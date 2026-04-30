Недавно рассказывал, что нужно отключить в Android, чтобы батарея жила дольше. Но это все ухищрения для обычных смартфонов. Если батарея на 10 000 мАч, о таких настройках можно просто забыть. Смартфоны с аккумулятором 10 000 мАч переходят из разряда фантастики в категорию реальных покупок, и к концу 2026 года таких моделей станет заметно больше. Давайте выясним, что уже можно купить сейчас и чего ждать в ближайшие месяцы.

Кто уже выпустил смартфоны с батареей 10 000 мАч

Гонку смартфонов с мощным аккумулятором от 10 000 мАч открыл HONOR в декабре 2025 года, выпустив модель HONOR Win с батареей ровно такой емкости по цене от 45 000 ₽. И это не тяжелый кирпич: толщина корпуса составляет всего 8.3 мм.

HONOR Win на AliExpress

Смартфон поддерживают зарядку 100 Вт, которая восстанавливает батарею примерно за 1.2 часа. Круто? Не то слово. А еще все ждут HONOR с батареей до 15 000 мАч, и я отдельно разбирал, куда движется бренд по части автономности.

В январе 2026 года подключился vivo с моделью Y600 Pro — аккумулятор на 10 000 мАч, корпус толщиной 8.15 мм и вес 221 г. Защита IP68/IP69. Цена стартует от 290 долларов, то есть примерно от 32 000 рублей. Наконец, в апреле 2026 года realme официально вышла на российский рынок с P4 Power — первым телефоном с аккумулятором 10 000 мАч, который можно официально купить в нашей стране. Кстати, читайте обзор realme P4 Power, где был подробный анализ всех возможностей смартфона. Если коротко: это реально интересный вариант за свои деньги.

realme P4 Power — смартфон с батареей 10000 мАч в России

Из всех смартфонов с аккумулятором 10 000 мАч и выше в официальной российской рознице пока только один: realme P4 Power с кремний-углеродной батареей емкостью 10 001 мАч. Вот что он предлагает в комплекте с рекордной батареей:

OLED-экран LTPO 6.8 дюйма с частотой 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит;

процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra на 4 нм;

быстрая зарядка 80 Вт (50% заряда за 36 минут);

реверсивная зарядка 27 Вт (смартфон работает как полноценный повербанк);

основная камера 50 МП на сенсоре Sony IMX882 с оптической стабилизацией;

защита корпуса IP66, IP68 и IP69;

три года обновлений Android и четыре года патчей безопасности.

Смартфон с хорошей батареей за такие деньги — редкость. Цена версии 8/256 ГБ — 31 999 рублей, 12/256 ГБ — 34 999 рублей. Уже в продаже в крупных розничных сетях и на маркетплейсах.

Купить realme P4 Power

HONOR Win и Win RT пока продаются только в Китае, а о глобальной версии ничего не сообщается. vivo Y600 Pro тоже остается китайским эксклюзивом на данный момент. Так что realme P4 Power сейчас является единственным вариантом, который можно назвать по-настоящему годным.

Какие смартфоны с мощным аккумулятором выйдут в 2026 году

По данным инсайдера Digital Chat Station, к гонке смартфонов с батареей 10 000 мАч присоединяются OPPO, Xiaomi и HUAWEI. Все трое тестируют модели с аккумуляторами такой емкости, причем акцент делается на среднем сегменте, а не на флагманах.

По Xiaomi деталей немного больше: вероятно, представитель серии REDMI Note 17 станет первым смартфоном под этим брендом с батареей 10 000 мАч и зарядкой 100 Вт. Одна из моделей получит основную камеру 200 МП. По историческому паттерну серия REDMI Note выходит в Китае в третьем квартале (ориентировочно август-сентябрь 2026 года). Про то, что именно готовит Xiaomi в этом направлении, мы говорили отдельно.

Важный нюанс: часть новых моделей может остаться эксклюзивами для Китая или Азии. В глобальных версиях емкость батареи может оказаться ниже 10 000 мАч, поскольку в ЕС и ряде регионов действуют строгие правила транспортировки столь ёмких аккумуляторов, что делает логистику дороже и цену неконкурентоспособной.

Плюсы кремний-углеродного аккумулятора

Все перечисленные модели используют одну технологию — кремний-углеродный аккумулятор (Si-C). Это не принципиально новая концепция, а развитие литий-ионной батареи: графитовый анод частично заменяется кремнием, у которого удельная ёмкость для хранения энергии в 9-10 раз выше.

На нашем сайте был технический разбор, что дает смартфону кремний-углеродный аккумулятор. Если коротко, плюсы такие:

больше емкость при тех же размерах (30-50% прироста без увеличения корпуса);

работа на морозе до -20 градусов ( кремний-углеродная батарея не деградирует на холоде, смартфоном можно пользоваться и заряжать его при минусовой температуре);

возможность делать тонкие устройства (технология критически важна для складных смартфонов, где каждый миллиметр на счету).

Есть и нюансы. Часть инженеров считает, что из-за добавления кремния батареи могут стареть быстрее и терять больше емкости за первые 2-3 года использования. Статистики реального долгосрочного использования пока мало. Кроме того, производители намеренно снижают мощность зарядки для таких батарей (ни одна модель не поддерживает более 120 Вт).

Кому подойдет смартфон с батареей на 10 000 мАч

Автономность смартфона на Android с такой батареей — это совсем другой опыт использования. По данным HONOR, заряда хватает на 16 часов игры, 31 час просмотра видео или 10 часов записи. У realme P4 Power нон-стоп просмотр видео — около 33 часов. Для большинства сценариев это 2-3 дня без розетки.

Телефоны с батареей от 10 000 мАч особенно актуальны в нескольких случаях:

длительные поездки и командировки без гарантированного доступа к зарядке;

активное использование навигации, камеры и стриминга в течение всего дня;

если смартфон заменяет пауэрбанк (реверсная зарядка позволяет заряжать другие устройства);

долгосрочное использование (через 2-3 года смартфон с самым большим аккумулятором сегодня будет держать заряд лучше, чем новый флагман с 5 000 мАч).

Если же вы проводите большую часть дня у розетки и заряжаете телефон каждый вечер, разница с моделями на 6 000-7 000 мАч будет не такой заметной. Зато лишние 20-30 граммов веса почувствуете сразу.

Стоит ли покупать смартфон с аккумулятором 10 000 мАч сейчас

Расклад понятный. Прямо сейчас единственный смартфон с батареей больше 10 000 мАч в официальной российской рознице — realme P4 Power за 32-35 тысяч рублей. Для своего сегмента это рекордная автономность, приличный экран и достаточная производительность для повседневных задач. Если автономность в приоритете, а камера и мощность вторичны — разумный выбор прямо сейчас.

Купить realme P4 Power

Если хочется более мощное устройство с аккумулятором 10 000 мАч, то придется подождать. REDMI Note 17 ожидается к осени 2026 года, но пока это только утечки. Когда появятся аналоги от OPPO и HUAWEI — неизвестно. Но смартфоны с аккумулятором 10 000 мАч и выше стремительно перестают быть диковинкой. Емкость батарей за прошедший год прошла путь от 5 000 мАч до 8 000 мАч и теперь до 10 000 мАч. Если темп сохранится, к 2027 году это будет норма для среднего сегмента, а не исключение. К слову, анонсы таких устройств мы обязательно опубликуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.