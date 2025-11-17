Сравнение vivo X300 и OnePlus 15. Выбираем флагман без компромиссов

Пока Xiaomi тянет время с выпуском флагманов 17-й серии на глобальном рынке, другие китайские бренды уже представили свои новинки в том числе и для России. В частности, это касается линеек vivo X300 и OnePlus 15. Представители обеих уже продаются на маркетплейсах, причем сразу в версиях для российского рынка. Но что лучше: vivo X300 или OnePlus 15? В этом тексте обязательно дадим ответ на этот вопрос, но прежде разберемся в отличиях.
Содержание
Сколько стоят vivo X300 и OnePlus 15
Ключевым отличием смартфонов является их позиционирование. Если vivo делает упор на камеры, то OnePlus — на производительность. Это в том числе заметно по оформлению блока камер, ведь если OnePlus предлагает классический айфоноподобный пьедестал, то vivo X300 — шайбу.
Кроме того, отличается форм-фактор устройств. OnePlus 15 и vivo X300 Pro — типичные лопаты, в то время как vivo X300 по нынешним меркам является компактным смартфоном. А с точки зрения текущей цены на AliExpress новинки распределились следующим образом:
- vivo X300 — от 47 009 ₽;
- OnePlus 15 — от 54 445 ₽;
- vivo X300 Pro — от 64 232 ₽.
Несмотря на то, что все смартфоны относятся к категории флагманов, стоят они по-разному. Поэтому следующая наша задача — понять, как именно проявляются их отличия в области позиционирования.
Характеристики vivo X300 и OnePlus 15
На бумаге характеристики смартфонов выглядят плюс-минус одинаково. У каждого продвинутый экран с поддержкой технологии LTPO и встроенным сканером ультразвукового типа, а также по 4 полезные камеры с учетом фронталки. При этом OnePlus 15 на фоне представителей серии vivo X300 выделяется процессором от Qualcomm и массивным аккумулятором.
|Характеристики
|vivo X300
|vivo X300 Pro
|OnePlus 15
|Экран
|6.31 дюйма, AMOLED (2640х1216), 1-120 Гц
|6.78 дюйма, AMOLED (2800х1260), 1-120 Гц
|6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 1-120 Гц
|Основная камера
|200 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
|50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП
|50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
|Фронтальная камера
|50 МП
|50 МП
|32 МП
|Процессор
|Dimensity 9500
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Аккумулятор
|6040 мАч
|6510 мАч
|7300 мАч
|Зарядка
|90 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)
|90 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)
|120 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
Очевидно, OnePlus 15 — рекордсмен автономности, но vivo X300 и vivo X300 Pro от него ушли не так далеко. При этом заметим, что безотносительно других характеристик смартфоны OnePlus всегда выделялись качеством виброотклика и звука. vivo в таких мелочах все-таки сливает.
Процессоры Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite Gen 5
Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite Gen 5 — два флагманских чипсета, выпущенных в конце 2025 года. Однако Qualcomm есть Qualcomm. И пускай процессор MediaTek превосходит своего конкурента в отдельных синтетических тестах, на практике он показывает себя лучше.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 лучше оптимизирован под игры и не так сильно греется в конфигурации OnePlus 15, как Dimensity 9500 на vivo X300. Поэтому, пускай все смартфоны и работают одинаково быстро, для игровых задач и просто запаса производительности именно OnePlus 15 является более предпочтительным вариантом.
Сравнение камеры vivo X300 и OnePlus 15
С камерами ситуация интересная. У всех смартфонов одинаковый набор объективов, но сенсоры и оптика сильно отличаются. Давайте смотреть:
|Характеристики
|vivo X300
|vivo X300 Pro
|OnePlus 15
|Основная камера
|Samsung HPB (1/1.4″, f/1.68, 23 мм)
|Sony LYT-828 (1/1.28″, f/1.57, 23 мм)
|Sony IMX906 (1/1.8″, f/1.8, 24 мм)
|Ультраширик
|Samsung S5KJN1 (1/2.76″, f/2.0, 15 мм)
|Samsung S5KJN1 (1/2.76″, f/2.0, 15 мм)
|OmniVision OV50D (1/2.88″, f/2.0, 16 мм)
|Перископ
|Sony LYT-602 (1/1.95″, f/2.57, 70 мм)
|Samsung HPB (1/1.4″, f/2.67, 85 мм)
|Samsung JN5 (1/2.76″, f/2.8, 85 мм)
|Фронталка
|Samsung S5KJN1 (1/2.76″, f/2.0, 20 мм)
|Samsung S5KJN1 (1/2.76″, f/2.0, 20 мм)
|Sony IMX709 (1/2.74″, f/2.4, 21 мм)
С аппаратной точки зрения каждая камера vivo X300 лучше, чем у OnePlus 15. Сенсор либо крупнее, либо у него более светосильная оптика. Плюс ко всему vivo X300 и vivo X300 Pro используют продвинутую стабилизацию и агрессивную обработку ИИ, благодаря чему на зуме снимки получаются более четкими, пускай и не без нейросетей.
Также смартфоны vivo лучше подходят для ночной съемки и записи видео, но сказать, что у OnePlus 15 плохая камера, язык не повернется. Просто она не является главным козырем этого флагмана, в отличие от vivo X300 и vivo X300 Pro.
Что лучше: vivo X300 или OnePlus 15
У каждого смартфона своя целевая аудитория, и охарактеризовать их можно следующим образом:
- vivo X300 — компактный камерофон;
- vivo X300 Pro — продвинутый камерофон;
- OnePlus 15 — мощный флагман с большой батареей.
Выбор конкретной модели зависит от того, под какие задачи вы планируете ее брать. Но, в целом, если рассматривать характеристики в комплексе, то OnePlus 15 представляет более сбалансированным устройством, пускай в корпусе лопаты и с урезанным комплектом поставки на глобальном рынке.