2025 году, получилась неоднозначной. Компания, хоть и нарастила аккумулятор до 7000 мАч и оснастила свою Pro-версию тремя камерами по 50 МП, но исключила из линейки модель Pro+, а также отказалась от телеобъектива с оптическим приближением. В случае с новой серией производитель решил поступить совершенно иначе. Во-первых, будет представлено сразу два смартфона: realme 16 Pro и realme 16 Pro+. Во-вторых, камера вновь получит телеобъектив.

Характеристики realme 16 Pro

Судя по официально опубликованным постерам смартфонов realme 16 Pro, новые модели позаимствуют дизайн OnePlus 15. Они получат такой же блок камер. Правда, его перевернут на 90 градусов вправо. Такой вот китайский креатив.

Но, если OnePlus 15 является каким-никаким флагманом, realme 16 Pro — модель среднего класса. Как и ее предшественник, она получит аккумулятор на 7000 мАч с проводной зарядкой на 80 Вт, но состав камер сильно изменится. Так, сзади у смартфона будут 200-мегапиксельная основа и скромный ультраширик на 8 МП. Зато фронталка останется царская: 50 МП с автофокусом.

Главным отличием realme 16 Pro+ от realme 16 Pro станет наличие телеобъектива. Версия Pro+ получит дополнительную камеру с оптическим приближением, которая дополнит основу и ультраширик. Аккумулятор будет тот же, а дисплей в обоих случаях получит 6.78-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 1.5K. Единственная загадка — процессор новых смартфонов.

Когда выйдет realme 16 Pro

Презентация realme 16 Pro состоится 6 января в Индии. Чуть позже в начале 2026 года появится глобальная версия смартфонов, которую с высокой долей вероятности удастся приобрести и в России.

Цена realme 16 Pro остается покрыта тайной. Вероятно, она останется на прежнем уровне и составит 28 999 ₹ (~ 25 500 ₽). realme 16 Pro+ будет дороже: возможно, его оценят в 34 999 ₹ (~ 31 000 ₽).