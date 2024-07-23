Сравнение POCO и realme: какие смартфоны лучше и почему

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Герман Вологжанин

В конце 2022 года я рассказывал об отличиях realme и Redmi — смартфонов двух разных брендов, которые часто путают из-за созвучности названий. Но сравнивать эти устройства лоб в лоб было не совсем корректно, поскольку на глобальном рынке Redmi фокусируется исключительно на выпуске устройств бюджетного и среднебюджетного уровня, в то время как оппонент помимо прочего занимается производством субфлагманов. В этой связи намного более интересным и логичным кажется противостояние realme vs POCO — брендов, использующих одинаковые фирменные цвета и выпускающих модели, напрямую конкурирующие друг с другом.

Сравнение POCO и realme: какие смартфоны лучше и почему. Да у них даже коробки похожие! Фото: GrupoReviews. Фото.

Да у них даже коробки похожие! Фото: GrupoReviews

Кто выпускает смартфоны realme и POCO

realme и POCO — китайские бренды, появившиеся примерно в одно и то же время. Первый родился в мае 2018 года, а второй — в августе. Также, несмотря на позиционирование себя в качестве независимых компаний, POCO и realme являются суббрендами больших корпораций: Xiaomi и OPPO (BBK Electronics) соответственно.

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Само их появление связано со стремлением материнских компаний переключиться на премиум-сегмент и сделать так, чтобы дешевые и недорогие устройства больше не ассоциировались с их именем. Получилось это только у Xiaomi, чье название сегодня можно встретить только в моделях среднего класса и флагманах (Xiaomi 13 Lite и выше), в то время как OPPO продолжает выпускать модели за 10-15 тысяч рублей.

Особенности китайских версий смартфонов

Но вернемся к сравнению POCO vs realme и поговорим о важном, пускай и малозаметном отличии устройств двух брендов. Официально смартфоны POCO не продаются в Китае. Это значит, что все их модели предназначены для глобального рынка и полностью адаптированы для использования в России и других странах постсоветского пространства.

Особенности китайских версий смартфонов. Купив по ошибке китайскую версию realme, вы можете нарваться на блокировку смартфона. Фото.

Купив по ошибке китайскую версию realme, вы можете нарваться на блокировку смартфона

В случае со смартфонами realme ситуация иная. Компания выпускает смартфоны как для внутреннего, так и для внешнего потребителя. С одной стороны, это хорошо, поскольку в попытке сэкономить всегда можно взять китайскую версию realme, которая к тому же поддерживает русский язык. С другой — realme блокирует смартфоны, предназначенные для КНР, если они активированы на территории другой страны.

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Проблема решаемая, если продавец заранее сообщит вам код разблокировки realme. Однако покупка китайской версии смартфона в любом случае превращается в лотерею, и в этом отношении выбор POCO представляется более безопасным. Впрочем, достаточно проявить чуточку внимания, изучив описание товара, чтобы не попасть в ловушку.

Какие смартфоны выпускают POCO и realme

Каждый производитель выпускает несколько конкурирующих серий смартфонов, а именно:

  • realme NOTE и POCO C — ультрабюджетные устройства для решения базовых задач;
  • realme C и POCO M — недорогие смартфоны со сбалансированными характеристиками;
  • номерная серия realme и POCO X — устройства среднего класса с упор на разные аспекты;
  • realme GT и POCO F — субфлагманы или убийцы флагманы, кому как удобнее.

Принципиальные отличия в плане характеристик прослеживаются только среди устройств среднего класса. Если номерная серия realme делает упор на камеры (realme 12 Pro+ имеет большой сенсор и вспомогательную камеру с перископом), то смартфоны POCO X заточены под максимальную производительность за свои деньги (POCO X6 Pro работает на сверхмощном чипе Dimensity 8300-Ultra).

Сравнение смартфонов POCO и realme

Поскольку мы имеем дело с разными производителями, их смартфоны предлагают разные оболочки: realme UI и HyperOS (MIUI) с POCO Launcher. В целом, для них применимы все те же слова, которые были сказаны в сравнении realme и Redmi (за исключением того, что на POCO иконки круглые, как и на realme), поэтому не будем лишний раз повторяться, а сразу перейдем к сопоставлению характеристик нескольких моделей.

