Сравнение POCO и realme: какие смартфоны лучше и почему

В конце 2022 года я рассказывал об отличиях realme и Redmi — смартфонов двух разных брендов, которые часто путают из-за созвучности названий. Но сравнивать эти устройства лоб в лоб было не совсем корректно, поскольку на глобальном рынке Redmi фокусируется исключительно на выпуске устройств бюджетного и среднебюджетного уровня, в то время как оппонент помимо прочего занимается производством субфлагманов. В этой связи намного более интересным и логичным кажется противостояние realme vs POCO — брендов, использующих одинаковые фирменные цвета и выпускающих модели, напрямую конкурирующие друг с другом.
Содержание
Кто выпускает смартфоны realme и POCO
realme и POCO — китайские бренды, появившиеся примерно в одно и то же время. Первый родился в мае 2018 года, а второй — в августе. Также, несмотря на позиционирование себя в качестве независимых компаний, POCO и realme являются суббрендами больших корпораций: Xiaomi и OPPO (BBK Electronics) соответственно.
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Само их появление связано со стремлением материнских компаний переключиться на премиум-сегмент и сделать так, чтобы дешевые и недорогие устройства больше не ассоциировались с их именем. Получилось это только у Xiaomi, чье название сегодня можно встретить только в моделях среднего класса и флагманах (Xiaomi 13 Lite и выше), в то время как OPPO продолжает выпускать модели за 10-15 тысяч рублей.
Особенности китайских версий смартфонов
Но вернемся к сравнению POCO vs realme и поговорим о важном, пускай и малозаметном отличии устройств двух брендов. Официально смартфоны POCO не продаются в Китае. Это значит, что все их модели предназначены для глобального рынка и полностью адаптированы для использования в России и других странах постсоветского пространства.
В случае со смартфонами realme ситуация иная. Компания выпускает смартфоны как для внутреннего, так и для внешнего потребителя. С одной стороны, это хорошо, поскольку в попытке сэкономить всегда можно взять китайскую версию realme, которая к тому же поддерживает русский язык. С другой — realme блокирует смартфоны, предназначенные для КНР, если они активированы на территории другой страны.
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Проблема решаемая, если продавец заранее сообщит вам код разблокировки realme. Однако покупка китайской версии смартфона в любом случае превращается в лотерею, и в этом отношении выбор POCO представляется более безопасным. Впрочем, достаточно проявить чуточку внимания, изучив описание товара, чтобы не попасть в ловушку.
Какие смартфоны выпускают POCO и realme
Каждый производитель выпускает несколько конкурирующих серий смартфонов, а именно:
- realme NOTE и POCO C — ультрабюджетные устройства для решения базовых задач;
- realme C и POCO M — недорогие смартфоны со сбалансированными характеристиками;
- номерная серия realme и POCO X — устройства среднего класса с упор на разные аспекты;
- realme GT и POCO F — субфлагманы или убийцы флагманы, кому как удобнее.
Принципиальные отличия в плане характеристик прослеживаются только среди устройств среднего класса. Если номерная серия realme делает упор на камеры (realme 12 Pro+ имеет большой сенсор и вспомогательную камеру с перископом), то смартфоны POCO X заточены под максимальную производительность за свои деньги (POCO X6 Pro работает на сверхмощном чипе Dimensity 8300-Ultra).
Сравнение смартфонов POCO и realme
Поскольку мы имеем дело с разными производителями, их смартфоны предлагают разные оболочки: realme UI и HyperOS (MIUI) с POCO Launcher. В целом, для них применимы все те же слова, которые были сказаны в сравнении realme и Redmi (за исключением того, что на POCO иконки круглые, как и на realme), поэтому не будем лишний раз повторяться, а сразу перейдем к сопоставлению характеристик нескольких моделей.
Первая пара — POCO C51 vs realme NOTE 50. Это две ультрабюджетные модели, входящие в ценовой сегмент до 10 тысяч рублей. Посмотрим, кто из производителей предлагает более выгодное устройство.
|Характеристики
|POCO C51
|realme NOTE 50
|Экран
|6.52 дюйма, IPS (1600х720), 60 Гц
|6.74 дюйма, IPS (1600х720), 90 Гц
|Основная камера
|8 + 0.08 МП
|13 + 0.08 МП
|Фронтальная камера
|5 МП
|5 МП
|Процессор
|Helio G36
|Unisoc T612
|Память
|2/64 ГБ
|3/64 или 4/128 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|10 Вт
|10 Вт
|Цена
|от 8 990 ₽
|от 5 990 ₽
В этом сравнении по всем статьям лучше realme NOTE 50: он дешевле, но в то же время работает на более мощном процессоре и предлагает больший объем памяти. Следом сравним realme 12 4G и POCO M6 Pro.
|Характеристики
|POCO M6 Pro
|realme 12
|Экран
|6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
|6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
|Основная камера
|64 (OIS) + 8 + 2 МП
|50 (OIS) + 2 МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|16 МП
|Процессор
|Helio G99
|Snapdragon 685
|Память
|8/256 или 12/512 ГБ
|8/256 или 8/512 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|67 Вт
|67 Вт
|Цена
|от 15 555 ₽
|от 17 282 ₽
Смартфоны похожи, но предпочтительнее выглядит POCO M6 Pro за счет более мощного процессора и наличия сверхширокоугольной камеры. Сравнивать realme 12 Pro+ и POCO X6 Pro не имеет смысла, поскольку это два принципиально разных устройства (realme для любителей мобильной съемки, а POCO — для геймеров).
А вот на финальном противостоянии POCO F6 vs realme GT 6T остановимся подробнее.
|Характеристики
|POCO F6
|realme GT 6T
|Экран
|6.67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц
|6.78 дюйма, AMOLED (2780х1264), 1-120 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 8
|50 (OIS) + 8
|Фронтальная камера
|20 МП
|32 МП
|Процессор
|Snapdragon 8s Gen 3
|Snapdragon 7+ Gen 3
|Память
|8/256 или 12/512 ГБ
|8/256 или 12/256 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5500 мАч
|Зарядка
|67 Вт
|120 Вт
|Цена
|от 32 654 ₽
|от 33 290 ₽
У POCO F6 чуточку мощнее процессор (буквально на 5%), однако во всем остальном за исключением объема памяти realme GT 6T немного лучше: у него изогнутый экран с поддержкой технологии LTPO, фронталка умеет записывать видео в 4K, дольше время автономной работы и быстрее зарядка. Поэтому, если вас не отталкивает дисплей-водопад, желательно выбирать смартфон realme.
Что лучше: POCO или realme
POCO и realme — надежные бренды, за которыми стоят большие корпорации, а вся разница заключается только в характеристиках отдельно взятых моделей. В одних сегментах лучше смотрятся предложения realme, а в других — POCO.
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При этом важно отметить один нюанс: если смартфоны POCO целиком и полностью заточены под максимальную производительность за минимальный прайс, realme иногда делает упор на камеры и другие компоненты, предсказуемо жертвуя мощностью железа.