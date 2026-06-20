Линейки Xiaomi, POCO и Redmi такие огромные, что в них легко утонуть, и далеко не каждая модель достойна ваших денег. Одни смартфоны вот-вот останутся без обновлений, у других чип устарел ещё до покупки, а за третьи просят переплату за бренд и циферки, которыми вы всё равно не воспользуетесь. Я собрал худшие смартфоны Xiaomi, которые в 2026 году брать не стоит, и честно объясню почему. А если вам нужен рабочий инструмент на каждый день, загляните в подборку лучших телефонов для работы, там варианты под любой сценарий.

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Сразу оговорюсь: все эти китайские смартфоны не помойка. Многие из них до сих пор работают шустро, а владельцы вполне довольны покупкой. Посыл статьи другой. Если вы берёте телефон не на пару месяцев, а на ближайшие несколько лет, прямо сейчас вкладываться в эти модели не стоит, и ниже я по пунктам объясню, по каким причинам.

POCO F5 — недорогой игровой смартфон

Когда-то это был выгодный смартфон POCO с репутацией убийцы флагманов, но праздник почти закончился. Поддержка обеих моделей обрывается уже в 2026 году: пара получит последнее крупное обновление, и на этом производитель умывает руки. Брать смартфон, которому осталось жить один апдейт, сегодня нет смысла.

Через год это будет аппарат без новых функций и, что куда важнее, без свежих заплаток безопасности, а значит, ваши данные окажутся под лишним риском. Попадает ли конкретный аппарат в список на свежую прошивку, легко проверить через приложение совместимости HyperOS.

POCO F5

POCO X5 и X5 Pro — доступный смартфон с AMOLED

Ещё недавно это был отличный дешевый POCO с ярким экраном, но по срокам он совсем плох. Поддержка X5 и X5 Pro закончилась ещё в начале 2026 года, то есть к моменту покупки они фактически уже вне обслуживания. Никаких патчей, никаких новых версий системы, только медленное устаревание прямо из коробки.

За те же деньги сегодня берётся куда более актуальный аппарат, например, дешевый Samsung из свежей A-серии с шестью годами обновлений. Там реально есть где разгуляться.

POCO X5

Redmi Note 13 — популярный смартфон Xiaomi

Этот Redmi с хорошей камерой всё ещё лежит на полках и стоит адекватных денег, поэтому соблазн велик. Но дорога обновлений у него почти закончилась: HyperOS на базе Android 15 он получил последней крупной версией, а до Android 16 уже не дотянулся. То есть берёте вы его сегодня, а через считанные месяцы он застрянет на текущей системе без новых функций.

На пару лет вперёд это сомнительное вложение. Тем более переход на актуальную платформу сейчас простой как никогда, Android 17 заметно упростил миграцию.

Redmi Note 13

POCO M6 Pro — дешёвый смартфон с большой батареей

На бумаге это бодрый POCO с мощной батареей и быстрой зарядкой, но сердце подводит. Внутри Helio G99, чип, который кочует из модели в модель уже не первый год и всем порядком надоел. Для мессенджеров и ленты его хватает, но для серьезных задач и игры — точно нет, он откровенно захлёбывается.

В 2026 году платить за вчерашнее железо заведомо проигрышная затея. Выжать из скромной начинки максимум помогают хитрости вроде освобождения оперативной памяти одним параметром, но это лечение симптомов, а не болезни.

POCO M6 Pro

Xiaomi 15S Pro — флагман с фирменным чипом Xiaomi

Звучит заманчиво: первый смартфон на собственном чипе Xiaomi XRING O1. Но это классический первый блин. Чип лишён встроенного 5G-модема, поэтому в сетях пятого поколения аппарат ест заряд жаднее обычного 15 Pro. Фирменный ИИ толком не работает без интернета, а постоянный Always-On Display попросту недоступен.

Добавьте к этому то, что глобально модель так и не вышла и осталась смартфоном для Китая со всеми вопросами к локализации, софту и поддержке. Слишком сырой дебют, чтобы платить за эксперимент полную цену. Ждем версию с новым процессором, может она будет более сбитой.

Xiaomi 15T — мощный субфлагман Android

Вроде бы крепкий субфлагман Xiaomi, но есть обидная мелочь. У Xiaomi 15T нет полноценного постоянного Always-On Display: экран с информацией гаснет через десять секунд, хотя в 13T и 14T эта функция работала как надо. Зачем убрали привычную опцию, остаётся загадкой. Прибавьте спорную цену на старте, и выходит, что под более скромный бюджет разумнее присмотреться к младшим моделям, а не переплачивать за новую букву в названии без внятной отдачи.

Xiaomi 15T Pro — еще одна красивая ловушка в списке. Сам по себе аппарат хорош, но ценник кусается: за свежую модель просят на 20-30 процентов больше, чем за прошлогодний 14T Pro. А прирост скромный, чуть мощнее процессор да батарея чуть крупнее. Если поймать 14T Pro на скидке, разница в опыте почти не ощущается, а вот в кошельке ещё как. Самый выгодный Xiaomi тут это именно прошлогодняя модель, а если есть чуть больше денег — то за версию 2026 года.

Xiaomi 15T

Стоит ли покупать Xiaomi 15 Ultra в 2026 году

Отдельно особняком стоит Xiaomi 15 Ultra, и в этот список я его не записываю. Это главный камерофон бренда с оптикой Leica, флагманским Snapdragon 8 Elite, перископом на 200 Мп и ёмкой батареей с быстрой зарядкой. Аппарат прекрасно держится и сегодня.

Единственная оговорка: глобально уже вышел Xiaomi 17 Ultra, поэтому брать предшественника по стартовой цене не стоит. А вот подешевевший 15 Ultra это всё ещё отличная камера в кармане, ради которой не жалко доплатить.

Xiaomi 15 Ultra

Если собрать всё воедино, причин не брать смартфон всего три: он вот-вот останется без обновлений, его железо устарело ещё до покупки или вы переплачиваете за бренд и характеристики, которыми не воспользуетесь. Проверяйте сроки поддержки и реальную выгоду, и тогда даже в бесконечных линейках Xiaomi, POCO и Redmi легко найдётся достойный вариант.

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