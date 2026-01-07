Собрали 10 утечек на тему Samsung Galaxy S26 Ultra: каким будет главный флагман 2026 года?

Новогодняя пауза в смартфонной индустрии закончилась громким сливом: в сети появились характеристики и даже фото Galaxy S26 Ultra. Оказывается, Samsung решила отойти не только от привычного графика выхода новинок, но и добавить в свои устройства больше новых функций и улучшений. Ожидание корейской презентации, похоже, стоит того.

По слухам, Samsung готовит заметный апгрейд для своего главного флагмана Galaxy S26 Ultra. Новинка может стать одним из самых интересных смартфонов бренда за последние годы. Это подтверждает список из нескольких улучшений, которые, если подтвердятся, существенно изменят пользовательский опыт.

Что нового в Samsung Galaxy S26 Ultra

В первую очередь внимание уделили экрану. Новый Galaxy S26 Ultra, как ожидается, получит OLED-дисплей поколения M14. Он должен быть не только ярче, но и энергоэффективнее, а значит, смартфон будет дольше жить без подзарядки.

Кроме того, Samsung якобы планирует встроить в дисплей функцию защиты экрана от посторонних глаз. С помощью ИИ и особого строения пикселей смартфон сможет сужать углы обзора, когда вы открываете банковское приложение или личную переписку. Сосед по креслу в самолете увидит лишь черный экран, в то время как для вас картинка останется идеальной.

Камеры тоже не останутся без внимания. Инсайдеры говорят об обновленной оптике с улучшенным покрытием линз, уменьшающим блики и искажения. Основная и зум-камера могут получить более широкую диафрагму, что положительно скажется на ночной съемке. А фронтальная камера, по слухам, станет более широкоугольной. Это удобно для создания групповых селфи и видеозвонков. А вот камеры на 400 МП пока не будет.

Не обойдется и без прироста производительности. Ожидается новый, более мощный и энергоэффективный процессор, а также более быстрая память, благодаря чему интерфейс и приложения будут работать плавнее. Кстати, на самом деле, процессоры тут будут разные, все зависит от региона. Подробнее об этом писали тут.

Отдельно упоминается зарядка. Якобы Galaxy S26 Ultra может получить более высокую мощность как проводной, так и беспроводной зарядки. Это то, чего многие пользователи ждут уже не первый год. Если это правда, и смартфоны действительно будут заряжаться по проводу на уровне 60 Вт, то на полную зарядку будет уходить всего около 45-50 минут.

Завершает список обновлений более тонкий и аккуратный дизайн, который должен сделать смартфон удобнее в повседневном использовании. Мы уже показывали, как будут выглядеть устройства следующего поколения.

Когда выйдет Galaxy S26 Ultra

Конечно, пока все это лишь слухи, а до официального анонса многое может измениться. Но если хотя бы часть этих улучшений реализуют, южнокорейский флагман имеет все шансы стать не просто очередным топовым устройством, а по-настоящему заметным шагом вперед для всей линейки Samsung.

Презентация Galaxy Unpacked 2026 должна состояться 25 февраля в Сан-Франциско. Хорошая новость для вашего кошелька: по слухам, Samsung планирует удержать стартовую цену на прежнем уровне, несмотря на рост стоимости комплектующих. В продажу новинки поступят уже в первых числах марта.