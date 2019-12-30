Как мы оцениваем наши смартфоны? Классный экран, много памяти, хороший звук и, конечно же, отличная автономность. Последний параметр является важнейшим для большинства людей, ведь чем меньше мы заряжаем наши устройства, тем дольше их используем — логично, однако. Как же объективно оценить автономность? Одного сравнения емкости аккумулятора недостаточно, ведь немалую роль играет и оптимизация. Смартфон может иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч, но при этом будет садиться за день.

Именно эту ситуацию можно наблюдать в Redmi K30, который оснащён аккумулятором на 4500 мАч, но работает от одного заряда всего день. Конечно, стоит учесть, что устройство оснащено экраном с частотой обновления картинки 120 Гц, однако это лишь на 10% уменьшает время работы телефона, если верить статистике. Основная причина плохой автономности Redmi K30 — плохо оптимизированный софт.

К слову об экранах. Многие не совсем понимают, что же такое 120 Гц экран, и зачем он нужен. Стандартные экраны в смартфонах имеют частоту 60 кадров в секунду, то есть 60 Гц. Даже если в играх будет больше 60 кадров, вы этого не заметите, потому что технически экран не способен выдавать большую частоту. Однако с появлением 90 и 120 Гц экранов у производителей появился стимул использовать более производительные флагманские процессоры, чтобы в играх частота превышала 60 кадров, и смысл в использовании такого дисплея хоть как-то оправдался.

Можно, конечно, использовать среднебюджетный современный процессор со 120 Гц, как это сделали в Xiaomi, но особой пользы от такого экрана в играх пользователи не получат. Хотя, объективности ради, интерфейс должен работать плавнее.

Теперь вернемся к непосредственно тестированию автономности. Тест провели наши коллеги из expertreviews. Они много лет прогоняли смартфоны через данный тест автономности с использованием одного и того же видеоролика. В результате имеет следующее:

В данном тесте первое место всё еще занимает Lenovo P2. На втором месте расположился Huawei Mate 10, а на третьей строчке Motorola Moto G7 Power.

Почему данный тест вызывает вопросы

Многие могут всерьез относиться к данному тесту, но давайте я попытаюсь объяснить, почему данный тест не совсем объективен. Во-первых, здесь не оценивается реальное использование гаджета. Мы используем соцсети, переключаемся между приложениями, звоним друзьям и используем активно сотовую сеть. В тесте от expertreviews ребята оценивают лишь время просмотра фильма с выключенной сетью. Таким образом оцениваются лишь энергозатраты экрана и видеочипа по отношению к емкости аккумулятора. При этом не учитывается автономность процессора, модема, оперативной памяти.

Как итог, пользователи получили не совсем объективную оценку. А что думаете по этому поводу вы? Давайте обсуждать в Телеграм.

Есть еще один момент. Lenovo P2 на момент выхода и сейчас — две совершенно разные ситуации по одной простой причине — приложения обновляют и они становятся сложнее. Те приложения, которыми мы пользовались во времена выхода Lenovo P2 были не такими сложными и требовательными к ресурсам. Сегодняшние программы на современных API расходуют значительно больше энергии аккумулятора за счёт больших потребностей к ресурсам процессора. В связи с этим, если сегодня провести аналогичный тест с Lenovo P2, он покажет себя заметно хуже, чем в момент выхода.

Не всё так плохо

Для чего полезен этот тест? Он хорош в одном — понять, насколько хуже или лучше производители стали относиться к автономности своих смартфонов. Ведь на момент выхода Lenovo P2 мог работать почти 29 часов. Так почему не ждать таких же результатов от сегодняшних только что вышедших гаджетов?

Читайте также: Лучшие инди-игры по версии Google Play в 2019 году

OnePlus 7T в аналогичном тесте живёт лишь 21 час, что почти на 50% хуже показателя Lenovo P2.

Из новых смартфонов можно рекомендовать к покупке Mi Mix 5G и Xiaomi Mi 9. Они смогли прожить от одного заряда аккумулятора около 23 часов, что тоже неплохо.

Итог

Тест наших коллег показал, что приоритеты у производителей заметно поменялись. Каждый год нам внушают, что автономность смартфонов становится лучше, но по факту это не так. В списке лидеров есть смартфоны всех годов, но первые места достались далеко не устройствам 2018 и 2019 года.

С ростом популярности 120 Гц дисплеев и 5G-сетей автономность станет еще хуже, поэтому ждать улучшений в этом направлении не стоит. Если, конечно, какая-нибудь компания не выпустит аккумулятор на основе совершенно новой технологии.