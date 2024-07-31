Сравнение топовых флагманов 2024 года: какой смартфон самый быстрый

Несмотря на то что сегодня даже недорогие Android-смартфоны радуют высоким уровнем быстродействия, скорость работы флагманов по-прежнему остается вне конкуренции. Казалось бы, чаще всего разница сводится к секундам или даже их долям. Однако именно из этого и формируется общее восприятие устройства. Ведь если оно молниеносно реагирует на ваши команды, то и отношение к нему будет соответствующим. Тем интереснее будет узнать, какой флагман в 2024 году быстрее других, а какой окажется в аутсайдерах. Проверим.

Какой смартфон 2024 года быстрее

Чтобы выяснить это, китайские энтузиасты решили сравнить между собой 9 популярных смартфонов и определить, какой из них окажется самым скоростным. Результаты оказались очень интересными:

HUAWEI Pura 70 Ultra (16 ГБ ОЗУ): 86с / 43с / 129с общее время

Vivo X100 Ultra (16 ГБ ОЗУ): 99с / 45с / 144с общее время

Honor Magic6 Ultimate Edition (16 ГБ ОЗУ): 104с / 42с / 146с общее время

Xiaomi 14 Ultra (16 ГБ ОЗУ): 101с / 47с / 148с общее время

iPhone 15 Pro Max (8 ГБ ОЗУ): 104с / 47с / 151с общее время

Meizu 21 Pro (16 ГБ ОЗУ): 105с / 50с / 155с общее время

Nubia Z60 Ultra (16 ГБ ОЗУ): 101с / 66с / 167с общее время

OPPO Find X7 Ultra (16 ГБ ОЗУ): 116с / 52с / 168с общее время

Samsung Galaxy S24 Ultra (12 ГБ ОЗУ): 118с / 107с / 225с общее время

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Тест включал последовательный запуск 23 популярных приложений на каждом смартфоне. Замерялось время, необходимое для полной загрузки всех программ. Затем проводился повторный запуск тех же приложений для оценки эффективности работы с фоновыми процессами. Такой подход позволяет оценить не только «сухую» производительность, но и оптимизацию системы в целом.

Что лучше: Huawei, Vivo, iPhone или Samsung

Неожиданным лидером теста стал HUAWEI Pura 70 Ultra, показав впечатляющий результат: 86 секунд на первый запуск всех приложений и всего 43 секунды на повторный. Это говорит о высокой эффективности работы с фоновыми процессами и грамотной оптимизации системы.

Второе место занял Vivo X100 Ultra с результатом 99 и 45 секунд соответственно. Замыкает тройку лидеров Honor Magic6 Ultimate Edition (104 и 42 секунды).

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Интересно отметить, что iPhone 15 Pro Max, несмотря на меньший объем оперативной памяти (8 ГБ против 16 ГБ у большинства конкурентов), показал вполне конкурентоспособный результат, заняв пятое место в общем зачете.

Неожиданным аутсайдером теста стал Samsung Galaxy S24 Ultra. Флагману потребовалось 118 секунд на первый запуск приложений и 107 секунд на повторный, что значительно хуже результатов конкурентов. Особенно удивляет небольшая разница между первым и вторым запуском, что может говорить о проблемах с управлением фоновыми процессами.

Влияет ли оперативная память на скорость смартфона

Несмотря на то что тестировщики делают акцент на объеме оперативной памяти устройств, сам по себе он не коррелирует напрямую со скоростью запуска приложений. По крайней мере на «холодную». Единственное, на что объем ОЗУ может влиять, — это способность удерживать в фоновом режиме больше задач, а значит, оперативно подтягивать их из быстрого доступа при повторном запуске.

Теоретически устройства с 16 ГБ ОЗУ должны показывать лучшие результаты при повторном запуске, чем модели с 8 или 12 ГБ. Однако результаты теста демонстрируют, что это не всегда так. Например, iPhone 15 Pro Max с 8 ГБ показывает время повторного запуска (47 секунд) на уровне устройств с 16 ГБ памяти. То есть определяющим фактором тут является не железо, а оптимизация, и тест наглядно это демонстрирует.

HUAWEI Pura 70 Ultra, использующий фирменный процессор Kirin 9010, который по «сырым» характеристикам уступает топовым чипсетам Snapdragon, тем не менее, обеспечивает наилучшую производительность в реальных задачах. Это достигается за счет глубокой интеграции аппаратной и программной части, что позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

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Подобный подход демонстрирует и Apple со своим iPhone 15 Pro Max. Несмотря на меньший объем оперативной памяти, смартфон показывает отличные результаты благодаря высокой оптимизации iOS и собственного процессора A17 Pro.

С другой стороны, Samsung Galaxy S24 Ultra, обладающий одними из самых мощных компонентов на рынке, показывает неожиданно низкие результаты. Это может быть связано с недостаточной оптимизацией One UI или проблемами в работе с фоновыми процессами.

Что влияет на скорость работы смартфона

Важно ли то, насколько быстро смартфон запускает приложения? Безусловно. Высокая скорость запуска приложений напрямую влияет на комфорт использования устройства. Пользователи флагманов HUAWEI, Vivo и Honor могут рассчитывать на максимально быстрый отклик системы и минимальное время ожидания при работе с различными приложениями.

Особенно важна эффективная работа с фоновыми процессами. Это позволяет быстро переключаться между уже запущенными приложениями без необходимости их повторной загрузки, что экономит время и энергию аккумулятора.

Из этого можно сделать несколько простых, но далеко идущих выводов:

Оптимизация системы играет ключевую роль в обеспечении высокой производительности, даже более важную, чем характеристики железа.

HUAWEI демонстрирует впечатляющие результаты благодаря глубокой интеграции собственного процессора и операционной системы.

Apple продолжает доказывать эффективность своего подхода к разработке смартфонов, обеспечивая высокую производительность даже с меньшим объемом оперативной памяти.

Samsung неожиданно отстает от конкурентов, что может указывать на необходимость улучшения оптимизации One UI .

. Большинство современных флагманов способны эффективно работать с фоновыми процессами, значительно ускоряя повторный запуск приложений.

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Эти результаты подчеркивают важность комплексного подхода к разработке смартфонов, где программное обеспечение играет не менее важную роль, чем аппаратные характеристики. Пользователям при выборе нового устройства стоит обращать внимание не только на технические спецификации, но и на реальную производительность в повседневных задачах.