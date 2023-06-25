Собрали все, что известно о новых Google Pixel 8 и 8 Pro

Серия Google Pixel 7 произвела настоящий фурор в октябре 2022 года, получив много внутренних наград от тематических изданий. Не трудно понять, почему именно так получилось. Телефоны показали достойную производительность, отточенное программное обеспечение и отличную камеру (как обычно для телефона Google). Теперь, когда эти телефоны находятся на рынке уже несколько месяцев и зарекомендовали себя среди лучших телефонов Android, нам любопытно посмотреть, как Google может улучшить их с серией Google Pixel 8. Поэтому мы собрали все самые известные слухи и утечки о Pixel 8 в одном месте.

Выйдет ли Pixel 8 в этом году

Google выпускает один или два флагмана Pixel каждый год, начиная с первой линейки Pixel в 2016 году. Таким образом, можно не сомневаться, что семейство Pixel 8 дебютирует в 2023 году. Надежное немецкое издание WinFuture еще в ноябре 2022 года подтвердило, что Pixel 8 и Pixel 8 Pro действительно появятся и будут иметь кодовые названия «шиба» и «хаски» соответственно.

Когда выйдет Google Pixel 8

Давайте вспомним, когда выходили более ранние поколения этого смартфона:

Дата запуска Pixel 5 — 30 сентября 2020 г.

Дата запуска серии Pixel 6 — 19 октября 2021 г.

Дата запуска серии Pixel 7 — 6 октября 2022 г.

Google обычно выпускает свои флагманские телефоны в октябре каждого года. Запуск Pixel 5 30 сентября был скорее исключением, чем правилом, поскольку все предыдущие устройства тоже были выпущены в октябре. Излишне говорить, что справедливо ожидать выпуска Pixel 8 в сентябре или октябре 2023 года.

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Каким будет новый Pixel 8

Google полностью изменила внешний вид Pixel в серии Pixel 6. В серии Pixel 7 компания только усовершенствовала этот дизайн, и похоже, что мы можем увидеть некоторые аналогичные итерации для серии Pixel 8. Даже первые просочившиеся рендеры Pixel 8 Pro, появившиеся в марте, показали знакомый дизайн.

Здесь есть некоторые тонкие изменения. Дисплей плоский — впервые для телефонов профессионального уровня от Google. Модуль задней камеры имеет немного новый дизайн: все три камеры заключены в одну стеклянную «таблетку», в отличие от дизайна «таблетка + круг» в Pixel 7 Pro. Также кажется, что под вспышкой камеры находится дополнительный датчик. Об этом мы поговорим ниже. Однако помимо этих трех вещей мы не увидим слишком много других изменений. Даже общие размеры устройства — 162,6 х 76,5 х 8,7 мм — почти не отличаются от размеров Pixel 7 Pro (162,9 х 76,6 х 8,9 мм).

В мае просочившееся обучающее видео показало, что таинственный датчик под вспышкой может быть ИК-термометром. Судя по видео, чтобы использовать датчик, вам нужно поднести телефон ко лбу, а затем медленно провести его в сторону виска. Телефон издает звуки и вибрации, чтобы помочь в этом процессе. Сообщается, что этот датчик также можно использовать для измерения температуры объектов.

Согласно утечке, данные, собранные в результате измерений, хранятся локально и будут обрабатываться через Android Private Compute Core. Это будет означать, что данные не окажутся где-то на серверах Google.

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Ранее мы выкладывали на нашем сайте обои нового телефона, которые уже утекли в сеть. Их можно скачать и установить на любой телефон. А еще, учитывая стремление к единству дизайна телефона и обоев, которое присуще Google, мы можем пофантазировать, каким он будет еще и на основании этой информации. Впрочем, оставлю это вам.

WinFuture первым сообщило, что серия Pixel 8 получит процессор Tensor следующего поколения под кодовым названием «zuma». Ходят слухи, что, как и чипы Tensor до него, он может быть основан на базе чипсета Samsung Exynos. В частности, Exynos 2300. Сообщается, что новый чипсет будет иметь графику Arm Mali-G715. Нигде не говорится о количестве ядер, но считается, что мы можем рассчитывать на десять ядер и поддержку трассировки лучей.

В сети появились обои Google Pixel 8 в хорошем качестве. Скачать можно тут

5 июня была опубликована очевидная оценка Tensor G3 в Geekbench 5. Результаты 1186 (одноядерный) и 3809 (многоядерный) баллов больше соответствуют флагманам 2022 года. Фактически, похоже, что даже POCO F5 может превзойти серию Pixel 8. При этом эти оценки кажутся довольно низкими. Возможно, они были замерены на ранней, не оптимизированной или не доработанной версии процессора. Так что определенно отнеситесь к этой утечке настороженно.

