Сравнение vivo X300 и OnePlus 15. Выбираем флагман без компромиссов

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Пока Xiaomi тянет время с выпуском флагманов 17-й серии на глобальном рынке, другие китайские бренды уже представили свои новинки в том числе и для России. В частности, это касается линеек vivo X300 и OnePlus 15. Представители обеих уже продаются на маркетплейсах, причем сразу в версиях для российского рынка. Но что лучше: vivo X300 или OnePlus 15? В этом тексте обязательно дадим ответ на этот вопрос, но прежде разберемся в отличиях.

Сравнение vivo X300 и OnePlus 15. Выбираем флагман без компромиссов. Сравнение актуальных флагманов OnePlus и vivo. Изображение: THE AK TECH. Фото.

Сравнение актуальных флагманов OnePlus и vivo. Изображение: THE AK TECH

Сколько стоят vivo X300 и OnePlus 15

Ключевым отличием смартфонов является их позиционирование. Если vivo делает упор на камеры, то OnePlus — на производительность. Это в том числе заметно по оформлению блока камер, ведь если OnePlus предлагает классический айфоноподобный пьедестал, то vivo X300 — шайбу.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Кроме того, отличается форм-фактор устройств. OnePlus 15 и vivo X300 Pro — типичные лопаты, в то время как vivo X300 по нынешним меркам является компактным смартфоном. А с точки зрения текущей цены на AliExpress новинки распределились следующим образом:

Несмотря на то, что все смартфоны относятся к категории флагманов, стоят они по-разному. Поэтому следующая наша задача — понять, как именно проявляются их отличия в области позиционирования.

Характеристики vivo X300 и OnePlus 15

На бумаге характеристики смартфонов выглядят плюс-минус одинаково. У каждого продвинутый экран с поддержкой технологии LTPO и встроенным сканером ультразвукового типа, а также по 4 полезные камеры с учетом фронталки. При этом OnePlus 15 на фоне представителей серии vivo X300 выделяется процессором от Qualcomm и массивным аккумулятором.

Характеристикиvivo X300vivo X300 ProOnePlus 15
Экран6.31 дюйма, AMOLED (2640х1216), 1-120 Гц6.78 дюйма, AMOLED (2800х1260), 1-120 Гц6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 1-120 Гц
Основная камера200 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера50 МП50 МП32 МП
ПроцессорDimensity 9500Snapdragon 8 Elite Gen 5Snapdragon 8 Elite Gen 5
Аккумулятор6040 мАч6510 мАч7300 мАч
Зарядка90 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)		90 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)		120 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)

vivo X300 на AliExpress

vivo X300 Pro на AliExpress

OnePlus 15 на AliExpress

Очевидно, OnePlus 15 — рекордсмен автономности, но vivo X300 и vivo X300 Pro от него ушли не так далеко. При этом заметим, что безотносительно других характеристик смартфоны OnePlus всегда выделялись качеством виброотклика и звука. vivo в таких мелочах все-таки сливает.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Процессоры Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite Gen 5

Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite Gen 5 — два флагманских чипсета, выпущенных в конце 2025 года. Однако Qualcomm есть Qualcomm. И пускай процессор MediaTek превосходит своего конкурента в отдельных синтетических тестах, на практике он показывает себя лучше.

Процессоры Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite Gen 5. OnePlus 15 лучше подходит для игр. Источник: nanoreview.net. Фото.

OnePlus 15 лучше подходит для игр. Источник: nanoreview.net

Snapdragon 8 Elite Gen 5 лучше оптимизирован под игры и не так сильно греется в конфигурации OnePlus 15, как Dimensity 9500 на vivo X300. Поэтому, пускай все смартфоны и работают одинаково быстро, для игровых задач и просто запаса производительности именно OnePlus 15 является более предпочтительным вариантом.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Сравнение камеры vivo X300 и OnePlus 15

С камерами ситуация интересная. У всех смартфонов одинаковый набор объективов, но сенсоры и оптика сильно отличаются. Давайте смотреть:

Характеристикиvivo X300vivo X300 ProOnePlus 15
Основная камераSamsung HPB (1/1.4″, f/1.68, 23 мм)Sony LYT-828 (1/1.28″, f/1.57, 23 мм)Sony IMX906 (1/1.8″, f/1.8, 24 мм)
УльтраширикSamsung S5KJN1 (1/2.76″, f/2.0, 15 мм)Samsung S5KJN1 (1/2.76″, f/2.0, 15 мм)OmniVision OV50D (1/2.88″, f/2.0, 16 мм)
ПерископSony LYT-602 (1/1.95″, f/2.57, 70 мм)Samsung HPB (1/1.4″, f/2.67, 85 мм)Samsung JN5 (1/2.76″, f/2.8, 85 мм)
ФронталкаSamsung S5KJN1 (1/2.76″, f/2.0, 20 мм)Samsung S5KJN1 (1/2.76″, f/2.0, 20 мм)Sony IMX709 (1/2.74″, f/2.4, 21 мм)

