Сравнение POCO и realme: какие смартфоны лучше и почему

В конце 2022 года я рассказывал об отличиях realme и Redmi — смартфонов двух разных брендов, которые часто путают из-за созвучности названий. Но сравнивать эти устройства лоб в лоб было не совсем корректно, поскольку на глобальном рынке Redmi фокусируется исключительно на выпуске устройств бюджетного и среднебюджетного уровня, в то время как оппонент помимо прочего занимается производством субфлагманов. В этой связи намного более интересным и логичным кажется противостояние realme vs POCO — брендов, использующих одинаковые фирменные цвета и выпускающих модели, напрямую конкурирующие друг с другом.

Кто выпускает смартфоны realme и POCO

realme и POCO — китайские бренды, появившиеся примерно в одно и то же время. Первый родился в мае 2018 года, а второй — в августе. Также, несмотря на позиционирование себя в качестве независимых компаний, POCO и realme являются суббрендами больших корпораций: Xiaomi и OPPO (BBK Electronics) соответственно.

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Само их появление связано со стремлением материнских компаний переключиться на премиум-сегмент и сделать так, чтобы дешевые и недорогие устройства больше не ассоциировались с их именем. Получилось это только у Xiaomi, чье название сегодня можно встретить только в моделях среднего класса и флагманах (Xiaomi 13 Lite и выше), в то время как OPPO продолжает выпускать модели за 10-15 тысяч рублей.

Особенности китайских версий смартфонов

Но вернемся к сравнению POCO vs realme и поговорим о важном, пускай и малозаметном отличии устройств двух брендов. Официально смартфоны POCO не продаются в Китае. Это значит, что все их модели предназначены для глобального рынка и полностью адаптированы для использования в России и других странах постсоветского пространства.

В случае со смартфонами realme ситуация иная. Компания выпускает смартфоны как для внутреннего, так и для внешнего потребителя. С одной стороны, это хорошо, поскольку в попытке сэкономить всегда можно взять китайскую версию realme, которая к тому же поддерживает русский язык. С другой — realme блокирует смартфоны, предназначенные для КНР, если они активированы на территории другой страны.

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Проблема решаемая, если продавец заранее сообщит вам код разблокировки realme. Однако покупка китайской версии смартфона в любом случае превращается в лотерею, и в этом отношении выбор POCO представляется более безопасным. Впрочем, достаточно проявить чуточку внимания, изучив описание товара, чтобы не попасть в ловушку.

Какие смартфоны выпускают POCO и realme

Каждый производитель выпускает несколько конкурирующих серий смартфонов, а именно:

realme NOTE и POCO C — ультрабюджетные устройства для решения базовых задач;

— ультрабюджетные устройства для решения базовых задач; realme C и POCO M — недорогие смартфоны со сбалансированными характеристиками;

— недорогие смартфоны со сбалансированными характеристиками; номерная серия realme и POCO X — устройства среднего класса с упор на разные аспекты;

— устройства среднего класса с упор на разные аспекты; realme GT и POCO F — субфлагманы или убийцы флагманы, кому как удобнее.

Принципиальные отличия в плане характеристик прослеживаются только среди устройств среднего класса. Если номерная серия realme делает упор на камеры (realme 12 Pro+ имеет большой сенсор и вспомогательную камеру с перископом), то смартфоны POCO X заточены под максимальную производительность за свои деньги (POCO X6 Pro работает на сверхмощном чипе Dimensity 8300-Ultra).

Сравнение смартфонов POCO и realme

Поскольку мы имеем дело с разными производителями, их смартфоны предлагают разные оболочки: realme UI и HyperOS (MIUI) с POCO Launcher. В целом, для них применимы все те же слова, которые были сказаны в сравнении realme и Redmi (за исключением того, что на POCO иконки круглые, как и на realme), поэтому не будем лишний раз повторяться, а сразу перейдем к сопоставлению характеристик нескольких моделей.

Первая пара — POCO C51 vs realme NOTE 50. Это две ультрабюджетные модели, входящие в ценовой сегмент до 10 тысяч рублей. Посмотрим, кто из производителей предлагает более выгодное устройство.

Характеристики POCO C51 realme NOTE 50 Экран 6.52 дюйма, IPS (1600х720), 60 Гц 6.74 дюйма, IPS (1600х720), 90 Гц Основная камера 8 + 0.08 МП 13 + 0.08 МП Фронтальная камера 5 МП 5 МП Процессор Helio G36 Unisoc T612 Память 2/64 ГБ 3/64 или 4/128 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 10 Вт 10 Вт Цена от 8 990 ₽ от 5 990 ₽

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В этом сравнении по всем статьям лучше realme NOTE 50: он дешевле, но в то же время работает на более мощном процессоре и предлагает больший объем памяти. Следом сравним realme 12 4G и POCO M6 Pro.

Характеристики POCO M6 Pro realme 12 Экран 6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц 6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 64 (OIS) + 8 + 2 МП 50 (OIS) + 2 МП Фронтальная камера 16 МП 16 МП Процессор Helio G99 Snapdragon 685 Память 8/256 или 12/512 ГБ 8/256 или 8/512 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 67 Вт 67 Вт Цена от 15 555 ₽ от 17 282 ₽

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Смартфоны похожи, но предпочтительнее выглядит POCO M6 Pro за счет более мощного процессора и наличия сверхширокоугольной камеры. Сравнивать realme 12 Pro+ и POCO X6 Pro не имеет смысла, поскольку это два принципиально разных устройства (realme для любителей мобильной съемки, а POCO — для геймеров).

А вот на финальном противостоянии POCO F6 vs realme GT 6T остановимся подробнее.

Характеристики POCO F6 realme GT 6T Экран 6.67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц 6.78 дюйма, AMOLED (2780х1264), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 50 (OIS) + 8 Фронтальная камера 20 МП 32 МП Процессор Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 7+ Gen 3 Память 8/256 или 12/512 ГБ 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5500 мАч Зарядка 67 Вт 120 Вт Цена от 32 654 ₽ от 33 290 ₽

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У POCO F6 чуточку мощнее процессор (буквально на 5%), однако во всем остальном за исключением объема памяти realme GT 6T немного лучше: у него изогнутый экран с поддержкой технологии LTPO, фронталка умеет записывать видео в 4K, дольше время автономной работы и быстрее зарядка. Поэтому, если вас не отталкивает дисплей-водопад, желательно выбирать смартфон realme.

Что лучше: POCO или realme

POCO и realme — надежные бренды, за которыми стоят большие корпорации, а вся разница заключается только в характеристиках отдельно взятых моделей. В одних сегментах лучше смотрятся предложения realme, а в других — POCO.

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При этом важно отметить один нюанс: если смартфоны POCO целиком и полностью заточены под максимальную производительность за минимальный прайс, realme иногда делает упор на камеры и другие компоненты, предсказуемо жертвуя мощностью железа.