Спорим, не знали? У Google есть и другие смартфоны на Android, кроме Pixel

Какой смартфон можно назвать эталонным аппаратом на Android? Ну, в представлении большинства это, конечно же, Google Pixel. Мало того, что он работает на чистой версии операционной системы, так ещё и выпускается самой Google, которая эту операционку и разработала. Значит, она наверняка знает, каким должен быть смартфон, что он должен уметь и чего, наоборот, уметь не должен. Другое дело, что Google Pixel, независимо от модели и поколения, стоят довольно дорого, и никто совершенно не знает, что Google выпускает ещё одну линейку смартфонов по куда более вменяемым ценам.

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Я говорю о смартфонах Jio. Это индийский бренд, принадлежащий одноимённому сотовому оператору, который в сотрудничестве с Google выпускает доступные аппараты под управлением Android. Причём Google здесь выступает не только в роли поставщика программного обеспечения, но и принимает непосредственное участие в разработке и проектировании смартфонов.

Самый дешёвый смартфон Google

JioPhone Next – новый смартфон, выпущенный совместными усилиями Jio и Google. Да, выглядит он, прямо скажем, как привет из начала 2010-х годов, когда о безрамочных экранах, двойных камерах и 5G даже слыхом не слыхивали. Но его предназначение состоит не в том, чтобы конкурировать с флагманскими смартфонами А-брендов, а в том, чтобы заставить местное население отказаться от кнопочных телефонов с 2G и пробовать настоящий смартфон с LTE.

Несмотря на всю примитивность JioPhone Next, проект по его созданию был очень сложным. Перед производителем стояла задача выпустить максимально доступный 4G-смартфон, построив его на базе железа начального уровня (которое пока не раскрывают, равно, как и розничную цену) и при этом не допустив неадекватной работы в виде лагов, багов и зависаний. Тут-то Jio и помогла Google.

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Специально для JioPhone Next разработчики поискового гиганта собрали особую – как говорят они сами – «чрезвычайно оптимизированную версию» Android. Таким образом, покупателям нового смартфона будут доступны все те же возможности, которыми обладают более продвинутые устройства на базе операционной системы от Google:

Продвинутое голосовое управление

Автоматическое чтение текста с экрана

Распознавание текста на фотографиях

Перевод в реальном времени

Умная камера с поддержкой AR-фильтров

Поддержка съёмки в режиме HDR

Регулярные обновления безопасности

Что умеют дешёвые смартфоны

Мы работали в тесном сотрудничестве с командой инженеров Jio над проектированием и разработкой полезных функций для JioPhone Next. Это и функция голосового управления, и перевод в реальном времени, который позволит потреблять контент независимо от языка оригинала, а также продвинутые возможности фотосъёмки и плюс ко всему новейшие функции Android с характерной программной поддержкой, — заявили в Google.

Может показаться, что все эти фишки – полный примитив. Но по факту это не так. Ведь дополненная реальность для такого устройства – это настоящий вызов. Она требует изрядных ресурсов, а Google совместно с инженерами Jio удалось сделать всё так, чтобы AR-фильтры адекватно работали на этом смартфоне.

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Более того, функция считывания текста с фотографий только-только появилась на iPhone, а на JioPhone Next она уже есть. Это тоже довольно сложная технология, которая требует задействовать нейронных сетей. Им предстоит в реальном времени проанализировать содержимое кадра и вычленить буквы и цифры, которые затем необходимо скомпоновать в слова и позволить скопировать их.

Но особенно круто, что JioPhone Next будет снабжаться регулярными обновлениями безопасности. Ни Jio, ни Google не объявили, как долго будет поддерживаться смартфон и с какой периодичностью он будет получать патчи с исправлениями багов и уязвимостей. Но, учитывая, что за это отвечает Google, я бы предположил, что обновления будут выходить не реже раза в месяц – по крайней мере, в течение первого года после выхода.