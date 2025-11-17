Сравнение vivo X300 и OnePlus 15. Выбираем флагман без компромиссов

Пока Xiaomi тянет время с выпуском флагманов 17-й серии на глобальном рынке, другие китайские бренды уже представили свои новинки в том числе и для России. В частности, это касается линеек vivo X300 и OnePlus 15. Представители обеих уже продаются на маркетплейсах, причем сразу в версиях для российского рынка. Но что лучше: vivo X300 или OnePlus 15? В этом тексте обязательно дадим ответ на этот вопрос, но прежде разберемся в отличиях.

Сколько стоят vivo X300 и OnePlus 15

Ключевым отличием смартфонов является их позиционирование. Если vivo делает упор на камеры, то OnePlus — на производительность. Это в том числе заметно по оформлению блока камер, ведь если OnePlus предлагает классический айфоноподобный пьедестал, то vivo X300 — шайбу.

Кроме того, отличается форм-фактор устройств. OnePlus 15 и vivo X300 Pro — типичные лопаты, в то время как vivo X300 по нынешним меркам является компактным смартфоном. А с точки зрения текущей цены на AliExpress новинки распределились следующим образом:

Несмотря на то, что все смартфоны относятся к категории флагманов, стоят они по-разному. Поэтому следующая наша задача — понять, как именно проявляются их отличия в области позиционирования.

Характеристики vivo X300 и OnePlus 15

На бумаге характеристики смартфонов выглядят плюс-минус одинаково. У каждого продвинутый экран с поддержкой технологии LTPO и встроенным сканером ультразвукового типа, а также по 4 полезные камеры с учетом фронталки. При этом OnePlus 15 на фоне представителей серии vivo X300 выделяется процессором от Qualcomm и массивным аккумулятором.

Характеристики vivo X300 vivo X300 Pro OnePlus 15 Экран 6.31 дюйма, AMOLED (2640х1216), 1-120 Гц 6.78 дюйма, AMOLED (2800х1260), 1-120 Гц 6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 1-120 Гц Основная камера 200 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП 50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП 50 МП 32 МП Процессор Dimensity 9500 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Аккумулятор 6040 мАч 6510 мАч 7300 мАч Зарядка 90 Вт (проводная)

40 Вт (беспроводная) 90 Вт (проводная)

40 Вт (беспроводная) 120 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная)

vivo X300 на AliExpress

vivo X300 Pro на AliExpress

OnePlus 15 на AliExpress

Очевидно, OnePlus 15 — рекордсмен автономности, но vivo X300 и vivo X300 Pro от него ушли не так далеко. При этом заметим, что безотносительно других характеристик смартфоны OnePlus всегда выделялись качеством виброотклика и звука. vivo в таких мелочах все-таки сливает.

Процессоры Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite Gen 5

Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite Gen 5 — два флагманских чипсета, выпущенных в конце 2025 года. Однако Qualcomm есть Qualcomm. И пускай процессор MediaTek превосходит своего конкурента в отдельных синтетических тестах, на практике он показывает себя лучше.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 лучше оптимизирован под игры и не так сильно греется в конфигурации OnePlus 15, как Dimensity 9500 на vivo X300. Поэтому, пускай все смартфоны и работают одинаково быстро, для игровых задач и просто запаса производительности именно OnePlus 15 является более предпочтительным вариантом.

Сравнение камеры vivo X300 и OnePlus 15

С камерами ситуация интересная. У всех смартфонов одинаковый набор объективов, но сенсоры и оптика сильно отличаются. Давайте смотреть:

Характеристики vivo X300 vivo X300 Pro OnePlus 15 Основная камера Samsung HPB (1/1.4″, f/1.68, 23 мм) Sony LYT-828 (1/1.28″, f/1.57, 23 мм) Sony IMX906 (1/1.8″, f/1.8, 24 мм) Ультраширик Samsung S5KJN1 (1/2.76″, f/2.0, 15 мм) Samsung S5KJN1 (1/2.76″, f/2.0, 15 мм) OmniVision OV50D (1/2.88″, f/2.0, 16 мм) Перископ Sony LYT-602 (1/1.95″, f/2.57, 70 мм) Samsung HPB (1/1.4″, f/2.67, 85 мм) Samsung JN5 (1/2.76″, f/2.8, 85 мм) Фронталка Samsung S5KJN1 (1/2.76″, f/2.0, 20 мм) Samsung S5KJN1 (1/2.76″, f/2.0, 20 мм) Sony IMX709 (1/2.74″, f/2.4, 21 мм)

С аппаратной точки зрения каждая камера vivo X300 лучше, чем у OnePlus 15. Сенсор либо крупнее, либо у него более светосильная оптика. Плюс ко всему vivo X300 и vivo X300 Pro используют продвинутую стабилизацию и агрессивную обработку ИИ, благодаря чему на зуме снимки получаются более четкими, пускай и не без нейросетей.

Также смартфоны vivo лучше подходят для ночной съемки и записи видео, но сказать, что у OnePlus 15 плохая камера, язык не повернется. Просто она не является главным козырем этого флагмана, в отличие от vivo X300 и vivo X300 Pro.

Что лучше: vivo X300 или OnePlus 15

У каждого смартфона своя целевая аудитория, и охарактеризовать их можно следующим образом:

Выбор конкретной модели зависит от того, под какие задачи вы планируете ее брать. Но, в целом, если рассматривать характеристики в комплексе, то OnePlus 15 представляет более сбалансированным устройством, пускай в корпусе лопаты и с урезанным комплектом поставки на глобальном рынке.