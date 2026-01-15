Сравнил OnePlus 15 и OnePlus 15R. Теперь я понял, какой смартфон стоит купить в 2026 году

В конце прошлого года вышел смартфон OnePlus 15, который моментально стал одним из самых популярных флагманов на Android. Во всяком случае в рамках AliExpress, где по количеству проданных экземпляров он значительно опережает модели схожего класса от vivo, OPPO и realme. Но теперь у него появился серьезный конкурент в лице OnePlus 15R. Вроде бы, нам обещают те же возможности по более низкой цене. А как в реальности? Это можно узнать только в сравнении OnePlus 15 и OnePlus 15R.
Отличия OnePlus 15 от OnePlus 15R
OnePlus 15R — это упрощенная версия OnePlus 15, о чем говорит буква «R» в названии. И, хотя более доступный смартфон тоже имеет металлическую раму и кнопку Plus Key, по характеристикам сразу очевидно, кто есть кто в этой паре.
|Характеристики
|OnePlus 15
|OnePlus 15R
|Экран
|6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 1-165 Гц
|6.83 дюйма, AMOLED (2800х1272), 165 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
|50 (OIS) + 8 МП
|Фронтальная камера
|32 МП
|32 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Gen 5
|Память
|12/256 или 16/512 ГБ
|12/256 или 12/512 ГБ
|Аккумулятор
|7300 мАч
|7400 мАч
|Зарядка
|120 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
|80 Вт (проводная)
OnePlus 15R уступает OnePlus 15 во всем за исключением емкости аккумулятора, что, впрочем, компенсируется отсутствием у первого технологии LTPO. Экран проще, камеры хуже, процессор слабее, а еще нет беспроводной зарядки и современного USB для вывода изображения на внешний монитор. Звучит как приговор, но важно выяснить, насколько велик разрыв, и как он влияет на итоговую стоимость.
Snapdragon 8 Gen 5 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5
Начнем с процессора. Хотя названия чипов обоих смартфонов очень похожи, приставка «Elite» — это не просто маркетинговый ход. Snapdragon 8 Elite Gen 5 намного мощнее Snapdragon 8 Gen 5, что подтверждается AnTuTu и другими бенчмарками, а еще игровыми тестами.
Более того, по уровню производительности Snapdragon 8 Gen 5 чуть слабее Snapdragon 8 Elite, установленного в прошлогоднем OnePlus 13. Однако его мощности все равно хватает за глаза для решения базовых задач, и к концу эксплуатации OnePlus 15R вряд ли начнет люто тормозить.
Камера OnePlus 15 и OnePlus 15R
Боль OnePlus 15R — его камера. Основа и фронталка здесь идентичны набору OnePlus 15, хотя у селфи-камеры первого нет автофокуса. Но куда сильнее разница заметна при съемке на ультраширик, а также при зумировании. Отсутствие телевика лишает OnePlus 15R статуса недорогого камерофона. Это смартфон с упором на производительность и автономность, но не на съемку.
Если вы редко прибегаете к использованию ультраширика, да и вообще фотографируете на основную камеру, игнорируя функцию приближения, OnePlus 15R не будет хуже. Но вариативность у него намного меньше, что обязательно нужно учитывать перед покупкой.
Автономность и скорость зарядки смартфонов
Аккумулятор OnePlus 15R больше батареи OnePlus 15. С учетом не столь мощного процессора вывод по автономности должен быть очевиден. Но в реальности OnePlus 15 работает дольше OnePlus 15R за счет технологии LTPO и более энергоэффективного чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.
С точки зрения скорости зарядки все так же: OnePlus 15 заряжается быстрее OnePlus 15R, а еще полноценный флагман поддерживает беспроводную зарядку. Увы, но это так.
Общая беда смартфонов — скудный комплект поставки на глобальном рынке. Оба поставляются с нанесенной на экран защитной пленкой, но в коробке нет ни чехла, ни блока питания для зарядки.
Какой смартфон лучше: OnePlus 15 или OnePlus 15R
Очевидно, что OnePlus 15 лучше OnePlus 15R. Но взглянем на цены, прежде чем делать выводы относительно целесообразности покупки того или иного смартфона:
- OnePlus 15R — от 36 866 ₽;
- OnePlus 15 — от 58 752 ₽.
Разница в 22 тысячи рублей полностью объясняет недостатки OnePlus 15R в сравнении с OnePlus 15. Перед нами оказались два смартфона разного класса. OnePlus 15 — флагман, а OnePlus 15R — субфлагман. И сильнее всего владелец «экономной» модели заметит разницу в камерах, лишив себя возможности делать качественные портреты и снимки с приближением.
Насколько эта возможность важна — решать вам. В противостоянии OnePlus 15 vs OnePlus 15R нельзя дать однозначный ответ относительно того, какой смартфон лучше купить. Но я выбираю OnePlus 15. А вы?