На прошлой неделе рассказывал про анонс HONOR 600 и HONOR 600 Pro — старшие модели серии, которые пока не поступили в продажу. Но пока их ждем, в России уже появился новый HONOR 600 Lite, и это, пожалуй, самый интересный смартфон серии с точки зрения соотношения цены и того, что за нее дают. Алюминиевая рама, яркий AMOLED с симметричными рамками, кремний-углеродный аккумулятор и AI-кнопка. Список характеристик для своей ценовой категории нетипичный. Я провел с ним достаточно времени, чтобы рассказать честно: что понравилось, что нет и стоит ли вообще его брать.

Цена HONOR 600 Lite в России и на AliExpress

Начну с главного, ради чего вы, скорее всего, и открыли этот текст. Цена HONOR 600 Lite в официальной рознице России — 29 999 рублей. Много это или мало — постараемся понять дальше, когда посмотрим на характеристики. Но уже сейчас скажу: по официальной цене я бы этот смартфон не рекомендовал.

HONOR 600 Lite на AliExpress

Причина простая. HONOR 600 Lite на AliExpress стоит 19 275 рублей — на 10 700 рублей дешевле. Это не серый импорт и не подделка: глобальная версия смартфона с теми же характеристиками. Разница в цене между официальным российским ритейлом и AliExpress составляет больше трети стоимости устройства. За эти деньги можно купить неплохие беспроводные наушники или защитный чехол с запасом.

Именно поэтому мой совет: купить HONOR 600 Lite через AliExpress, а не в официальных магазинах. По этой ссылке будет актуальная цена. А за другими выгодными предложениями на смартфоны и аксессуары следите в телеграм-канале Сундук Али-Бабы.

Дизайн смартфона HONOR 600 Lite

Вот здесь начинается самое интересное. Первое, что замечаешь, когда берешь смартфон HONOR 600 Lite в руки — это металлическая рама. Не пластиковая под металл, не крашеный поликарбонат, а настоящий алюминий. В смартфонах до 20 000 рублей такое встречается исключительно редко. Это признак флагманского подхода к производству, который сюда явно перекочевал из старших моделей серии.

Задняя панель — матовое стекло. Никаких отпечатков пальцев, никаких царапин от ключей в кармане. Сочетание алюминия и стекла при толщине 7.34 мм и весе 180 г дает ощущение дорогого устройства: реально держишь в руке и не хочется выпускать. Грани округлые, в ладонь ничего не врезается. HONOR заявляет защиту от падения с высоты 1.8 метра, полную пылезащиту и защиту от мощных струй воды (можно смело мыть под краном).

Отдельно хочу остановиться на AI-кнопке HONOR 600 Lite. Это большая плоская клавиша на правом боку, расположенная ниже кнопки питания по аналогии с кнопкой управления камерой на iPhone 16. Только здесь это реализовано грамотнее: короткое нажатие делает снимок, удержание переключает в режим видео, а свайп по поверхности кнопки плавно меняет зум или переключает стили съtмки. Вне камеры кнопка запускает AI-подсказки, анализируя контент на экране. Плюс в настройках есть защита от ложных срабатываний — то, о чем Apple забыла подумать при выпуске iPhone 16 Pro. В комплекте идет прозрачный чехол с усиленными углами. Простой, но лучше, чем ничего. Блок камер небольшой, но выпирает: на столе смартфон будет покачиваться экраном вверх.

Характеристики HONOR 600 Lite

Переходим к цифрам. Перед текстом — таблица, после нее разберу каждый пункт подробно.

Характеристики HONOR 600 Lite Экран 6.6 дюйма, AMOLED (1200×2600), 120 Гц Основная камера 108 + 5 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор MediaTek Dimensity 7100 Elite Память 8/256 ГБ Аккумулятор 6520 мАч Зарядка 45 Вт

Экран HONOR 600 Lite — 6.6 дюйма, AMOLED, разрешение 1200×2600, частота 120 Гц. Симметричные рамки толщиной 1.23 мм по всем сторонам — это детали, которые обычно встречаются в смартфонах вдвое дороже. Яркость заявлена на уровне 6500 нит (на прямом солнце все отлично читается). Из полезного: ШИМ 3840 Гц для защиты зрения, регулировка цветовой температуры, Always-On Display. Подэкранный сканер отпечатка работает быстро и без промахов.

