Установка изображения рабочего стола – это один из первых этапов настройки нового смартфона. Всё-таки сегодня большинство прошивок используют iOS-подобную модель построения операционной системы, которая предполагает отказ от отдельного меню с размещением иконок приложений прямо на главном экране. Это позволяет, во-первых, иметь быстрый доступ к важному софту, а, во-вторых, не провоцировать пользователей засорять заглавную страницу виджетами и прочим мусором, замедляющим работу смартфона. Поэтому крайне важно, чтобы фоновый рисунок нравился вам и не вызывал раздражения, не говоря уже о том, чтобы просто не выводил аппарат из строя.

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Пользователь портала Reddit с ником Soroush_kohan обнаружил, что его Xiaomi Mi 9 потерял свою работоспособность после установки нового изображения рабочего стола. По его словам, установка обоев привела к тому, что смартфон будто сошёл с ума. Он начал самопроизвольно включать и отключать экран с периодичностью в одну секунду. Этот цикл повторяется примерно 5-6 раз, после чего аппарат трижды вибрирует и выводит на экран меню с тремя возможными действиями: перезагрузка, откат к заводским настройкам и обращение в службу поддержки.

Сломался Xiaomi. Что делать

Поскольку наиболее логичным действием в подобной ситуации была бы перезагрузка смартфона, Soroush_kohan её и выбрал. Однако, рассказывает он, после того как аппарат перезагружается, всё начинается заново, а оказать какую-либо помощь в поддержке Xiaomi не могут. Поэтому единственным выходом остаётся полный сброс устройства до заводских настроек. Это действие приведёт к удалению всех данных из памяти, в том числе и фонового изображения, которое вводит Mi 9 в состояние комы без возможности продолжить пользоваться им.

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После того как стало известно о существовании этой проблемы, некоторые пользователи Reddit решили проверить, вызовет ли та картинка сбой на их смартфонах. К сожалению, их самых худшие опасения сбылись, поскольку с Xiaomi 9T Pro, известным в России под именем Redmi K20 Pro, случилось ровно то же самое. Это дало повод проверить само изображение, которое вполне могло содержать в себе вредоносный код или некий символ, способный зациклить смартфон. Но изучение картинки показало, что это самый обычный рисунок без скрытых функций или эксплойтов.

Баги MIUI

А раз так, значит, проблема, которая вызывает перезагрузки и, по сути, вынуждает пользователей добровольно сбросить свои данные, проистекает из MIUI. Скорее всего, какой-то баг в прошивке заставляет смартфон неправильно реагировать на установку изображения рабочего стола и приводит к тому, что он сходит с ума. А вот что это за баг, предстоит разбираться уже разработчикам Xiaomi, которые наверняка что-то не учли при проектировании новой версии MIUI и, сами того не желая, навредили своим пользователям.

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Несмотря на то что выше мы приводим изображение, которое вызывает сбой смартфонов Xiaomi, мы настоятельно не рекомендуем устанавливать его во избежание каких-либо проблем с вашими устройствами. Даже если вы пользуетесь смартфоном другого бренда и на 100% уверены, что баг вас не затронет, лучше всё-таки перестраховаться и дождаться официальных комментариев Xiaomi, которой предстоит как-то решить возникшую проблему. Ведь установить обновление с исправлением на коматозный аппарат, скорее всего, не получится, а значит, его придётся нести в сервис.