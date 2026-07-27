На рынке электроники не первый месяц бушует кризис памяти, вызванный повышенным спросом на комплектующие со стороны ИИ-разработчиков. Все это сказывается на стоимости смартфонов в 2026 году, однако одними накопителями дело обещает не ограничиться. Qualcomm предупредила производителей смартфонов, что поднимает цены на чипы Snapdragon. Это ещё один сигнал: Android-устройства продолжат дорожать, и дешевле в ближайшее время не станет.

Почему в 2026 году дорожают смартфоны

Qualcomm сообщила клиентам, в числе которых самые популярные производители Android-смартфонов от Xiaomi до Samsung о планах поднять цены на чипы Snapdragon. Причём подорожание коснётся всех чипов, отгруженных после 1 сентября. Причина, которую называет сама компания, — она исчерпала возможность самостоятельно компенсировать возросшие расходы поставщиков. Точных цифр пока нет, но речь идёт о повышении на двузначные проценты. Даже если это будет всего 10%, для и без того напряжённых бюджетов на выпуск смартфонов это заметный удар.

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Причина — бум искусственного интеллекта: компании строят дата-центры и инфраструктуру такими темпами, что все звенья производства компонентов работают на пределе. Главная нагрузка на рынок электроники сейчас идёт со стороны памяти, но полупроводники тоже под давлением. Qualcomm отметила, что пыталась найти альтернативных поставщиков компонентов. Проще говоря, компания искала способы удержать издержки, но не смогла — и теперь перекладывает часть расходов на производителей смартфонов.

Смартфон на Snapdragon или MediaTek — что лучше

Это не первый скачок. Цены Qualcomm растут уже несколько лет подряд. Один из самых заметных примеров — чип, который позже стал Snapdragon 8 Elite: по сообщениям, он подорожал примерно на 30% относительно предыдущего поколения.

При этом ходят слухи, что Qualcomm готовит более доступную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5 — как раз с учётом растущих цен. Однако даже в сравнении с ним эквивалентный процессор MediaTek будет дешевле. Это одна из причин, почему в конце 2025 года наш журналист Герман Воложанин купил себе vivo X300, а не флагман на Snapdragon.

Насколько подорожают новые смартфоны

Прямого пересчёта в рубли делать не буду, ведь конкретных цен в источнике нет. Но логика простая: чип — одна из самых дорогих деталей смартфона, и рост его стоимости почти всегда доходит до ценника в магазине. Кого это касается в первую очередь:

тех, кто присматривает флагман на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и его вариациях — эти модели дорожают заметнее всего;

тех, кто планирует покупку на несколько месяцев вперёд, а не прямо сейчас;

покупателей устройств новых поколений, которые выйдут после сентября.

Если вам нужен новый смартфон и вы уже присмотрели конкретную модель, тянуть до осени смысла мало — дешевле она вряд ли станет. Это касается не только Qualcomm: и какие модели подорожают у Samsung, мы разбирали отдельно.

Какой смартфон купить до подорожания в 2026 году

Повышение цен на чипы — не разовая катастрофа, а часть общего тренда на подорожание электроники. Важно понимать границу: сейчас есть только предупреждение Qualcomm производителям, а не готовые новые ценники на смартфоны. Реальный совет на сегодня простой. Если покупка нужна и модель выбрана — берите сейчас. В частности, стоит присмотреться к:

POCO M7 — бюджетному смартфону на базе Snapdragon 685;

— бюджетному смартфону на базе Snapdragon 685; vivo V70 — недорогому камерофону со Snapdragon 7 Gen 4 под капотом;

— недорогому камерофону со Snapdragon 7 Gen 4 под капотом; OnePlus 15 — топовому флагману на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Если можно подождать, следите за анонсами осенних устройств: именно по ним будет видно, насколько сильно рост цен на Snapdragon отразится на конечной стоимости.