Процессор HONOR 600 Lite — MediaTek Dimensity 7100 Elite, 6 нм. С ним HONOR 600 Lite в AnTuTu набирает около 700 000 баллов. Это честный результат для среднего класса, без подкруток. Повседневные задачи, соцсети, стриминг — все без нареканий. В тяжелых играх придется снизить настройки графики до средних, но тоже норм. Под нагрузкой корпус почти не греется, и система охлаждения справляется хорошо. Работает смартфон на Android 16 с оболочкой MagicOS 10, HONOR обещает шесть лет обновлений безопасности.

Камера HONOR 600 Lite представляет собой основной модуль 108 МП, f/1.75. При хорошем освещении снимки получаются детальными, цвета естественные, хотя баланс белого иногда промахивается. Зум исключительно цифровой: на 2х еще терпимо, на 3х и выше качество заметно падает. Видео максимум 1080p, 4K нет, стабилизация слабовата. Ультраширокоугольная камера на 5 МП — откровенно слабое место: детализации не хватает, снимки размытые по краям. Это единственный момент, который меня по-настоящему расстроил. Фронталка 16 МП: днем хорошо, вечером посредственно. AI-функции в галерее работают: ластик объектов, повышение разрешения старых фото, добавление открытых глаз — все это есть и реально работает.

Батарея HONOR 600 Lite. Тут кремний-углеродный аккумулятор на 6520 мАч, и это один из главных аргументов в пользу этого смартфона. Два дня на одном заряде при умеренном использовании — реальный сценарий, не маркетинговый. За час просмотра видео на максимальной яркости расход около 6-7%. Зарядка 45 Вт (адаптер в комплекте) заряжает с нуля примерно за час. HONOR обещает сохранение емкости батареи в течение шести лет!

Связь и прочее. Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0, NFC, две SIM. Разъема 3.5 мм нет (только Bluetooth-наушники), зато есть поддержка aptX HD и LHDC 5.0. Стереодинамики присутствуют, звук громкий, но без глубоких басов — стандартная история для смартфона такого класса.

Плюсы и минусы HONOR 600 Lite

Подведу итог в виде списка — так нагляднее, и начну с хорошего в HONOR 600 Lite.

Ставлю смартфону лайк, но с нюансами.

Плюсы HONOR 600 Lite:

алюминиевая рама и матовое стекло (корпус уровня флагмана в бюджетном сегменте);

яркий AMOLED с симметричными рамками (редкость для смартфонов до 20 000 рублей );

); кремний-углеродный аккумулятор 6520 мАч (честные два дня без зарядки);

AI-кнопка с реальной пользой, включая управление камерой;

IP-защита от пыли и воды;

Android 16, шесть лет обновлений безопасности;

адаптер зарядки 45 Вт в комплекте.

Минусы HONOR 600 Lite:

ультраширокоугольная камера 5 МП — слабое место, которое портит общее впечатление от фотовозможностей;

нет 4K-видео, стабилизация при съемке слабая;

нет разъема 3.5 мм;

цифровой зум без телеобъектива;

официальная цена в России завышена (брать только на AliExpress).

Если камера для вас в приоритете и хочется нормальный ультраширик и телеобъектив — посмотрите на HONOR 200, который уже значительно подешевел. Смартфон старше, но камера там заметно сильнее. Если же камера — не главный критерий, а важны автономность, материалы корпуса и экран, HONOR 600 Lite выигрывает убедительно.

Кому стоит купить HONOR 600 Lite в 2026 году

Обзор HONOR 600 Lite дал однозначный ответ на главный вопрос: при цене 19 275 рублей на AliExpress это один из лучших вариантов в своей нише. Среди лучших смартфонов до 20 000 рублей найти сочетание металлического корпуса, яркого AMOLED с симметричными рамками и двухдневной батареи за эти деньги крайне сложно.

Купить HONOR 600 Lite

Купить HONOR 600 Lite имеет смысл, если вам важны материалы корпуса, автономность и экран, и если вы готовы смириться с посредственной ультраширокоугольной камерой. Это смартфон для тех, кто пользуется телефоном активно весь день и не хочет постоянно думать о зарядке. Для тех, кто ценит, когда устройство приятно держать в руке. И для тех, кто не готов переплачивать за бренд в официальной рознице.

HONOR 600 Lite в России по официальной цене 29 999 рублей — спорный выбор. За те же деньги есть варианты с более сильной камерой. Но за 19 275 рублей с AliExpress — рекомендую без оговорок.