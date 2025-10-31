Сравнение OnePlus 15 с предшественниками и его самые интересные характеристики

OnePlus 15 представляет собой не просто очередное обновление линейки, а фундаментальный пересмотр подхода к созданию флагманских устройств. В сравнении с моделями OnePlus 11, 12 и 13, новый флагман демонстрирует интересный подход к технологии дисплеев, системе охлаждения и архитектуре батареи, сохраняя при этом узнаваемые сильные стороны бренда в области камер и производительности. Информации много, но давайте рассмотрим самые интересные особенности этого устройства.

Дисплей нового поколения на 165 Гц

OnePlus 11 стартовал с 6,7-дюймовым 2K AMOLED-дисплеем на основе панели Samsung LTPO 3.0, поддерживая HDR10+ и Dolby Vision с частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus. Модели 12 и 13 перешли на 6,82-дюймовую панель BOE с разрешением 2K+ и пиковой яркостью до 4500 нит, получив рейтинг DisplayMate A++ и керамическую защиту Crystal Shield.

OnePlus 15 переходит на чуть меньший 6,78-дюймовый 1.5K AMOLED-дисплей, но внедряет ряд отраслевых инноваций. Экран третьего поколения Oriental поддерживает частоту обновления 165 Гц, а также получил первый в индустрии «True Hardware 1nit» режим для ночного использования. Рамки составляют всего 1,15 мм со всех сторон, создавая эффект безграничного экрана.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Производительность и система охлаждения Glacier

OnePlus 11 базировался на Snapdragon 8 Gen 2 с объемом оперативной памяти до 16 ГБ LPDDR5X и накопителем UFS 4.0, получив улучшенные графитовые слои для отвода тепла. В OnePlus 12 появился Snapdragon 8 Gen 3 с увеличенной до 9140 мм² испарительной камерой. OnePlus 13 шагнул дальше с чипом Snapdragon 8 Elite и камерой площадью 9925 мм².

OnePlus 15 использует Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ LPDDR5X RAM и новую систему охлаждения Glacier. Конструкция включает разрывную сталь и аэрогель аэрокосмического уровня. Производитель заявляет о 43% увеличении площади испарения и удвоенной скорости капиллярного поглощения. Устройство получило первую в Android функцию «Touch Display Sync» для повышения точности касаний и снижения задержки гироскопа. А новый игровой сетевой чип G2 сокращает задержку на 65,85% и ускоряет передачу данных.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Самый красивый OnePlus

OnePlus 11 представил дизайн, вдохновленный черными дырами, и шелковистое стекло. OnePlus 12 перешел на концепцию роскошных часов «Time Design» и сместил слайдер оповещений влево для улучшения работы антенн. OnePlus 13 добавил новые текстуры: стекло с текстурой черного дерева и бархатистую кожу.

OnePlus 15 демонстрирует структурный сдвиг в дизайне с эстетикой Dune. Устройство использует металлический кубический декор с точным распределением веса и равносторонними рамками 1,15 мм для сбалансированного внешнего вида. Смартфон получил рейтинги защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K, высокопроизводительный мотор по оси X и двойные стереодинамики.

Особенности камеры OnePlus 15

OnePlus 11 дебютировал с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX890 и 32-мегапиксельной телефото-камерой с 2-кратным зумом. OnePlus 12 перешел на Sony LYT-808 и добавил 64-мегапиксельный перископический объектив с 3-кратным увеличением. OnePlus 13 сохранил LYT-808, но использовал новый перископический модуль LYT600 и систему Hasselblad.

OnePlus 15 переключается на систему визуализации LUMO Condensed Light от Oppo. Тройная 50-мегапиксельная установка включает сенсор Sony IMX906 для основной камеры, сверхширокоугольный объектив 116° и перископический телеобъектив с 3,5-кратным увеличением. Возможности включают видео 4K 120fps с Dolby Vision, запись до 8K, сверхчеткие Live Photos и портретное освещение на базе искусственного интеллекта. Фронтальная камера остается 32-мегапиксельной с поддержкой 4K 60fps.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Большая батарея и быстрая зарядка

OnePlus 11 комплектовался батареей 5000 мАч и быстрой зарядкой 100 Вт. OnePlus 12 увеличил емкость до 5400 мАч и добавил беспроводную зарядку 50 Вт. OnePlus 13 повысил энергетическую плотность с батареей 6000 мАч и поддержкой магнитной зарядки.

OnePlus 15 возглавляет серию с батареей Glacier на 7300 мАч. Устройство поддерживает Super Flash Charge 120 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. Производитель утверждает, что 5 минут зарядки обеспечивают 6 часов стриминга, а 5000 мАч заряжаются всего за 13 минут. Смартфон использует USB 3.2 Gen1 для ускоренной передачи данных и улучшенного теплового управления при зарядке.

Какие смартфоны Samsung уже получили обновление One UI 8

OnePlus 15 представляет самый значительный качественный скачок со времен OnePlus 11. Модель вносит существенные улучшения в технологии дисплеев, тепловой конструкции, игровых функциях и автономности. В то время как OnePlus 12 и 13 фокусировались на совершенствовании премиальной формулы с лучшими камерами и яркими экранами, OnePlus 15 перестраивает флагманскую идентичность с новыми материалами, научным подходом к дисплеям и стандартами производительности, устанавливая новую планку не только для OnePlus, но и для всего сегмента флагманских Android-устройств.