С аппаратной точки зрения каждая камера vivo X300 лучше, чем у OnePlus 15. Сенсор либо крупнее, либо у него более светосильная оптика. Плюс ко всему vivo X300 и vivo X300 Pro используют продвинутую стабилизацию и агрессивную обработку ИИ, благодаря чему на зуме снимки получаются более четкими, пускай и не без нейросетей.

Сравнение камеры vivo X300 и OnePlus 15. vivo делает чуть более четкие и яркие снимки. Фото: The Real Tech. Фото.

vivo делает чуть более четкие и яркие снимки. Фото: The Real Tech

Также смартфоны vivo лучше подходят для ночной съемки и записи видео, но сказать, что у OnePlus 15 плохая камера, язык не повернется. Просто она не является главным козырем этого флагмана, в отличие от vivo X300 и vivo X300 Pro.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Что лучше: vivo X300 или OnePlus 15

У каждого смартфона своя целевая аудитория, и охарактеризовать их можно следующим образом:

  • vivo X300 — компактный камерофон;
  • vivo X300 Pro — продвинутый камерофон;
  • OnePlus 15 — мощный флагман с большой батареей.

Выбор конкретной модели зависит от того, под какие задачи вы планируете ее брать. Но, в целом, если рассматривать характеристики в комплексе, то OnePlus 15 представляет более сбалансированным устройством, пускай в корпусе лопаты и с урезанным комплектом поставки на глобальном рынке.

Теги
Новости по теме
Xiaomi сделала новые часы REDMI Watch 6. Это аналог Apple Watch, который работает 24 дня
Камера в Xiaomi 17 Ultra будет самой большой среди смартфонов, а выход состоится раньше обычного
Когда выйдет vivo X300 Ultra, который уже сейчас называют лучшим камерофоном на Android
Лонгриды для вас
Лучшие смартфоны realme 2025 года: какой купить и почему

Смартфоны realme появились в России всего несколько лет назад, и за короткий промежуток времени этот бренд стал одним из самых популярных в нашей стране. Но не все то золото, что блестит. У производителя есть как удачные, так и откровенно провальные модели. И сегодня мы расскажем, какой телефон realme лучше, рассмотрев наиболее примечательные устройства компании из разных ценовых категорий.

Читать далее
В Россию привезли мощные смартфоны iQOO с батареями, как у повербанков. Они круче любого POCO

Еще пару лет назад об iQOO знала лишь горстка гиков, которая заказывает на AliExpress китайские версии смартфонов, вручную устанавливает сервисы Google, выпиливает следы из Поднебесной и как-то живет с отсутствием нужных частот 4G. С недавнего времени компания официально присутствует на нашем рынке, продавая полностью адаптированные под наши реалии устройства, и, что очень важно, не ломит цены в отечественной рознице. Свежий пример — новые смартфоны iQOO Z10 и iQOO Neo 10, представленные 29 мая в Москве, и уже поступившие в продажу.

Читать далее
Влияет ли способ зарядки на здоровье аккумулятора? Что показал тест длиной в два года

Распространено мнение, что быстрая зарядка сильно сокращает срок службы аккумулятора. Одни советуют не заряжать телефон выше 80%, другие говорят, что нужно избегать адаптеров мощностью больше 20 Вт. Но где проходит грань между реальными рисками и форумными страшилками? Чтобы разобраться, команда энтузиастов провела двухлетний эксперимент с десятками телефонов. Результаты оказались совсем не такими, как ожидалось.

Читать далее
Новости партнеров
Какой город имеет самое длинное название из 111 букв
Какой город имеет самое длинное название из 111 букв
Аналитики JPMorgan указали на новое дно для курса Биткоина. До какого уровня может упасть криптовалюта?
Аналитики JPMorgan указали на новое дно для курса Биткоина. До какого уровня может упасть криптовалюта?
Топовые роботы-пылесосы для дома и не только. Лучшие устройства для тех, кто не привык экономить на удобстве
Топовые роботы-пылесосы для дома и не только. Лучшие устройства для тех, кто не привык экономить на удобстве