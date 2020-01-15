iPhone 9, по слухам, представят в марте этого года. Впрочем, осталось всего 3 месяца. Pixel 4a должны показать чуть позже — в мае, на конференции для разработчиков Google I/O 2020. В настоящее время это два самых ожидаемых устройства, которые порадуют своих владельцев крайне низкой стоимостью. Это битва двух титанов. Кто же станет победителем? Давайте разбираться.

Взглянем внешне на эти смартфоны. Google Pixel 4a выглядит интересно. Он не похож ни на один смартфон компании в прошлом.

Это первый аппарат от Google с вырезом в экране под камеру в виде точки в левом верхнем углу. Аппарат, скорее всего, будет выполнен из поликарбоната и получит unibody-корпус. Можно заметить на задней панели один модуль камеры со вспышкой, выполненный в виде островка. Такой стиль камеры соответствует трендам этого года. Сканер отпечатков в Pixel 4a будет располагаться на задней панели, что, впрочем, достаточно удобно.

Теперь давайте взглянем на то, как выглядит iPhone 9:

Устройство имеет достаточно устаревший дизайн за счёт больших рамок, однако в остальном телефон может показаться даже привлекательнее Pixel. Скорее всего, он будет выполнен из стекла и металла. Торец очень напоминает iPhone X. Стоит заметить, что пока оба смартфона не представлены официально, и не факт, что они будут выглядеть именно так, однако вероятность этого очень велика. Например, если верить одному из слухов, iPhone 9 может получить 5,4-дюймовый экран и FaceID вместо сканера отпечатков пальцев, поэтому до конца сложно оценивать данные аппараты.

Теперь давайте рассмотрим железо устройств. Pixel 4a, по слухам, получит 5,7-дюймовый OLED-дисплей, процессор Snapdragon 730, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, аккумулятор на 3500 мАч и 12,2-Мп камеру. В iPhone 9 будет 4,7 или 5,4-дюймовый IPS-дисплей, процессор Apple A13 Bionic, 3 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, ожидается также аккумулятор на внушительные 3000 мАч.

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Скорее всего, по камерам оба смартфона будут демонстрировать идентично отличные результаты, сравнимые с остальными флагманами 2020 года. Pixel 4a и iPhone 9, благодаря флагманским камерам, могут стать самыми популярными смартфонами обеих компаний в этом году. Оба устройства будут стоить около 400 долларов, и если оценивать их производительность, iPhone 9, вероятно, станет более интересным вариантом за счёт флагманского процессора.

Какой смартфон лучше

Несмотря на то, что Pixel — это Android-смартфон, несмотря на то, что он имеет тонкие рамки и несмотря на чистый Android, технически iPhone 9 будет более привлекательным. По производительности он будет выигрывать у iPhone 11 за счёт меньшего разрешения экрана, что поставит его почти на один уровень с iPhone 12 в этом вопросе. Поэтому, конечно, для игрового опыта лучшим вариантом станет iPhone, однако если вам нужен современный телефон с OLED-дисплеем, функцией Always On и тонкими рамками, то Pixel 4a, конечно, станет неплохим вариантом.

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Хотя пока, возможно, слишком рано судить о том, какое устройство будет лучше или хуже. Но что-то мне подсказывает, что Apple всё же удастся выпустить неплохой телефон по соотношению цены и качества. Из минусов iPhone 9 я бы отметил, скорее всего, отсутствие жестов, а также IPS-дисплей. Хотя, если компания откажется от кнопки «Домой», жесты компания может всё-таки добавить. В случае с Pixel к минусам можно причислить слабую производительность (телефон за 400 долларов может быть производительнее), ну и, на мой взгляд, не очень привлекательную заднюю панель корпуса, выглядит она слишком дёшево.

А что думают по этому поводу наши читатели? Какой смартфон, по-вашему, станет лучшим в 2020 году среди двух представленных выше: аппарат Google или же бюджетник от Apple? Мнением делитесь в комментариях ниже и не забывайте про наш Телеграм.