Google придерживается аналогичных систем камер уже два поколения, и единственным реальным аппаратным изменением является переход Pixel 7 Pro на 5-кратный 48-мегапиксельный телеобъектив вместо 4-кратного. В остальном мы имеем все ту же 50-мегапиксельную основную камеру Isocell GN1.

Это может измениться в 2023 году, как показывает ряд утечек, Pixel 8 Pro увидит массу изменений, в то время, как Pixel 8 получит только одно обновление. Это еще одно свидетельство того, что Google хочет сделать модель Pro более значительным обновлением по сравнению со стандартной версией.

Начнем с Pixel 8 Pro. Большим обновлением в этом году станет переход от основной камеры Isocell GN1, используемой в семействах Pixel 6 и Pixel 7, к более новой Isocell GN2. Это обеспечит множество новых возможностей, в том числе на 35% больше обработки света, возможность захвата видео 8K/30fps и Staggered HDR.

Камера Google Pixel 8

Ожидается множество обновлений камеры для Pixel 8 Pro и только одно обновление для Pixel 8.

Кроме того, Pixel 8 Pro должен получить новую сверхширокоугольную камеру вместо устаревшей 12 Мп Sony IMX386. Вместо нее будет гораздо более удобная 64 Мп Sony IMX787 — тот же датчик, что и в основной камере Google Pixel 7a. Телеобъектив должен остаться прежним, а функция термометра, о которой говорилось ранее, также является еще одним обновлением.

Что касается обычного Pixel 8, то мы ожидаем, что он получит только одно обновление: Isocell GN2 для основного датчика. Все остальное оборудование должно быть таким же, как у Pixel 7.

Измерение температуры в Google Pixel 8 Pro. Нужная или бесполезная функция.

Утверждается, что стандартный Pixel 8 будет иметь 6,17-дюймовый экран с частотой 120 Гц (дисплей 2400 x 1080) с пиковой яркостью HDR 1400 нит. Pixel 8 Pro получит 6,7-дюймовый экран с частотой 120 Гц (2992 x 1344) и пиковой яркостью HDR 1600 нит. Считается, что телефоны также получат улучшенные возможности переменной частоты обновления: Pro будет снижать ее до 5 Гц, а стандартная модель — до 10 Гц.

Скорее всего, стандартный Pixel 8 сохранит батарею емкостью 4300 мАч или выше, в то время, как Pixel 8 Pro может сохранить батарею ~ 5000 мАч. Что касается скорости зарядки, то хотелось бы увидеть значительное сокращение времени зарядки, но об этом говорить пока рано.

Google Pixel 8 и 8 Pro, безусловно, будут поддерживать беспроводную зарядку с использованием стандарта Qi. Однако ожидается, что базовая модель сохранит те же скорости, что и Pixel 7 — 12 Вт при использовании Qi-совместимого зарядного устройства. Про скорость беспроводной зарядки Pixel 8 Pro пока ясности нет.

Помните, что у Google есть запатентованная подставка для зарядки, которая может обеспечить более высокую скорость для ее телефонов? Скорее всего, обе модели Pixel 8 будут поддерживать ее.

Разборка APK показала, что линейка Pixel 8 может получить новый инструмент для размывания видео. Подобно размыванию фотографий на Pixel 7, эта функция поможет устранить размытость даже в видео. Еще одна разборка показала, что Night Sight можно улучшить, объединив фотографии, сделанные основным и телеобъективом, чтобы выделить центр результирующего изображения.

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Сколько будет стоить Google Pixel 8

Google произвела огромный фурор с Pixel 6, когда он был запущен по цене 599 долларов, а Pixel 7 продавался за эти же деньги. Между тем, Pixel 6 Pro и Pixel 7 Pro стоили 899 долларов. Это очень выгодное предложение, если сравнивать его с основными конкурентами из премиального сегмента.

Мы пока не видели никаких утечек, связанных с ценами на Pixel 8 и Pixel 8 Pro, но мы надеемся, что Google сохранит те же цены, что и были на предыдущие устройства. Однако мы не удивимся, увидев небольшое повышение цен в свете инфляции, ситуации в экономике и других факторов.

Одним из вероятных признаков возможного повышения цен является то, что Google Pixel 7a стоит 499 долларов (по сравнению с 450 долларами за Pixel 6a). Это всего на 100 долларов меньше стартовой цены Pixel 7, поэтому мы предполагаем, что цена на Pixel 8 тоже может вырасти.