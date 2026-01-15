Сравнил OnePlus 15 и OnePlus 15R. Теперь я понял, какой смартфон стоит купить в 2026 году

В конце прошлого года вышел смартфон OnePlus 15, который моментально стал одним из самых популярных флагманов на Android. Во всяком случае в рамках AliExpress, где по количеству проданных экземпляров он значительно опережает модели схожего класса от vivo, OPPO и realme. Но теперь у него появился серьезный конкурент в лице OnePlus 15R. Вроде бы, нам обещают те же возможности по более низкой цене. А как в реальности? Это можно узнать только в сравнении OnePlus 15 и OnePlus 15R.

Отличия OnePlus 15 от OnePlus 15R

OnePlus 15R — это упрощенная версия OnePlus 15, о чем говорит буква «R» в названии. И, хотя более доступный смартфон тоже имеет металлическую раму и кнопку Plus Key, по характеристикам сразу очевидно, кто есть кто в этой паре.

Характеристики OnePlus 15 OnePlus 15R Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 1-165 Гц 6.83 дюйма, AMOLED (2800х1272), 165 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 32 МП 32 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Gen 5 Память 12/256 или 16/512 ГБ 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 7300 мАч 7400 мАч Зарядка 120 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная) 80 Вт (проводная)

OnePlus 15R уступает OnePlus 15 во всем за исключением емкости аккумулятора, что, впрочем, компенсируется отсутствием у первого технологии LTPO. Экран проще, камеры хуже, процессор слабее, а еще нет беспроводной зарядки и современного USB для вывода изображения на внешний монитор. Звучит как приговор, но важно выяснить, насколько велик разрыв, и как он влияет на итоговую стоимость.

Snapdragon 8 Gen 5 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5

Начнем с процессора. Хотя названия чипов обоих смартфонов очень похожи, приставка «Elite» — это не просто маркетинговый ход. Snapdragon 8 Elite Gen 5 намного мощнее Snapdragon 8 Gen 5, что подтверждается AnTuTu и другими бенчмарками, а еще игровыми тестами.

Более того, по уровню производительности Snapdragon 8 Gen 5 чуть слабее Snapdragon 8 Elite, установленного в прошлогоднем OnePlus 13. Однако его мощности все равно хватает за глаза для решения базовых задач, и к концу эксплуатации OnePlus 15R вряд ли начнет люто тормозить.

Камера OnePlus 15 и OnePlus 15R

Боль OnePlus 15R — его камера. Основа и фронталка здесь идентичны набору OnePlus 15, хотя у селфи-камеры первого нет автофокуса. Но куда сильнее разница заметна при съемке на ультраширик, а также при зумировании. Отсутствие телевика лишает OnePlus 15R статуса недорогого камерофона. Это смартфон с упором на производительность и автономность, но не на съемку.

Если вы редко прибегаете к использованию ультраширика, да и вообще фотографируете на основную камеру, игнорируя функцию приближения, OnePlus 15R не будет хуже. Но вариативность у него намного меньше, что обязательно нужно учитывать перед покупкой.

Автономность и скорость зарядки смартфонов

Аккумулятор OnePlus 15R больше батареи OnePlus 15. С учетом не столь мощного процессора вывод по автономности должен быть очевиден. Но в реальности OnePlus 15 работает дольше OnePlus 15R за счет технологии LTPO и более энергоэффективного чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

С точки зрения скорости зарядки все так же: OnePlus 15 заряжается быстрее OnePlus 15R, а еще полноценный флагман поддерживает беспроводную зарядку. Увы, но это так.

Общая беда смартфонов — скудный комплект поставки на глобальном рынке. Оба поставляются с нанесенной на экран защитной пленкой, но в коробке нет ни чехла, ни блока питания для зарядки.

Какой смартфон лучше: OnePlus 15 или OnePlus 15R

Очевидно, что OnePlus 15 лучше OnePlus 15R. Но взглянем на цены, прежде чем делать выводы относительно целесообразности покупки того или иного смартфона:

Разница в 22 тысячи рублей полностью объясняет недостатки OnePlus 15R в сравнении с OnePlus 15. Перед нами оказались два смартфона разного класса. OnePlus 15 — флагман, а OnePlus 15R — субфлагман. И сильнее всего владелец «экономной» модели заметит разницу в камерах, лишив себя возможности делать качественные портреты и снимки с приближением.

Насколько эта возможность важна — решать вам. В противостоянии OnePlus 15 vs OnePlus 15R нельзя дать однозначный ответ относительно того, какой смартфон лучше купить. Но я выбираю OnePlus 15. А вы?