Сравнение смартфонов POCO и realme. realme NOTE 50 — пожалуй, лучший ультрабюджетный смартфон 2024 года. Фото: YugaTech. Фото.

realme NOTE 50 — пожалуй, лучший ультрабюджетный смартфон 2024 года. Фото: YugaTech

Первая пара — POCO C51 vs realme NOTE 50. Это две ультрабюджетные модели, входящие в ценовой сегмент до 10 тысяч рублей. Посмотрим, кто из производителей предлагает более выгодное устройство.

ХарактеристикиPOCO C51realme NOTE 50
Экран6.52 дюйма, IPS (1600х720), 60 Гц6.74 дюйма, IPS (1600х720), 90 Гц
Основная камера8 + 0.08 МП13 + 0.08 МП
Фронтальная камера5 МП5 МП
ПроцессорHelio G36Unisoc T612
Память2/64 ГБ3/64 или 4/128 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка10 Вт10 Вт
Ценаот 8 990 ₽от 5 990 ₽

Купить POCO C51

Купить realme NOTE 50

В этом сравнении по всем статьям лучше realme NOTE 50: он дешевле, но в то же время работает на более мощном процессоре и предлагает больший объем памяти. Следом сравним realme 12 4G и POCO M6 Pro.

ХарактеристикиPOCO M6 Prorealme 12
Экран6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера64 (OIS) + 8 + 2 МП50 (OIS) + 2 МП
Фронтальная камера16 МП16 МП
ПроцессорHelio G99Snapdragon 685
Память8/256 или 12/512 ГБ8/256 или 8/512 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка67 Вт67 Вт
Ценаот 15 555 ₽от 17 282 ₽

Купить POCO M6 Pro

Купить realme 12

Смартфоны похожи, но предпочтительнее выглядит POCO M6 Pro за счет более мощного процессора и наличия сверхширокоугольной камеры. Сравнивать realme 12 Pro+ и POCO X6 Pro не имеет смысла, поскольку это два принципиально разных устройства (realme для любителей мобильной съемки, а POCO — для геймеров).

Сравнение смартфонов POCO и realme. POCO F6 и realme GT 6T — два прямых конкурента. Фото: i-shoppers обзоры. Фото.

POCO F6 и realme GT 6T — два прямых конкурента. Фото: i-shoppers обзоры

А вот на финальном противостоянии POCO F6 vs realme GT 6T остановимся подробнее.

ХарактеристикиPOCO F6realme GT 6T
Экран6.67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц6.78 дюйма, AMOLED (2780х1264), 1-120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 850 (OIS) + 8
Фронтальная камера20 МП32 МП
ПроцессорSnapdragon 8s Gen 3Snapdragon 7+ Gen 3
Память8/256 или 12/512 ГБ8/256 или 12/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5500 мАч
Зарядка67 Вт120 Вт
Ценаот 32 654 ₽от 33 290 ₽

Купить POCO F6

Купить realme GT 6T

У POCO F6 чуточку мощнее процессор (буквально на 5%), однако во всем остальном за исключением объема памяти realme GT 6T немного лучше: у него изогнутый экран с поддержкой технологии LTPO, фронталка умеет записывать видео в 4K, дольше время автономной работы и быстрее зарядка. Поэтому, если вас не отталкивает дисплей-водопад, желательно выбирать смартфон realme.

Что лучше: POCO или realme

POCO и realme — надежные бренды, за которыми стоят большие корпорации, а вся разница заключается только в характеристиках отдельно взятых моделей. В одних сегментах лучше смотрятся предложения realme, а в других — POCO.

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При этом важно отметить один нюанс: если смартфоны POCO целиком и полностью заточены под максимальную производительность за минимальный прайс, realme иногда делает упор на камеры и другие компоненты, предсказуемо жертвуя мощностью железа.

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