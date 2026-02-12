Сравнение iQOO и realme — чьи смартфоны лучше и почему

Рынок смартфонов регулярно пополняется новыми брендами, вытесняя старые. Еще 10 лет назад в России о Xiaomi знали единицы, в то время как большинство людей наряду с устройствами Apple и Samsung выбирало модели от почившего LG. Сейчас ситуация иная, и даже не существовавшие тогда бренды iQOO и realme выходят на первым план, стараясь вытеснить продукцию конкурентов. Но чем отличаются эти смартфоны? И что лучше: realme или iQOO? Давайте разбираться.
История брендов iQOO и realme
История iQOO и realme тесно связана с не существующим ныне на бумаге концерна BBK. Оба производителя являются дочками двух главных подразделений: vivo и OPPO соответственно. Кроме того, оба изначально задумывались как бренды, предлагающие топ за свои деньги, в то время как материнские компании сосредотачивали усилия на премиум сегменте.
Бренд realme появился в 2018 году, в то время как iQOO родился годом позже — в 2019-м. В России их тоже ждала разная судьба. Если realme плотно обосновался с момента своего появления, то смартфоны iQOO официально начали продаваться у нас лишь в конце 2024 года.
Отличия смартфонов iQOO и realme
Несмотря на одинаковую задумку на старте, сейчас позиционирование iQOO и realme немного отличается. Да, оба бренда на фоне материнских vivo и OPPO предлагают лучшее соотношение цены и характеристик, но в сравнении друг с другом все иначе. Пока iQOO продолжает делать упор сугубо на производительность, смартфоны realme выглядят топовыми в самых разных категориях:
- realme P3 Ultra — недорогой и мощный смартфон;
- realme P4 Power — смартфон с батареей на 10001 мАч;
- realme 16 Pro+ — камерофон до 30 000 рублей;
- realme GT 8 Pro — сбалансированный флагман.
А что предлагает iQOO? Вне зависимости от того, покупаете вы недорогой iQOO Neo 10 или флагманский iQOO 15, упор в любом случае делается производительность, а камеры и другие параметры формируются по остаточному принципу. Хотя и не сильно уступают realme. Чтобы в этом убедиться, сравним топовые iQOO 15 и realme GT 8 Pro.
|Характеристики
|iQOO 15
|realme GT 8 Pro
|Экран
|6.85 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-144 Гц
|6.79 дюйма, AMOLED (3136х1440), 144 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
|50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП
|Фронтальная камера
|32 МП
|32 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Память
|12/256 или 12/512 ГБ
|12/256 или 16/512 ГБ
|Аккумулятор
|7000 мАч
|7000 мАч
|Зарядка
|100 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)
|120 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
Во-первых, невзирая на схожие характеристики, у смартфонов разные фишки. Если iQOO 15 в духе игрофонов щеголяет светодиодной подсветкой блока камеры, то realme GT 8 Pro предлагает интересное решение в лице замены этого самого блока: хочешь — круглый, хочешь — квадратный.
Во-вторых, работая на одном процессоре, iQOO 15 и realme GT 8 Pro используют разный подход к камерам. Да, у iQOO тоже полный фарш с перископным телевиком, однако его телеобъектив не умеет фокусироваться на объектах вблизи, а еще обладает меньшими размерами и разрешением.
Где продаются iQOO и realme
Еще одно важное отличие iQOO и realme — дистрибуция. Будучи более известным для широкой аудитории брендом, realme продает свои смартфоны везде: их можно встретить в магазине DNS неподалеку от дома, купить на Яндекс Маркете или вовсе заказать из Китая на AliExpress.
Смартфоны iQOO продаются преимущественно в онлайне, причем исключительно на отечественных маркетплейсах. То есть в случае с ними нельзя сэкономить, оформив заказ на AliExpress, где доступны исключительно китайские версии с ограничениями.
Что лучше купить: iQOO или realme
Хотя может показаться, что по всем параметрам смартфоны realme лучше iQOO за счет большего разнообразия и налаженной дистрибуции, порой iQOO выглядит как более подходящий выбор. Так, флагман iQOO 15 сейчас продается на Яндекс Маркете за 65 000 ₽, а realme GT 8 Pro в России не найти по цене ниже 80 000 ₽ — ради экономии придется лезть на AliExpress.
Таким образом, выбор между iQOO и realme зависит исключительно от ваших предпочтений. Если вам важна производительность и быстрая доставка в онлайне, то вы с высокой долей вероятности выберете iQOO. А вот тот, кто ищет смартфон с упором на конкретный параметр, скорее, будет смотреть в сторону realme, где и выбор побольше, и цена зачастую выгоднее, если оформлять заказ из Китая.