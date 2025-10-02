Сравнение Xiaomi 17 vs Xiaomi 17 Pro: чем отличаются смартфоны и какой лучше

На прошлой неделе в Китае состоялась презентация Xiaomi 17. Впервые компания из Поднебесной показало сразу три флагманские модели, позаимствовав нейминг у Apple. И теперь Xiaomi 17 Pro — такой же компактный смартфон, как и базовый Xiaomi 17. Но чем они отличаются, и стоит ли гнаться за «прошкой»? Для ответа на этот вопрос мы провели сравнение Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Pro, опираясь на заявленные характеристики и первые обзоры смартфонов.

Главное отличие Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Pro

Серия смартфонов Xiaomi 17 завирусилась в социальных сетях за счет вспомогательного экрана, интегрированного в блок камер. Правда, эта фишка присуща только Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, в то время как базовая модель не получила броский задник.

Более того, Xiaomi 17 выглядит как типичный Android-смартфон бюджетного класса. Оформление блока камер а-ля газовая плита используется уже не первый год, и на рынке регулярно появляются клоны.

Второй экран Xiaomi 17 Pro — фишка, предназначенная исключительно для продвижения смартфона в соцсетях. Она бросается в глаза, но пользы почти не приносит. Большинство людей пользуются вторым экраном для вывода часов и заставок на всеобщее обозрение, а также для селфи на основную камеру. Отвечать на звонки на него не удобно, да и играть на 4-дюймовой матрице не комильфо. Зато на эргономике второй экран никак не сказывается: у смартфонов одинаковые размеры (151.1х71.8х8.1 мм) и вес (191 грамм), а выделяется на их фоне только Xiaomi 17 Pro Max — лопата на 6.9 дюйма.

Сравнение характеристик Xiaomi 17 vs Xiaomi 17 Pro

Второй экран — не единственное отличие Xiaomi 17 Pro от Xiaomi 17. У смартфонов одинаковый дисплей спереди, идентичное железо в лице процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 внутри, но все остальное разное.

Характеристики Xiaomi 17 Xiaomi 17 Pro Экран 6.31 дюйма, AMOLED (2656х1220), 1-120 Гц 6.31 дюйма, AMOLED (2656х1220), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП 50 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256, 12/512 или 16/512 ГБ 12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 7000 мАч 6300 мАч Зарядка 100 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная) 100 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная)

Ради сохранения компактных габаритов и установки второго дисплея в смартфоне Xiaomi 17 Pro разработчикам пришлось пожертвовать емкостью аккумулятора: в «прошке» батарея на 700 мАч. Также немного отличаются камеры, где на бумаге преимущество уже у старшей модели.

Камеры Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Pro

Начнем как раз с камер. В качестве основы оба смартфона используют сенсор от OmniVision. Но, если в Xiaomi 17 установлен Light Fusion 950 (1/1.31″), то в Pro-версии — чуть более крупный Light Fusion 950L (1/1.28″).

Более существенное отличие в зум-камерах. Оба смартфона используют маленький сенсор Samsung JN5 (1/2.76″). Но, если в базовой модели установлена телеобъективная оптика с 2.6-кратным приближением, то в Xiaomi 17 Pro — W-образный перископ с 5-кратным оптическим зумом.

Xiaomi 17 Pro обеспечивает более мощное приближение объектов съемки, однако в режиме макро лучше все-таки базовая модель. Ее телеобъектив может фокусироваться на расстоянии от 10 см, а перископу «прошки» требуется минимум 20 см. Ультраширик и фронталка у смартфонов одинаковые.

Сравнение автономности смартфонов Xiaomi

Увы, тестов автономности в обзорах Xiaomi 17 нет. Точнее, они есть, но китайские блогеры сравнивают свои смартфоны исключительно с устройствами Apple, чтобы доказать их мнимую беспомощность.

По опыту можно сказать, что никаких чудес от больших аккумуляторов китайских смартфонов не будет. Но одно очевидно: Xiaomi 17 должен работать дольше Xiaomi 17 Pro. У него и аккумулятор солиднее, и паразита (заднего экрана) нет.

Какой смартфон лучше: Xiaomi 17 или Xiaomi 17 Pro

На старте продаж за Xiaomi 17 просят от 4 499 юаней (~ 52 000 ₽), а за Xiaomi 17 Pro — от 4 999 юаней (~ 58 000 ₽). Разница небольшая, но и смартфоны не сильно отличаются. Да, у «прошки» есть хайповый экран сзади, однако технически ее превосходство заключается лишь в более мощном зуме и слегка увеличенной основной камере, а батарея при этом меньше.

Выходит, что при прочих равных Xiaomi 17 Pro — более интересный смартфон из-за второго экрана, а Xiaomi 17 является более рациональным выбором из-за увеличенного аккумулятора. Но вам вряд ли придется делать выбор между этими моделями. Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max не появятся на глобальном рынке. Вы сможете купить китайскую версию смартфона, но при ее эксплуатации столкнетесь с массой проблем от отсутствия русского языка в прошивке до неудаляемого софта, заботливо установленного КПК.