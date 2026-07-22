Два бюджетника за 12-14 тысяч рублей с AMOLED-экраном, батареей больше 6000 мАч и NFC. Выбрать между ними не так просто, как кажется, ведь это — свежие REDMI Note 15 и realme P4. Держал оба в руках несколько недель, причем уже успел сделать полноценный обзор realme P4. Теперь рассказываю честно, что у каждого лучше и кому что брать.

realme P4 и REDMI Note 15 — цены в 2026 году

На AliExpress смартфон REDMI Note 15 стоит от 12 000 рублей, realme P4 — от 13 500 рублей. В российской рознице картина иная: realme P4 стартует с 15 499 рублей по акции и 16 999 без, тогда как REDMI Note 15 в рознице дороже. Так что если берете через маркетплейсы — REDMI выгоднее, если через российскую розницу — realme.

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Комплект у обоих одинаковый по составу: чехол, блок питания, кабель Type-C, скрепка для лотка SIM. Но качество чехлов разное. У REDMI Note 15 непрозрачный матовый черный, приятный на ощупь и практичный. У realme P4 — волнистый прозрачный, смотрится интересно но собирает отпечатки.

Оба чехла реально защищают, то есть это не формальная заглушка. Актуальные предложения публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Дизайн и эргономика смартфонов

realme P4 визуально интереснее. В моем случае яркая расцветка Racing Purple, характерные полоски на спинке, плоские грани — смартфон выделяется среди однотипных бюджетников. Лежит на столе, и люди спрашивают, что это.

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REDMI Note 15 в цвете Forest Green выглядит спокойнее и менее броско. Зато в руке — совсем другое ощущение:

вес 183.7 г против 205 г у realme;

толщина 7.94 мм против 8.09 мм;

скругленные боковые грани дисплея;

более вытянутый корпус.

realme P4 с его плоскими гранями ощущается более массивным и угловатым. Это не недостаток, кому-то нравится именно такая форма. Тем более, что корпус защищен от попадания влаги и пыли. Но мне лично эргономика REDMI Note 15 ближе, хотя внешне realme выигрывает.

Смартфоны с хорошим экраном — у кого он лучше

Оба AMOLED, оба 120 Гц, диагональ почти одинаковая: 6.8 дюйма у realme против 6.77 у REDMI. Но впечатления разные. REDMI Note 15 визуально приятнее как экран: скругленные края по бокам, относительно симметричные и тонкие рамки, соотношение экрана к корпусу 93%. Плюс 3840 Гц ШИМ с 16 000 уровнями яркости (для тех кто чувствителен к мерцанию это важно). Сертификаты TÜV Rheinland по синему свету и мерцанию — не маркетинг, а реальные тесты.

Однако экран realme P4 ярче: 1200 нит HBM против 800 нит у REDMI. На улице летом это ощущается: экран realme читается комфортнее при прямом солнечном свете. Разрешение у обоих FHD+, плотность пикселей примерно одинаковая. Сканер отпечатков встроен в экран у обоих, но на REDMI Note 15 срабатывает заметно быстрее. При этом realme P4 готов порадовать физическим датчиком приближения, благодаря которому во время звонков не происходит случайных нажатий (на REDMI он виртуальный). Следить за советами по выбору смартфонов удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Производительность: сравнение Snapdragon 685 и Helio G100

Это самый важный раздел сравнения realme P4 и REDMI Note 15. Разница в скорости работы есть, и она ощутима в повседневном использовании. Процессоры: Helio G100-Ultra у REDMI против Snapdragon 685 у realme. Helio чуть мощнее, но разница в чипах не самое главное. Главное — тип памяти.

REDMI Note 15 использует UFS 2.2, realme P4 — eMMC 5.1. Это разные стандарты скорости работы накопителя, и это чувствуется:

у realme P4 периодически встречаются фризы при открытии приложений и переключении между ними;

у REDMI Note 15 это происходит заметно реже;

сканер отпечатков на REDMI срабатывает быстрее именно из-за более шустрой памяти;

в играх смартфоны ведут себя плюс-минус одинаково (там процессор важнее накопителя).

В обычном использовании REDMI Note 15 субъективно плавнее. Для тех кто привык к быстрым смартфонам — eMMC у realme P4 может раздражать.

