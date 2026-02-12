Сравнение iQOO и realme — чьи смартфоны лучше и почему

Герман Вологжанин

Рынок смартфонов регулярно пополняется новыми брендами, вытесняя старые. Еще 10 лет назад в России о Xiaomi знали единицы, в то время как большинство людей наряду с устройствами Apple и Samsung выбирало модели от почившего LG. Сейчас ситуация иная, и даже не существовавшие тогда бренды iQOO и realme выходят на первым план, стараясь вытеснить продукцию конкурентов. Но чем отличаются эти смартфоны? И что лучше: realme или iQOO? Давайте разбираться.

Сравнение iQOO и realme — чьи смартфоны лучше и почему. Смартфоны из одной семьи с разным подходом к деталям. Изображение: TechHook. Фото.

Смартфоны из одной семьи с разным подходом к деталям. Изображение: TechHook

История брендов iQOO и realme

История iQOO и realme тесно связана с не существующим ныне на бумаге концерна BBK. Оба производителя являются дочками двух главных подразделений: vivo и OPPO соответственно. Кроме того, оба изначально задумывались как бренды, предлагающие топ за свои деньги, в то время как материнские компании сосредотачивали усилия на премиум сегменте.

Бренд realme появился в 2018 году, в то время как iQOO родился годом позже — в 2019-м. В России их тоже ждала разная судьба. Если realme плотно обосновался с момента своего появления, то смартфоны iQOO официально начали продаваться у нас лишь в конце 2024 года.

Отличия смартфонов iQOO и realme

Несмотря на одинаковую задумку на старте, сейчас позиционирование iQOO и realme немного отличается. Да, оба бренда на фоне материнских vivo и OPPO предлагают лучшее соотношение цены и характеристик, но в сравнении друг с другом все иначе. Пока iQOO продолжает делать упор сугубо на производительность, смартфоны realme выглядят топовыми в самых разных категориях:

А что предлагает iQOO? Вне зависимости от того, покупаете вы недорогой iQOO Neo 10 или флагманский iQOO 15, упор в любом случае делается производительность, а камеры и другие параметры формируются по остаточному принципу. Хотя и не сильно уступают realme. Чтобы в этом убедиться, сравним топовые iQOO 15 и realme GT 8 Pro.

ХарактеристикиiQOO 15realme GT 8 Pro
Экран6.85 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-144 Гц6.79 дюйма, AMOLED (3136х1440), 144 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП
Фронтальная камера32 МП32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5Snapdragon 8 Elite Gen 5
Память12/256 или 12/512 ГБ12/256 или 16/512 ГБ
Аккумулятор7000 мАч7000 мАч
Зарядка100 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)		120 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)

Во-первых, невзирая на схожие характеристики, у смартфонов разные фишки. Если iQOO 15 в духе игрофонов щеголяет светодиодной подсветкой блока камеры, то realme GT 8 Pro предлагает интересное решение в лице замены этого самого блока: хочешь — круглый, хочешь — квадратный.

Отличия смартфонов iQOO и realme. iQOO 15 и realme GT 8 Pro — похожие, но в то же время разные флагманы. Изображение: Tech Hc. Фото.

iQOO 15 и realme GT 8 Pro — похожие, но в то же время разные флагманы. Изображение: Tech Hc

Во-вторых, работая на одном процессоре, iQOO 15 и realme GT 8 Pro используют разный подход к камерам. Да, у iQOO тоже полный фарш с перископным телевиком, однако его телеобъектив не умеет фокусироваться на объектах вблизи, а еще обладает меньшими размерами и разрешением.

Где продаются iQOO и realme

Еще одно важное отличие iQOO и realme — дистрибуция. Будучи более известным для широкой аудитории брендом, realme продает свои смартфоны везде: их можно встретить в магазине DNS неподалеку от дома, купить на Яндекс Маркете или вовсе заказать из Китая на AliExpress.

Смартфоны iQOO продаются преимущественно в онлайне, причем исключительно на отечественных маркетплейсах. То есть в случае с ними нельзя сэкономить, оформив заказ на AliExpress, где доступны исключительно китайские версии с ограничениями.

Что лучше купить: iQOO или realme

Хотя может показаться, что по всем параметрам смартфоны realme лучше iQOO за счет большего разнообразия и налаженной дистрибуции, порой iQOO выглядит как более подходящий выбор. Так, флагман iQOO 15 сейчас продается на Яндекс Маркете за 65 000 ₽, а realme GT 8 Pro в России не найти по цене ниже 80 000 ₽ — ради экономии придется лезть на AliExpress.

Таким образом, выбор между iQOO и realme зависит исключительно от ваших предпочтений. Если вам важна производительность и быстрая доставка в онлайне, то вы с высокой долей вероятности выберете iQOO. А вот тот, кто ищет смартфон с упором на конкретный параметр, скорее, будет смотреть в сторону realme, где и выбор побольше, и цена зачастую выгоднее, если оформлять заказ из Китая.