Сравнение оболочек realme UI и HyperOS

Здесь интересная ситуация: у каждого свой недостаток. REDMI Note 15 вышел на HyperOS 2 и уже получил обновление до HyperOS 3 на базе Android 16. realme P4 пока на realme UI 6.0 с Android 15, хотя обновление до realme UI 7.0 с Android 16 должно прийти.

Но версия Android — не единственный критерий. HyperOS на бюджетных смартфонах Xiaomi — это отдельная история:

реклама в системных приложениях;

больше десятка предустановленных партнерских приложений которые нужно удалять вручную;

постоянные уведомления от системных сервисов Xiaomi в первые дни использования;

функциональность оболочки на бюджетных REDMI заметно беднее, чем на флагманских Xiaomi.

realme UI при всей своей устаревшей версии Android заметно чище и функциональнее:

ИИ-редактор фото прямо в галерее: удаление объектов, повышение резкости, улучшение деталей;

интерфейс интуитивный без лишних слоев и скрытых настроек;

встроенная звонилка позволяет записывать звонки без предупреждения;

нет рекламы в системных приложениях из коробки.

Реклама в HyperOS отключается, а мусор удаляется, но это занимает время и требует желания разбираться. Если хотите просто взять и пользоваться, realme P4 удобнее с первого дня. Обсудить прошивки можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Камеры REDMI Note 15 и realme P4

Недорогой смартфон с хорошей камерой в этом сравнении — REDMI Note 15. Разрыв здесь принципиальный. Основные камеры:

REDMI Note 15: 108 МП, сенсор 1/1.67 дюйма, f/1.7, максимальный цифровой зум 20x;

realme P4: 50 МП, сенсор 1/2.88 дюйма, f/1.8, без OIS, максимальный зум 10x.

При дневном освещении оба снимают нормально. Но при приближении разница заметна: у realme P4 качество начинает падать раньше, у REDMI Note 15 детализация держится дольше благодаря более крупному сенсору.

Особенно заметна разница на фронталке в ночных условиях. У realme P4 она откровенно слабее: ночные селфи выходят шумными и с плохой детализацией. REDMI Note 15 справляется значительно лучше.

По видео ситуация та же:

REDMI Note 15: 1080p@60fps, цифровая стабилизация работает увереннее, картинка менее зернистая;

realme P4: только 1080p@30fps, стабилизация слабее, процессор не вытягивает.

Если съемка важна, выбор очевиден. Камера REDMI Note 15 объективно лучше вне зависимости от сценария съемки.

Батарея — главный плюс realme P4

Смартфон с мощным аккумулятором в этом дуэте — однозначно realme P4. 7000 мАч кремний-углеродной технологии против 6000 мАч у REDMI Note 15. Разница в автономности реальная:

realme P4 в умеренном режиме — два дня без зарядки;

REDMI Note 15 в умеренном режиме — полтора дня.

Разница в зарядке тоже ощутима: 45 Вт у realme против 33 Вт у REDMI. Полный цикл у realme P4 чуть больше часа — у REDMI Note 15 дольше. Кремний-углеродный аккумулятор realme P4 рассчитан на 1600 циклов зарядки. Это означает что через несколько лет батарея потеряет емкость медленнее, чем обычный литий-ион в REDMI Note 15. Долгосрочный аргумент в пользу realme.

Что купить: realme P4 или REDMI Note 15

realme P4 и REDMI Note 15 — честные бюджетники среди телефонов до 15 000 рублей, но для разных людей. Вот простая схема выбора.

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Купить REDMI Note 15

Купить REDMI Note 15, если:

важна скорость работы (UFS 2.2 против eMMC 5.1 — это ощутимо);

много снимаете (камера и видео объективно лучше);

нравится эргономика (легче, тоньше, удобнее в руке);

готовы потратить 20-30 минут на чистку прошивки от рекламы.

Купить realme P4, если:

хотите два дня без зарядки (разница с REDMI реальная);

важна чистая прошивка без рекламы из коробки;

берете смартфон родителям или тем, кто не хочет разбираться в настройках;

берете в российской рознице (там realme P4 выгоднее по цене).

Мой личный выбор как гика — REDMI Note 15 за скорость и камеру. Обычному человеку, который просто хочет надежный смартфон, советую realme P4: проще, чище, дольше живет. Обсудить выбор можно в чате AndroidInsider.ru в Telegram.